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Transfer gündemi alev alev! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan flaş hamleler...

Güncelleme Tarihi:

#TRANSFER#FENERBAHÇE#GALATASARAY
Transfer gündemi alev alev Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaştan flaş hamleler...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2024 10:21

Avrupa futbolunda EURO 2024 heyecanı tüm hızıyla devam ederken, kulüpler de transfer çalışmalarını sürdürüyor. İşte günün öne çıkan transfer haberleri...

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Avrupa futbolunda sezonun sona ermesiyle birlikte EURO 2024 heyecanı da başlamıştı. Turnuva devam ederken, kulüpler de transfer çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.

İşte günün öne çıkan transfer iddiaları ve haberleri...

GALATASARAY'DAN SAĞ BEK ATAĞI
GALATASARAYDAN SAĞ BEK ATAĞI

Manchester United ile kontratı bulunan Wan Bissaka ile ilgileniyor. Fazla süre alamadığı takımından ayrılmayı hedefleyen deneyimli futbolcu için devreye giren Cimbom'da ilk hedef satın alma opsiyonlu kiralama gerçekleştirmek. İngiliz devi bu öneriyi kabul etmezse farklı isimlere gidilecek ancak bu taraf hep sıcak tutulacak.

FENERBAHÇE'YE TALISCA İÇİN FIRSAT DOĞDU
FENERBAHÇEYE TALISCA İÇİN FIRSAT DOĞDU

Jose Mourinho göreve geldikten hemen sonra Fenerbahçe için Talisca iddiası ortaya atılmıştı. Sarı-Lacivertliler son günlerde Suudi Arabistan'daki gelişmeleri yakından takip ediyor. Kanarya'nın listesinde yer alan Sadio Mane'nin ayrılığı için Al-Nassr, Senegalli yıldızın menajerini davet etmişti. Arabistan'dan sürpriz bir haber daha geldi. Transfer döneminde Van Dijk, Kevin De Bruyne ve Bernardo Silva gibi ses getirecek isimlere imza attırmak isteyen Al Nassr'ın, Talisca'yı da gözden çıkardığı öğrenildi. Bu nedenle Sambacı'nın menajerinin de yeni sezonda kadroda düşünülmediğini bildirmek amacıyla davet edildiği kaydedildi. (Fanatik)

BEŞİKTAŞ'TAN SERDAR DURSUN SÜRPRİZİ
BEŞİKTAŞTAN SERDAR DURSUN SÜRPRİZİ

Fenerbahçeli Serdar Dursun, menajerler aracılığıyla Beşiktaş’a önerildi. Gelen haberlere göre 32 yaşındaki forvetin de Siyah-Beyazlı kulüpte oynamaya sıcak baktığı belirtildi. Ancak Beşiktaş cephesinin deneyimli futbolcuya sıcak bakmadığı gelen haberler arasında yer aldı.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineGALATASARAY'DAN SAĞ BEK ATAĞI
timelineFENERBAHÇE'YE TALISCA İÇİN FIRSAT DOĞDU
timelineBEŞİKTAŞ'TAN SERDAR DURSUN SÜRPRİZİ
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#TRANSFER#FENERBAHÇE#GALATASARAY

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