Transfer gündemi alev alev! Fenerbahçe'den santrfor atağı | Galatasaray'da yol ayrımı

'EN-NESYRI TRANSFERİNİ BİTİRİN'

Acun Ilıcalı ile sportif direktör Mario Branco’ya Youssef En-Nesyri transferini bitirmeleri için tam yetki verilirken, işi futbolcunun menacerinin zora sokması, yüksek komisyon için bastırması, Sarı-Lacivertli kulübün görüşmeleri ağırdan almasına neden olmuştu. Bu durumu göz önünde bulunduran Fenerbahçe Yönetimi her ne kadar kesenin ağzını açmaya hazırlansa da harcama dengelerinin bozulmasını istemiyor. Acun Ilıcalı ile sportif direktör Mario Branco’ya transferi bitirmeleri için tam yetki verilirken, işi futbolcunun menacerinin zora sokması, yüksek komisyon için bastırması, Sarı-Lacivertli kulübün görüşmeleri ağırdan almasına neden olmuştu. Oyuncuyla ilgili Roma’nın da aradan çekilmesiyle beraber eli güçlenen Fenerbahçe’de başkan Ali Koç’tan kurmaylarına, “İşi bitirin” talimatı gitti. Acun Ilıcalı ve Mario Branco’nun hafta sonunu İspanya’da geçirip, bu transferi somutlaştırmak adına görüşmeler yapacağı ifade edildi.