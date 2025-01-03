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Transfer gündemi alev alev! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan flaş hamleler...

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#GALATASARAY#FENERBAHÇE#Süper Lig
Transfer gündemi alev alev Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspordan flaş hamleler...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2025 09:42

Süper Lig'de ikinci yarının başlamasına saatler kalmasının yanı sıra ocak ayı transfer dönemi için de geri sayıma geçildi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ikinci devrede performansını artırmayı hedeflerken, transfer çalışmaları için de kolları sıvadı.

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Türkiye'de ara transfer dönemi 13 Ocak'ta açılacak. İkinci yarının başlamasına kısa bir süre kala lider Galatasaray, ikinci sıradaki Fenerbahçe ve kötü süreçten çıkmak isteyen Beşiktaş ile Trabzonspor transfer çalışmalarına start verdi.

İkinci devrede bambaşka bir performans sergilemek isteyen kulüplerin kurmayları takviye için çalışmalarına hız verdi.

GALATASARAY GİZLİCE GÖRÜŞÜYOR
GALATASARAY GİZLİCE GÖRÜŞÜYOR

Ara transfer dönemi adına çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Coventry City forması giyen Milan van Ewijk için görüşmelere başladığı belirtildi. Hollanda basınından SoccerNews, Galatasaray'ın Van Ewijk'i transer atmak adına Coventry City ile görüşme halinde olduğunu yazdı. İki kulüp arasında bonservis görüşmelerinin gizlilik içerisinde yürütüldüğü aktarıldı.

SERDAL ADALI'DAN İLK TRANSFER
SERDAL ADALIDAN İLK TRANSFER

Başkan Serdal Adalı, yönetim ekibiyle birlikte devre arasında yapılacak transferler için çalışmalara hız verirken scout ekibinin önerdiği isimler arasında öne çıkan Yusuf Barasi oldu. İddialara göre siyah beyazlıların Adana Demirspor'da oyanyan yıldız isimle görüşmelere başlayacağı ileri sürüldü.

REY MANAJ HAREKETLİLİĞİ
REY MANAJ HAREKETLİLİĞİ

Trabzonspor'un gündeminde yer alan Rey Manaj transferinde kulüpler arasında henüz görüşmeler başlamış değil. Oyuncu tarafı ise Trabzonspor’a gelmeyi çok istiyor. Sivas’tan beklediği yeni kontrat teklifini alamayan Manaj’ın, takımdan ayrılmak istediği biliniyor. Fanatik'e göre, Yiğidolar’ın lig arasındaki kampına da henüz katılmayan Manaj, transfer sürecinin netleşmesini bekliyor. Karadeniz ekibinin, bu transferi takas artı para formülüyle gerçekleştirmek istediği öğrenildi.

TRABZONSPOR'A YENİ STOPER
TRABZONSPORA YENİ STOPER

Süper Lig'de beklentilerin altında bir sezon geçiren Trabzonspor, hem takımdan ayrılacak hem de takıma katılacak isimler konusunda hareketli bir ara transfer dönemi bekliyor. Özellikle sakatlıklar nedeniyle sezonun ilk bölümünde stoper tandeminde ideal ikiliyi bulamayan Trabzonspor’da, bu bölgeye mutlaka takviye yapılacak. Rusya basınına göre, Trabzonspor’un Tormena ile yakından ilgilendiği ileri sürülüyor. Krosnadar Kulübü’nün bu transfere onay verebileceğini vurgulanırken bonservis için konuşulan rakamlar 3-4 milyon euro seviyelerinde olduğu bildiriliyor.

TERİM, G.SARAY'DAN İSTİYOR
TERİM, G.SARAYDAN İSTİYOR

Fatih Terim, Victor Nelsson'u kiralık olarak Al Shabab’a transfer etmek istiyor. Ortaya atılan iddialara göre taraflar arasında görüşmeler sürüyor.

FIRMINO'DA YENİ GELİŞME
FIRMINODA YENİ GELİŞME

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri’nin ayrılık ihtimaline karşı b planı için bazı isimleri transfer listesine eklemişti. Bunlar arasında taraftarları en çok heyecanlandıran yıldızlardan biri Roberto Firmino olmuştu. Suudi basınında yer alan son iddialara göre birçok takımın, Sambacı’nın menajerlik şirketi ROGON’la temasa geçtiği kaydedildi. Ancak dünyaca ünlü yıldızın önceliğinin kariyerine Avrupa’da devam etmek olduğu ve bu nedenle teklifleri geri çevirdiği kaydedildi.

MANCHESTER CITY'DEN SAĞ BEK

Bir süredir 23 yaşındaki Burkina Faso’lu futbolcu Issa Kabore’yle ilgilenen Galatasaray, Benfica’da kiralık oynayan genç oyuncuyu kadrosuna katmanın yolunu buldu. Kabore, Benfica ile olan kiralık sözleşmesini sona erdirerek Manchester City’ye geri döndü. Bir süredir pusuda tam da bu ayrılığı bekleyen sarı kırmızılılar da hiç vakit kaybetmeden tekrar harekete geçti. Jelert'e de tekliflerin olması nedeniyle sarı kırmızılılar, ilk başta kiralık olarak istedikleri Kabore’yi bu kez bonservisiyle birlikte almaya çalışacak.

FENERBAHÇE'YE SOL AYAKLI STOPER
FENERBAHÇEYE SOL AYAKLI STOPER

Sol ayaklı stoper arayışındaki Fenerbahçe’de adaylardan biri Mario Hermoso. Fanatik'in haberine göre Roma’nın gözden çıkardığı 29 yaşındaki savunmacı, Sarı lacivertliler’e önerilmişti. Yönetim, hem stoperde hem de sol bekte oynayabilen İspanyol yıldız için girişimlere başlamıştı. Sportif direktör Mario Branco’nun Hermoso konusunda büyük mesafe kat ettiği kaydedildi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineGALATASARAY GİZLİCE GÖRÜŞÜYOR
timelineSERDAL ADALI'DAN İLK TRANSFER
timelineREY MANAJ HAREKETLİLİĞİ
timelineTRABZONSPOR'A YENİ STOPER
timelineTERİM, G.SARAY'DAN İSTİYOR
timelineFIRMINO'DA YENİ GELİŞME
timelineMANCHESTER CITY'DEN SAĞ BEK
timelineFENERBAHÇE'YE SOL AYAKLI STOPER
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#GALATASARAY#FENERBAHÇE#Süper Lig

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