Transfer dönemi öncesi ortalık alev alev! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan art arda hamleler | Talisca, Dybala, Zalewski, Ben Chilwell, Borza Sainz...

ZALEWSKİ ISRARI

Süper Lig ekiplerinden hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın Roma’daki hedefi Nicola Zalewski. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Polonyalı yıldız da sezon başında Galatasaray’ın çok istediği isimlerden biri olduğu ancak takımında kalmaya karar verdiği aktarıldı. Roma, sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayan başarılı sol beki ocakta satıp para kazanmak istiyor. Zalewski’yi ikna etme görevini, İtalyan ekibinde kendisine sürekli oynatan Jose Mourinho üslenebilirken sarı kırmızılıların da takipte olacağı belirtiliyor.