Transfer gündemi alev alev... Dortmund'dan Ferdi Kadıoğlu kararı | Fenerbahçe'den Merih Demiral sürprizi | Galatasaray'dan 5 milyon euroluk teklif...

Güncelleme Tarihi:
Avrupa futbolunda EURO 2024 heyecanı tüm hızıyla devam ederken, kulüplerin transfer çalışmaları da sürüyor. İşte günün öne çıkan haberleri...
Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu'ndan yüksek bonservis nedeniyle vazgeçti. Brighton'un da ilgilendiği Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'nin 30 milyon euro'dan fazla bonservis bedeli talep ettiği ve bu durumun Almanlara yüksek geldiği ifade edildi. Öte yandan sarı lacivertli takımın oyuncuyu satmak istemediği için ilgilenen takımlardan yüksek bonservis talebinde bulunduğunun altı çizildi.
Tutto Udinese'nin haberine göre Galatasaray'ın Udinese forması giyen sağ bek Festy Ebosele ile ilgileniyor. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği İrlandalı oyuncu için resmi teklifini de Udinese'ye sunduğu belirtildi. Udinese için 5 milyon Euro'luk tekifin şu an için yeterli olmadığı aktarılmakta. Daha fazla bir bonservis ücreti talep eden Udinese'nin ilk teklifi reddetmesi bekleniyor. Galatasaray'ın teklifine revize verip vermeyeceği ise henüz bilinmiyor.
Beşiktaş'ın 2. başkanı Hüseyin Yücel’in liderliğindeki transfer komitesi, dünyaca ünlü İtalyan santrfor Ciro İmmobile ile söz keserken, Alman stoper Felix Udukhoai’yi İstanbul’a getirdi.
Arabistan basınında yer alan haberlere göre; sarı lacivertli takım, Al-Ahli forması giyen Merih Demiral ile ilgileniyor. Haberde Al-Ahli'nin 26 yaşındaki milli stoperi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'ye görüşme için izin verdiği belirtildi. Sarı lacivertli yöneticiler, bu gelişmenin ardından oyuncunun transferini bitirmek için gaza bastı. Milli oyuncu, daha önce yaptığı açıklamalarda Fenerbahçeli olduğunu belirtmişti. Oyuncunun sarı lacivertli formayı giymek istemesi Fenerbahçe'nin elini güçlendirdiği kaydedildi.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor’un Hoffenheim forması giyen Macar stoper Attila Szalai ile ilgilendiği öne sürüldü.
BBC Arabic, Jose Mourinho ile görüştükten sonra Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul eden Allan Saint-Maximin'in takım arkadaşlarına veda ettiğini yazdı. Al-Ahli'de yeni sezonda kadroda düşünülmediğini öğrenen Fransız yıldızın takımdan ayrılma kararı aldığı kaydedildi. Fenerbahçe'nin istediği kanat oyuncusunun Jose Mourinho ile konuştuktan sonra transfere ikna olduğu belirtildi. Öte yandan Arabistan ekibi, Allan Saint-Maximin'e Fenerbahçe ile sözleşme şartlarını görüşmesi için izin verdi. Sarı lacivertli takımın bu transferi kısa süre içinde sonuçlandırması bekleniyor.