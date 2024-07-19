Transfer gündemi alev alev! Fenerbahçe'den santrfor atağı | Galatasaray'da yol ayrımı

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Avrupa futbolunda futbolseverlerin gözü takımların hazırlıkları ve transfer çalışmalarına çevrildi. İşte günün öne çıkan transfer haberleri...
Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin hedefinde Mateo Kovacic'in olduğu iddia edildi. Sarı - lacivertlilerin Hırvat oyuncuyu renklerine bağlamak için harekete geçtiği bildirilirken Jose Mourinho'nun da bu transfere onay verdiği belirtildi. Portekizli teknik adamın, 30 yaşındaki Kovacic'i orta sahada Fred'le birlikte kullanmak istediği gelen bilgiler arasında.
A Milli Takım formasıyla EURO 2024’te görev yapan ve gelecek hafta Galatasaray kampına katılması beklenen Yunus Akgün, yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor. Sarı- Kırmızılılar’ın transfer görüşmesi yapmasına izin verdiği 24 yaşındaki futbolcu, bir süredir İtalyan kulübü Hellas Verona ile temas halindeydi. Yunus’un Verona’ya “Evet” dediği, kulüpler arasındaki bonservis pazarlığının başladığı öğrenildi. Türkiye’den de Eyüpspor, Yunus Akgün’ü kadrosuna katmaya çalışıyor. (Fanatik)
Galatasaray ile Kerem Aktürkoğlu yol ayrımında... La Liga kulüplerinden Real Sociedad’ın uzun süredir radarında yer alan 25 yaşındaki futbolcu için Sarı- Kırmızılılar 15 milyon Euro’luk bonservis bedeli belirlemişti. İspanyol basınında dün yer alan haberlerde Sociedad’ın Kerem transferini bitirme konusunda kararlı olduğu ve Türk yıldız için gerekli paranın ödeneceği belirtildi. Marca’nın haberine göre Real Sociedad, büyük ihtimalle 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Kerem Aktürkoğlu’nu kadrosuna katacak. Sarı-Kırmızılılar’ın bir sonraki satıştan yüksek pay istediği, bonuslar için de ayrıca görüşmeler yapıldığı ifade ediliyor.
Acun Ilıcalı ile sportif direktör Mario Branco’ya Youssef En-Nesyri transferini bitirmeleri için tam yetki verilirken, işi futbolcunun menacerinin zora sokması, yüksek komisyon için bastırması, Sarı-Lacivertli kulübün görüşmeleri ağırdan almasına neden olmuştu. Bu durumu göz önünde bulunduran Fenerbahçe Yönetimi her ne kadar kesenin ağzını açmaya hazırlansa da harcama dengelerinin bozulmasını istemiyor. Acun Ilıcalı ile sportif direktör Mario Branco’ya transferi bitirmeleri için tam yetki verilirken, işi futbolcunun menacerinin zora sokması, yüksek komisyon için bastırması, Sarı-Lacivertli kulübün görüşmeleri ağırdan almasına neden olmuştu. Oyuncuyla ilgili Roma’nın da aradan çekilmesiyle beraber eli güçlenen Fenerbahçe’de başkan Ali Koç’tan kurmaylarına, “İşi bitirin” talimatı gitti. Acun Ilıcalı ve Mario Branco’nun hafta sonunu İspanya’da geçirip, bu transferi somutlaştırmak adına görüşmeler yapacağı ifade edildi.