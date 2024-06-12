Transfer gündemi alev alev! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da neler oluyor?

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Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından kulüplerin transfer çalışmaları da start aldı. Gelecek sezon hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra Anadolu ekipleri de kadrolarını güçlendirerek üst sıraları zorlamak istiyor.
İşte günün öne çıkan transfer haberleri...
Azerbaycan Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Fernando Santos oldu.
İtalyan basını, forvet ve kanatlarda oynayabilen Joaquin Correa için Fenerbahçe'nin 5+2 milyon Euro önerdiğini, Inter’in beklentisinin 10 milyon Euro olduğunu yazdı. Öte yandan PSG, menajerliğini Mendes’in yaptığı Portekizli forvet Gonçalo Ramos'u kiralık olarak göndermeyi planlıyor. Mendes ve Mourinho faktörünün yanı sıra Ali Koç’la PSG’nin sahibi El-Khelaifi’nin dostluğu sayesinde Sarı-Lacivertliler bu transferde son derece avantajlı.
Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesini 2 yıl daha uzatmak için oyuncu tarafıyla prensip anlaşmasına vardı.
Benjamin Sesko, RB Leipzig ile olan sözleşmesini 2029'a kadar uzattı.
Real Madrid, uygun bir teklif gelmesi durumunda Ferland Mendy'le yollarını ayıracak. (Relevo)