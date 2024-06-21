Transfer gündemi alev alev! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan flaş hamleler...

FENERBAHÇE'YE TALISCA İÇİN FIRSAT DOĞDU

Jose Mourinho göreve geldikten hemen sonra Fenerbahçe için Talisca iddiası ortaya atılmıştı. Sarı-Lacivertliler son günlerde Suudi Arabistan'daki gelişmeleri yakından takip ediyor. Kanarya'nın listesinde yer alan Sadio Mane'nin ayrılığı için Al-Nassr, Senegalli yıldızın menajerini davet etmişti. Arabistan'dan sürpriz bir haber daha geldi. Transfer döneminde Van Dijk, Kevin De Bruyne ve Bernardo Silva gibi ses getirecek isimlere imza attırmak isteyen Al Nassr'ın, Talisca'yı da gözden çıkardığı öğrenildi. Bu nedenle Sambacı'nın menajerinin de yeni sezonda kadroda düşünülmediğini bildirmek amacıyla davet edildiği kaydedildi. (Fanatik)