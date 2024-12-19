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Transfer ateşi yandı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş harekete geçti: Mikautadze, Dybala, Firmino...

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#Transfer#Galatasaray#Fenerbahçe
Transfer ateşi yandı Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş harekete geçti: Mikautadze, Dybala, Firmino...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2024 09:56

Transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Süper Lig'in devleri de kolları sıvadı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kadrolarını güçlendirmek için harekete geçti. İşte günün öne çıkan haberleri...

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Süper Lig'de sezonun ilk yarısının sonuna yaklaşırken transfer hareketliliği başladı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da transferde gaza bastı.

CENGİZ ÜNDER: GİTMİYORUM
CENGİZ ÜNDER: GİTMİYORUM

Fenerbahçe'de bu sezon 4 maçta sadece 117 dakika süre alabilen Cengiz Ünder'in takımdan ayrılacağına dair iddialar ortaya atılmıştı. Sabah'ın haberine göre Ünder, yakın çevresine "Takımda her şey yolunda gidiyor. İdmanlarda çok iyi çalışıyoruz. Burada mutluyum, ayrılmayacağım" ifadelerini kullandı. Milli futbolcunun kendisine forma geleceği zamanı sabırla beklediği belirtildi.

FENERBAHÇE'DEN FIRMINO HAMLESİ
FENERBAHÇEDEN FIRMINO HAMLESİ

İspanyol basınından Fichajes'te yer alan haberde Roberto Firmino'nun, Avrupa'ya geri dönebileceği iddia edildi. Brezilyalı futbolcunun ocak ayında Fenerbahçe'ye gelebileceği bildirildi.

Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi: "Roberto Firmino, Avrupa futboluna geri dönmeye hazırlanıyor olabilir. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Liverpool'un eski oyuncusunu transfer etmek isteyen başlıca taliplerden biri olarak öne çıkıyor.

DYBALA'NIN SÖZLEŞMESİNDE ÖZEL MADDE
DYBALANIN SÖZLEŞMESİNDE ÖZEL MADDE

Galatasaray'da gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Roma'dan Paulo Dybala'yı gündemine alan sarı - kırmızılılar, görüşmelerde durumu ilerletmiş ve Arjantinli yıldızın menajeri, İstanbul'daki Trabzonspor maçını izlemeye gelmişti. Galatasaray'ın Dybala'ya 10 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu ifade edilirken, yıldız futbolcunun bu sözleşmeye sıcak baktığı ve sarı - kırmızılı formayı giymek istediği öne sürülmüştü.

Şu ana kadar ligde 13, Avrupa’da 5 maçta şans bulan 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan uzatma maddesinin devreye girmesi için 7 maçta daha oynaması gerekiyor. G.Saray da bu durumu göz önünde bulundurarak bonservissiz ya da minimum bonservisle oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefliyor. Roma'nın da uzatma maddesi devreye girmeden oyuncuyu elden çıkarmayı planladığı öğrenildi.

JUVENTUS'TA KENAN YILDIZ SÜRPRİZİ
JUVENTUSTA KENAN YILDIZ SÜRPRİZİ

Juventus, devre arasında İtalya Milli Takım oyuncusu Sandro Tonali'yi takıma katmak istiyor. Torino ekibinde Teknik Direktör Thiago Motta, genç orta sahayı takımda görmek istediğini Juventus yönetimine bildirdi. Juventus, Marsilya'nın da ilgilendiği Nicolo Fagioli'yi elden çıkarmak istiyor fakat Tonali transferi için Fagioli'den gelecek para yeterli olmayacak. Tonali için Newcastle United tarafından istenen rakamın 55 milyon Euro olacağı tahmin edilirken Kenan Yıldız'ın satışı da gündemde. Yıldız'ın 35-40 milyon civarındaki satışı, Tonali transferi için Juve'ye kaynak sağlayacak. (Corriere dello Sport)

ATTILA SZALAI İÇİN KARAR
ATTILA SZALAI İÇİN KARAR

Kış transfer döneminde kadrosuna yeni bir stoper takviyesi yapmaya hazırlanan Hoffenheim, forma şansı bulamayan Attila Szlai'nin ayrılığına izin verdi. Szalai ile birlikte orta saha oyuncusu Florian Grillitsch de gönderilecekler listesinde yer alıyor. Macar stoperin kısa süre içinde yeniden Süper Lig'e dönebileceği konuşuluyor. (Sky DE)

İKİ GOLCÜDEN BİRİ
İKİ GOLCÜDEN BİRİ

Dybala ve Skriniar'ın yanı sıra Galatasaray'ın Lyon forması giyen iki yıldızın peşine düştüğü iddia edildi. Galatasaray'ın Lyon forması giyen Georges Mikautadze ve Gift Orban’ın şartlarını sorduğu, hem oyuncu hem de kulüpleriyle görüşmelere başladığı ileri sürüldü.

FENERBAHÇE'DEN LAPORTE BOMBASI
FENERBAHÇEDEN LAPORTE BOMBASI

Fenerbahçe özellikle stoper için Mourinho’nun istediği özelliklerde, savunmaya liderlik yapacak yıldız bir isme imza attırmayı hedefliyor. Bu yönde gündeme gelen son ismin Aymeric Laporte olduğu öğrenildi. Kariyerine Suudi Arabistan’da Al-Nassr’da devam eden 30 yaşındaki savunmacı için sportif direktör Mario Branco’nun girişimlere başladığı belirtildi.(Fanatik)

BEŞİKTAŞ'TA OPERASYON
BEŞİKTAŞTA OPERASYON

Beşiktaş’ta 29 Aralık Pazar günü hangi başkan adayı göreve seçilirse seçilsin ocak ayında takımda operasyon yapılacak. Buna göre Arthur Masuaku, Joao Mario ve Jean Onana ile ara transferde kesin olarak yollar ayrılacak. Sözleşmeleri sezon sonu bitecek olan Masuaku ve Joao Mario’dan kendilerine kulüp bulmalarını istenecek. 2027’ye kadar kontratı bulunan Onana da bonservisiyle birlikte veya kiralık olarak gönderilecek. Diğer yandan devre arasında ayrılmak isteyen tüm oyunculara kolaylık gösterilecek. Suudi Arabistan’dan teklif alan Al Musrati büyük olasılıkla elden çıkarılacak.(Fanatik)

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Canlı Anlatım Özeti

timelineCENGİZ ÜNDER: GİTMİYORUM
timelineFENERBAHÇE'DEN FIRMINO HAMLESİ
timelineDYBALA'NIN SÖZLEŞMESİNDE ÖZEL MADDE
timelineJUVENTUS'TA KENAN YILDIZ SÜRPRİZİ
timelineATTILA SZALAI İÇİN KARAR
timelineİKİ GOLCÜDEN BİRİ
timelineFENERBAHÇE'DEN LAPORTE BOMBASI
timelineBEŞİKTAŞ'TA OPERASYON

 

 

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#Transfer#Galatasaray#Fenerbahçe

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