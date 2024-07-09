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Transfer gündemi alev alev... Dortmund'dan Ferdi Kadıoğlu kararı | Fenerbahçe'den Merih Demiral sürprizi | Galatasaray'dan 5 milyon euroluk teklif...

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#TRANSFER#FENERBAHÇE#GALATASARAY
Transfer gündemi alev alev... Dortmunddan Ferdi Kadıoğlu kararı | Fenerbahçeden Merih Demiral sürprizi | Galatasaraydan 5 milyon euroluk teklif...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2024 08:54

A Milli Takımımızın EURO 2024'e çeyrek finalde veda etmesinin ardından futbolseverler transfer gelişmelerine daha da odaklandı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra kulüpler için günün öne çıkan iddialarını derledik...

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Avrupa futbolunda EURO 2024 heyecanı tüm hızıyla devam ederken, kulüplerin transfer çalışmaları da sürüyor. İşte günün öne çıkan haberleri...

DORTMUND, FERDİ'DEN VAZGEÇTİ
DORTMUND, FERDİDEN VAZGEÇTİ

Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu'ndan yüksek bonservis nedeniyle vazgeçti. Brighton'un da ilgilendiği Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'nin 30 milyon euro'dan fazla bonservis bedeli talep ettiği ve bu durumun Almanlara yüksek geldiği ifade edildi. Öte yandan sarı lacivertli takımın oyuncuyu satmak istemediği için ilgilenen takımlardan yüksek bonservis talebinde bulunduğunun altı çizildi.

GALATASARAY'DAN 5 MİLYON EUROLUK TEKLİF
GALATASARAYDAN 5 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Tutto Udinese'nin haberine göre Galatasaray'ın Udinese forması giyen sağ bek Festy Ebosele ile ilgileniyor. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği İrlandalı oyuncu için resmi teklifini de Udinese'ye sunduğu belirtildi. Udinese için 5 milyon Euro'luk tekifin şu an için yeterli olmadığı aktarılmakta. Daha fazla bir bonservis ücreti talep eden Udinese'nin ilk teklifi reddetmesi bekleniyor. Galatasaray'ın teklifine revize verip vermeyeceği ise henüz bilinmiyor.

BEŞİKTAŞ 2 YILDIZI BİTİRİYOR
BEŞİKTAŞ 2 YILDIZI BİTİRİYOR

Beşiktaş'ın 2. başkanı Hüseyin Yücel’in liderliğindeki transfer komitesi, dünyaca ünlü İtalyan santrfor Ciro İmmobile ile söz keserken, Alman stoper Felix Udukhoai’yi İstanbul’a getirdi.

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FENERBAHÇE'DEN MERİH SÜRPRİZİ
FENERBAHÇEDEN MERİH SÜRPRİZİ

Arabistan basınında yer alan haberlere göre; sarı lacivertli takım, Al-Ahli forması giyen Merih Demiral ile ilgileniyor. Haberde Al-Ahli'nin 26 yaşındaki milli stoperi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'ye görüşme için izin verdiği belirtildi. Sarı lacivertli yöneticiler, bu gelişmenin ardından oyuncunun transferini bitirmek için gaza bastı. Milli oyuncu, daha önce yaptığı açıklamalarda Fenerbahçeli olduğunu belirtmişti. Oyuncunun sarı lacivertli formayı giymek istemesi Fenerbahçe'nin elini güçlendirdiği kaydedildi.

TRABZONSPOR'DA SZALAI SESLERİ
TRABZONSPORDA SZALAI SESLERİ

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor’un Hoffenheim forması giyen Macar stoper Attila Szalai ile ilgilendiği öne sürüldü.

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TAKIMLA VEDALAŞTI, FENERBAHÇE'YE GELİYOR
TAKIMLA VEDALAŞTI, FENERBAHÇEYE GELİYOR

BBC Arabic, Jose Mourinho ile görüştükten sonra Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul eden Allan Saint-Maximin'in takım arkadaşlarına veda ettiğini yazdı. Al-Ahli'de yeni sezonda kadroda düşünülmediğini öğrenen Fransız yıldızın takımdan ayrılma kararı aldığı kaydedildi. Fenerbahçe'nin istediği kanat oyuncusunun Jose Mourinho ile konuştuktan sonra transfere ikna olduğu belirtildi. Öte yandan Arabistan ekibi, Allan Saint-Maximin'e Fenerbahçe ile sözleşme şartlarını görüşmesi için izin verdi. Sarı lacivertli takımın bu transferi kısa süre içinde sonuçlandırması bekleniyor.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineDORTMUND, FERDİ'DEN VAZGEÇTİ
timelineGALATASARAY'DAN 5 MİLYON EUROLUK TEKLİF
timelineBEŞİKTAŞ 2 YILDIZI BİTİRİYOR
timelineFENERBAHÇE'DEN MERİH SÜRPRİZİ
timelineTRABZONSPOR'DA SZALAI SESLERİ
timelineTAKIMLA VEDALAŞTI, FENERBAHÇE'YE GELİYOR
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#TRANSFER#FENERBAHÇE#GALATASARAY

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