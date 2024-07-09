Transfer gündemi alev alev... Dortmund'dan Ferdi Kadıoğlu kararı | Fenerbahçe'den Merih Demiral sürprizi | Galatasaray'dan 5 milyon euroluk teklif...

GALATASARAY'DAN 5 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Tutto Udinese'nin haberine göre Galatasaray'ın Udinese forması giyen sağ bek Festy Ebosele ile ilgileniyor. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği İrlandalı oyuncu için resmi teklifini de Udinese'ye sunduğu belirtildi. Udinese için 5 milyon Euro'luk tekifin şu an için yeterli olmadığı aktarılmakta. Daha fazla bir bonservis ücreti talep eden Udinese'nin ilk teklifi reddetmesi bekleniyor. Galatasaray'ın teklifine revize verip vermeyeceği ise henüz bilinmiyor.