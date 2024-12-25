Transfer dönemi çılgın hamlelerle başlayacak! Meret, Rashford, Zalewski, Kenan Yıldız... | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan özel çalışma

MIKAUTADZE TRANSFERİ ÇOK YAKIN

Fransa pazarında ciddi bir mesai harcayan Galatasaray’ın listesindeki bir diğer yıldız Georges Mikautadze. Sarı-Kırmızılılar bir süredir gündemde olan 24 yaşındaki hücum oyuncusu için Lyon’la ilk teması kurmuş, ancak Fransız kulübünden “Satmayı düşünmüyoruz” cevabı almıştı. Buna karşın Galatasaray Yönetimi Lyon’un içerisinde bulunduğu finansal krizin farkında ve kulübün karşılaştığı ligden düşme tehlikesini koz olarak kullanıyor. Özellikle de Gürcü futbolcuyla yapılan görüşmelerde ortaya çıkan olumlu tablo, Galatasaray’ın tekrar harekete geçmesini sağladı. Kulübe yakın kaynaklardan gelen son bilgilere göre Lyon’un ilk inadı kırıldı ve iki taraf arasında kıran kırana pazarlıklar yaşanıyor. Kesenin ağzını ardına kadar açan Galatasaray Yönetimi’nin bonservis teklifini 18 milyon Euro’ya kadar çıkardığı, arada sadece 2 milyon Euro’luk bir fark kaldığı belirtiliyor. Sürecin çok fazla uzamasını istemeyen Sarı-Kırmızılılar’ın Mikautadze’yle de prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. (Fanatik)