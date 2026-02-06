Transfer döneminin son gününde yıldızlar üst üste açıklandı! Sürpriz imza

Transfer döneminin son gününde yıldızlar üst üste açıklandı! Sürpriz imzaGüncelleme Tarihi:
Transfer döneminin son gününde yıldızlar üst üste açıklandı! Sürpriz imzaGüncelleme Tarihi:
Galatasaray, 23 yaşındaki futbolcusu Kazımcan Karataş'ın Başakşehir'e kiralandığını açıkladı.
GALATASARAY RESMEN AÇIKLADI
Galatasaray, Kazımcan Karataş'ın sezon sonuna kadar RAMS Başakşehir'e kiralandığını KAP'a bildirdi. Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz Kazımcan Karataş’ın 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş, Kolombiyalı kaleci Devis Vasquez transferini resmen açıkladı: "Profesyonel futbolcu Devis Vasquez’in 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Roma kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Devis Vasquez’e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
Beşiktaş, Amir Murillo ile 2.5+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı:
"Profesyonel futbolcu Amir Murillo’nun nihai transferi hususunda Marsilya kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Amir Murillo ile 2.5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır."
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Devis Vasquez, İstanbul'a geldi.
Galatasaray'ın kadrosuna kattığını Can Armando Güner, sarı-kırmızılı formayı giyip sözleşmeye imzayı attı.
Sarı-Kırmızılı kulüpten dün akşam yapılan açıklamada;
Profesyonel futbolcu Can Armando Güner ve kulübü Borussia Mönchengladbach ile futbolcunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Buna göre, futbolcunun kulübüne net 350.000 EUR tutarında transfer ücreti ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denmişti.
Fenerbahçe'de sezon başında kiralık olarak takıma katılan Jhon Duran, Rusya Ligi takımlarından Zenit'le sözleşme imzalamak için İstanbul'dan ayrıldı.
Duran, sezonun ikinci yarısını Zenit'te geçirecek. Kolombiyalı golcü bugün imzayı atacak.
Beşiktaş, yeni transferi Devis Vasquez'in bu akşam saat 19.30'da İstanbul'da olacağını açıkladı.
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Panamalı savunma oyuncusu Amir Murillo, İstanbul'a geldi.
Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Murillo'yu kulüp yetkilileri karşıladı.
Beşiktaş'ta olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden 29 yaşındaki futbolcu, "Transferimde emeği geçen herkese, özellikle başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Burada bulunduğum sürenin keyfini çıkarıp güzel maçlar oynamaya çalışacağım." dedi.
Murillo'nun transfer görüşmelerinin devamı ve sağlık kontrollerinin ardından siyah-beyazlılarla sözleşme imzalaması bekleniyor.
Fransa ekibi Marsilya forması giyen Amir Murillo, bu sezon 25 maçta 2 gol kaydetti.
İtalyan gazeteci Marco Conterio'nun haberine göre; Beşiktaş, Roma'nın 27 yaşındaki Kolombiyalı kalecisi Devis Vasquez'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattı.
Beşiktaş, Emmanuel Agbadou sonrası bir transferini daha İstanbul'a getiriyor.
Siyah-beyazlılar, Marsilya forması giyen Panamalı sağ bek oyuncusu Amir Murillo'nun bugün saat 15.15’te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacağını açıkladı.
Süper Lig'de sezon sonunda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, ara transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala kadrosuna takviyeler yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran'ın ayrılıkları sonrasında santrfor bölgesini güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler dev bir operasyon için harekete geçti.
EN ÖNEMLİ ADAY NUNEZ
Yönetim, Domenico Tedesco’nun çok istediği golcü takviyesini gerçekleştirmek için farklı ülkelerde operasyona devam ediyor. Darwin Nunez, en önemli aday konumunda. Benzema’nın takıma gelmesinin ardından Uruguaylı yıldız, ayrılmaya sıcak bakıyor. Al-Hilal ile pazarlıklar devam ediyor. Suudi ekibi, 26 yaşındaki golcüyü takımda tutmak istese de Sarı-Lacivertliler, yoğun şekilde girişimleri sürdürüyor.
GÖZLER BROBBEY'DE
Kanarya’da alternatiflerden biri Brian Brobbey. Hollandalı forvet, sezon başında Ajax’tan transfer olduğu Sunderland’de düzenli olarak 11’de forma bulamıyor. Tedesco, 24 yaşındaki golcü ile Leipzig’te çalıştı, ancak o dönemde 20 yaşında olan Brobbey’yi fazla oynatmamıştı. Hollandalı forvet için kiralama seçeneği masada. Ancak Sunderland’i, şu anda 5 golle ligde takımın en skoreri olan oyuncusunu göndermesi için ikna etmek kolay değil.
SON HEDEF ALBERTO
Sarı-Lacivertliler, Yuri Alberto’yu da listeye ekledi. Brezilyalı golcünün bonservisinin yarısı, Fenerbahçe’nin çok iyi ilişkiler kurduğu Zenit’te. Duran için yapılan görüşmelerde Alberto isminin de gündeme geldiği belirtildi. 24 yaşındaki forvet, ülkesinde Corinthians formasını giyiyor. Transferin gerçekleşmesi için Brezilya ekibiyle de temas kurulduğu kaydedildi. Yönetim, transfer için az bir süre kalmasına rağmen listedeki isimlerden birine imza attırmak için yoğun şekilde çalışıyor. (Fanatik)
Beşiktaş ve Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou'nun sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için İstanbul'a geldi.
Beşiktaş resmi açıklama yaparak yıldız oyuncudan ilk fotoğrafı da paylaştı. Siyah-Beyazlılar transferi, 'Transfer görüşmesine başladığımız Emmanuel Agbadou, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul’a geldi.' sözleriyle açıkladı