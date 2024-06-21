Transfer gündemi alev alev! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan flaş hamleler...

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Avrupa futbolunda sezonun sona ermesiyle birlikte EURO 2024 heyecanı da başlamıştı. Turnuva devam ederken, kulüpler de transfer çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.
İşte günün öne çıkan transfer iddiaları ve haberleri...
Manchester United ile kontratı bulunan Wan Bissaka ile ilgileniyor. Fazla süre alamadığı takımından ayrılmayı hedefleyen deneyimli futbolcu için devreye giren Cimbom'da ilk hedef satın alma opsiyonlu kiralama gerçekleştirmek. İngiliz devi bu öneriyi kabul etmezse farklı isimlere gidilecek ancak bu taraf hep sıcak tutulacak.
Jose Mourinho göreve geldikten hemen sonra Fenerbahçe için Talisca iddiası ortaya atılmıştı. Sarı-Lacivertliler son günlerde Suudi Arabistan'daki gelişmeleri yakından takip ediyor. Kanarya'nın listesinde yer alan Sadio Mane'nin ayrılığı için Al-Nassr, Senegalli yıldızın menajerini davet etmişti. Arabistan'dan sürpriz bir haber daha geldi. Transfer döneminde Van Dijk, Kevin De Bruyne ve Bernardo Silva gibi ses getirecek isimlere imza attırmak isteyen Al Nassr'ın, Talisca'yı da gözden çıkardığı öğrenildi. Bu nedenle Sambacı'nın menajerinin de yeni sezonda kadroda düşünülmediğini bildirmek amacıyla davet edildiği kaydedildi. (Fanatik)
Fenerbahçeli Serdar Dursun, menajerler aracılığıyla Beşiktaş’a önerildi. Gelen haberlere göre 32 yaşındaki forvetin de Siyah-Beyazlı kulüpte oynamaya sıcak baktığı belirtildi. Ancak Beşiktaş cephesinin deneyimli futbolcuya sıcak bakmadığı gelen haberler arasında yer aldı.