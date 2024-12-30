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Transfer dönemi öncesi ortalık alev alev! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan art arda hamleler | Talisca, Dybala, Zalewski, Ben Chilwell, Borza Sainz...

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#TRANSFER#GALATASARAY#FENERBAHÇE
Transfer dönemi öncesi ortalık alev alev Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaştan art arda hamleler | Talisca, Dybala, Zalewski, Ben Chilwell, Borza Sainz...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2024 10:02

Süper Lig'de ara transfer dönemine kısa süre kalan takımlar kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarına hız kattı. Listelerini oluşturan ve ikinci devreye takımlarına takviyeler yapmak isteyen Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş için öne çıkan hamleleri derledik...

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Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçları oynandı ve ilk yarı sona erdi. Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde liderliğini sürdürerek 2025'e girmeyi garantiledi.

Ligin ikinci devresinde kadrolarını güçlendirmek isteyen takımlar, transfer çalışmaları için hamleler yapmaya başladı.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yanı sıra günün öne çıkan transfer iddialarını bir araya getirdik.

 

AL-MUSRATI İÇİN GERİ SAYIM
AL-MUSRATI İÇİN GERİ SAYIM

Beşiktaş, 28 yaşındaki oyuncusu Al Musrati için geri sayımı başlattı. Libyalı orta saha oyuncusu koşula bağlı satış opsiyonuyla birlikte Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Fateh'e kiralık gidecek. 18 takımlı Suudi liginde 6 puanla son sırada yer alan Al Fateh kümede kalması halinde Beşiktaş'a 10 milyon euro ödeyerek Al Musrati'nin bonservisini alacak.

GÖZLER TEKRARDAN DYBALA'DA
GÖZLER TEKRARDAN DYBALADA

Galatasaray’da Georges Mikautadze transferinde yaşanan olumsuz gelişmeler üzerine, Paulo Dybala konusunun yeniden masaya geldiği öğrenildi. İtalyan basınında yer alan haberlerde Sarı-kırmızılıların Olympique Lyon’dan Georges Mikautadze için olumsuz yanıt gelmesinden sonra, Dybala için yeni bir değerlendirme kararı aldığı belirtildi. 31 yaşındaki Arjantinli futbolcuyu bonservis ödemeden renklerine bağlamak isteyen sarı kırmızılıların çalışmalara başladığı ileri sürüldü.

 

GALATASARAY'DAN BORZA SAINZ ATAĞI
GALATASARAYDAN BORZA SAINZ ATAĞI

Ara transfer döneminde eksik bölgelerini belirleyen ve bu bölgeler için arayışlarını sürdüren Galatasaray'da bir dönem ülkemizde de forma giyen Borja Sainz'in ismi yeniden gündeme geldi. Daha önce Giresunspor'da bir sezon geçiren başarılı sol kanat oyuncusu için yeniden harekete geçildi. Jhon Arias ismini arka plana atan teknik direktör Okan Buruk'un çok istediği 23 yaşındaki İspanyol yıldız için yönetimi vites yükseltti.

 

ZALEWSKİ ISRARI
ZALEWSKİ ISRARI

Süper Lig ekiplerinden hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın Roma’daki hedefi Nicola Zalewski. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Polonyalı yıldız da sezon başında Galatasaray’ın çok istediği isimlerden biri olduğu ancak takımında kalmaya karar verdiği aktarıldı. Roma, sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayan başarılı sol beki ocakta satıp para kazanmak istiyor. Zalewski’yi ikna etme görevini, İtalyan ekibinde kendisine sürekli oynatan Jose Mourinho üslenebilirken sarı kırmızılıların da takipte olacağı belirtiliyor.

 

CHELSEA'DEN YILDIZ SOL BEK
CHELSEADEN YILDIZ SOL BEK

Fenerbahçe’nin İngiltere'de takipte olduğu isim Chelsea ile Ocak ayında yollarını ayıracak olan Ben Chilwell’i listesine ekledi. Kiralanması için girişimler sürerken Maviler, İngiliz sol beki satmak istiyor ancak henüz hiç teklif alamadıkları ileri sürülüyor. Chelsea, Chilwell’in kiralanmasına yeşil ışık yakarsa Premier Lig’den başka talipler çıkma ihtimali yüksek. Sarı-Lacivertliler’in tek avantajı, Londra ekibinin yıldız futbolcuyu doğrudan bir rakibine göndermek istememesi olabileceği ifade edildi.

TALISCA'DAN BEKLENMEDİK KARAR
TALISCADAN BEKLENMEDİK KARAR

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmayı hedeflediği Anderson Talisca'nın Al-Nassr'dan 15 milyon euronun üzerinde birikmiş alacağı olduğu ileri sürüldü. Talisca'nın bu rakamı Al-Nassr'dan istediği, Suudi ekibinin ise transferde bonservis almayacağı için alacaklarının silinmesini istediği belirtildi. Bu talep karşısında Talisca'nın maaşını almadan hiçbir yere gitmeyeceğini Al-Nassr yönetimine ilettiği kaydedildi.

SADECE ASTRONOMİK TEKLİF
SADECE ASTRONOMİK TEKLİF

Galatasaray, Yunus Akgün'ün gelişiminden son derece memnun ve onu kadroda tutarak daha büyük bir piyasa değerine ulaşmasını hedefliyor. Kulüp kaynaklarından alınan bilgilere göre, yönetim yalnızca astronomik bir teklif gelmesi halinde transfer görüşmelerine açık olacak. (Fanatik)

SERDAR DURSUN SÜRPRİZİ
SERDAR DURSUN SÜRPRİZİ

Alanyaspor'da istediği forma şansını bulamayan Serdar Dursun'a sürpriz talip çıktı. Çaykur Rizespor’un orta saha ve forvet takviyesi için belirlediği isimler ise deneyimli maestro Jonjo Shelvey ve golcü Serdar Dursun. Eyüpspor ile yollarını ayırmaya hazırlanan Jonjo Shelvey ile prensipte anlaşmaya varıldığı, aynı şekilde Alanyaspor’ un tecrübeli forveti Serdar Dursun’un da bonservisini alması durumunda ocak ayında Rize’ye imza atmaya geleceği öğrenildi. (Fanatik)

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Canlı Anlatım Özeti

timelineAL-MUSRATI İÇİN GERİ SAYIM
timelineGÖZLER TEKRARDAN DYBALA'DA
timelineGALATASARAY'DAN BORZA SAINZ ATAĞI
timelineZALEWSKİ ISRARI
timelineCHELSEA'DEN YILDIZ SOL BEK
timelineTALISCA'DAN BEKLENMEDİK KARAR
timelineSADECE ASTRONOMİK TEKLİF
timelineSERDAR DURSUN SÜRPRİZİ

 

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#TRANSFER#GALATASARAY#FENERBAHÇE

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