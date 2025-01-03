Transfer gündemi alev alev: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan flaş hamleler! | De Bruyne, Altay bayındır, Firmino...

FIRMINO'DA YENİ GELİŞME

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri’nin ayrılık ihtimaline karşı b planı için bazı isimleri transfer listesine eklemişti. Bunlar arasında taraftarları en çok heyecanlandıran yıldızlardan biri Roberto Firmino olmuştu. Suudi basınında yer alan son iddialara göre birçok takımın, Sambacı’nın menajerlik şirketi ROGON’la temasa geçtiği kaydedildi. Ancak dünyaca ünlü yıldızın önceliğinin kariyerine Avrupa’da devam etmek olduğu ve bu nedenle teklifleri geri çevirdiği kaydedildi.