Transfer dönemi çılgın hamlelerle başlayacak! Meret, Rashford, Zalewski, Kenan Yıldız... | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan özel çalışma

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Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçları tamamlandı ve devre arasına girildi. Kayserispor deplasmanından 5 golle 3 puanı çıkaran Galatasaray, 44 puanla liderliğini sürdürürken Eyüpspor deplasmanında 2 puan kaybeden Fenerbahçe zirvenin 8 puan gerisinde 2. sırada yer aldı.
Tarihinin en çalkantılı sezonlarından birini geçiren Beşiktaş ve Trabzonspor ise son dönemde yaşadığı kötü sonuçlar sonrası krizden çıkmak istiyor.
Ligin ikinci yarısında bambaşka profiller çizmek isteyen takımların transfer çalışmaları da başladı.
Günün öne çıkan transfer haberlerini bir araya getirdik...
Fransa pazarında ciddi bir mesai harcayan Galatasaray’ın listesindeki bir diğer yıldız Georges Mikautadze. Sarı-Kırmızılılar bir süredir gündemde olan 24 yaşındaki hücum oyuncusu için Lyon’la ilk teması kurmuş, ancak Fransız kulübünden “Satmayı düşünmüyoruz” cevabı almıştı. Buna karşın Galatasaray Yönetimi Lyon’un içerisinde bulunduğu finansal krizin farkında ve kulübün karşılaştığı ligden düşme tehlikesini koz olarak kullanıyor. Özellikle de Gürcü futbolcuyla yapılan görüşmelerde ortaya çıkan olumlu tablo, Galatasaray’ın tekrar harekete geçmesini sağladı. Kulübe yakın kaynaklardan gelen son bilgilere göre Lyon’un ilk inadı kırıldı ve iki taraf arasında kıran kırana pazarlıklar yaşanıyor. Kesenin ağzını ardına kadar açan Galatasaray Yönetimi’nin bonservis teklifini 18 milyon Euro’ya kadar çıkardığı, arada sadece 2 milyon Euro’luk bir fark kaldığı belirtiliyor. Sürecin çok fazla uzamasını istemeyen Sarı-Kırmızılılar’ın Mikautadze’yle de prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. (Fanatik)
Menajerler, solak stoper arayan Fenerbahçe’ye Mario Hermoso’yu teklif etmişti. Sportif direktör Mario Branco, Jose Mourinho’nun onay vermesi üzerine bu transfer için çalışmalara başladı. Branco’nun Roma ile ilk teması kurup, Hermoso’yu kiralamak istediklerini ilettiği kaydedildi. Bu görüşmeler sırasında İtalyanlar’ın Fenerbahçe’ye bir oyuncu daha teklif ettiği öne sürüldü. Sezon başında Galatasaray’ın çok istemesine rağmen anlaşma sağlayamadığı Nicola Zalewski, sarı - lacivertlilere önerildi. Mourinho’nun eski öğrencisi İtalyan basını, Roma’nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Polonyalı sol beki ocak ayında satarak az da olsa para kazanmak istediğini yazdı.
İngiliz Team Talk'un Manchester United'a yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre Fenerbahçe, Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılmaya karar veren Marcus Rashford ile ilgileniyor. İngiliz yıldızın maaş ve bonservis bedeli çok yüksek olduğu için transferin satın alma opsiyonlu kiralama olabileceği de ifade edildi.
Galatasaray'ın İtalyan menajer George Gardi ile iletişime geçerek Alex Meret transferini bitirmek üzere olduğu iddia ediliyor. Gardi, yönetimle gerçekleştirdiği görüşmede Meret'in sezon sonunda serbest kalacağını belirterek, "Ocak ayında Meret ile temasa geçebiliriz ve transferi devre arasında tamamlayabiliriz" sözleriyle heyecan yarattı. 27 yaşındaki İtalyan kaleci, 2019'dan bu yana Napoli forması giyiyor ve üç kez İtalya Milli Takımı’nda boy gösterdi. Meret'in güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Trabzonspor, Ocak transferinde kanat bölgesine mutlaka takviye yapacak. Avrupa’da geniş bir oyuncu listesi üzerinden ilerleyen Fırtına’da, İspanyol yıldız Javi Puado da gündemde. Espanyol formasıyla bu sezon çıktığı 16 La Liga maçında 6 kez ağları havalandıran 26 yaşındaki oyuncunun 1 de asisti var. Piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösterilen Puado’nun kontratı sezon sonu bitiyor. Dolayısıyla ara dönemde bonservis maliyetinin yüksek olması beklenmiyor. Fakat İspanyol isimle Avrupa’dan ilgilenen pek çok kulüp var. Bordo-Mavili yönetim, bu transferin şartlarını araştırırken, oyuncu cephesiyle de temas kurulduğu öğrenildi.
Corriere dello Sport'a göre Juventus, Newcastle United'ın orta saha oyuncusu Sandro Tonali'yi kadrosuna katmak için milli futbolcu Kenan Yıldız'ı 40 milyon Euro karşılığında satabilir. Öte yandan haberin detayında Liverpool'un milli futbolcuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi.
Gözlerin başkanlık seçimine çevrildiği Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da bir yandan sürüyor. Fransız basınından Mohamed Toubache-Ter'in haberine göre Jonathan Gradit ile İspanya'dan Real Betis ve Türkiye'den Beşiktaş ilgileniyor. İki takımın da Gradit'nin Lens'taki durumunu yakından takip ettikleri ifade edilmekte.