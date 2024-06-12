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Transfer gündemi alev alev! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da neler oluyor?

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#TRANSFER#FENERBAHÇE#GALATASARAY
Transfer gündemi alev alev Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonsporda neler oluyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 10:19

Avrupa'da sezonun son bulmasıyla birlikte gözler kulüplerin transfer çalışmalarına çevrildi. Gündemde birçok iddia yer alırken, günün öne çıkan haberlerini bir araya getirdik.

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Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından kulüplerin transfer çalışmaları da start aldı. Gelecek sezon hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra Anadolu ekipleri de kadrolarını güçlendirerek üst sıraları zorlamak istiyor.

İşte günün öne çıkan transfer haberleri...

SANTOS, AZERBAYCAN'I ÇALIŞTIRACAK
SANTOS, AZERBAYCANI ÇALIŞTIRACAK

Azerbaycan Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Fernando Santos oldu.

F.BAHÇE'NİN HÜCUM PLANI
F.BAHÇENİN HÜCUM PLANI

İtalyan basını, forvet ve kanatlarda oynayabilen Joaquin Correa için Fenerbahçe'nin 5+2 milyon Euro önerdiğini, Inter’in beklentisinin 10 milyon Euro olduğunu yazdı. Öte yandan PSG, menajerliğini Mendes’in yaptığı Portekizli forvet Gonçalo Ramos'u kiralık olarak göndermeyi planlıyor. Mendes ve Mourinho faktörünün yanı sıra Ali Koç’la PSG’nin sahibi El-Khelaifi’nin dostluğu sayesinde Sarı-Lacivertliler bu transferde son derece avantajlı.

FENERBAHÇE'DE MERT HAKAN GELİŞMESİ
FENERBAHÇEDE MERT HAKAN GELİŞMESİ

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesini 2 yıl daha uzatmak için oyuncu tarafıyla prensip anlaşmasına vardı.

SESKO 5 YIL DAHA LEIPZIG'DE
SESKO 5 YIL DAHA LEIPZIGDE

Benjamin Sesko, RB Leipzig ile olan sözleşmesini 2029'a kadar uzattı.

REAL MADRİD, MENDY'E VEDA EDECEK
REAL MADRİD, MENDYE VEDA EDECEK

Real Madrid, uygun bir teklif gelmesi durumunda Ferland Mendy'le yollarını ayıracak. (Relevo)

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Canlı Anlatım Özeti

timelineSANTOS, AZERBAYCAN'I ÇALIŞTIRACAK
timelineF.BAHÇE'NİN HÜCUM PLANI
timelineFENERBAHÇE'DE MERT HAKAN GELİŞMESİ
timelineSESKO 5 YIL DAHA LEIPZIG'DE
timelineREAL MADRİD, MENDY'E VEDA EDECEK
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#TRANSFER#FENERBAHÇE#GALATASARAY

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