Transfer gündemi alev alev! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da neler oluyor?

F.BAHÇE'NİN HÜCUM PLANI

İtalyan basını, forvet ve kanatlarda oynayabilen Joaquin Correa için Fenerbahçe'nin 5+2 milyon Euro önerdiğini, Inter’in beklentisinin 10 milyon Euro olduğunu yazdı. Öte yandan PSG, menajerliğini Mendes’in yaptığı Portekizli forvet Gonçalo Ramos'u kiralık olarak göndermeyi planlıyor. Mendes ve Mourinho faktörünün yanı sıra Ali Koç’la PSG’nin sahibi El-Khelaifi’nin dostluğu sayesinde Sarı-Lacivertliler bu transferde son derece avantajlı.