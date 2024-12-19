Transfer ateşi yandı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş harekete geçti: Mikautadze, Dybala, Firmino...

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Süper Lig'de sezonun ilk yarısının sonuna yaklaşırken transfer hareketliliği başladı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da transferde gaza bastı.
Fenerbahçe'de bu sezon 4 maçta sadece 117 dakika süre alabilen Cengiz Ünder'in takımdan ayrılacağına dair iddialar ortaya atılmıştı. Sabah'ın haberine göre Ünder, yakın çevresine "Takımda her şey yolunda gidiyor. İdmanlarda çok iyi çalışıyoruz. Burada mutluyum, ayrılmayacağım" ifadelerini kullandı. Milli futbolcunun kendisine forma geleceği zamanı sabırla beklediği belirtildi.
İspanyol basınından Fichajes'te yer alan haberde Roberto Firmino'nun, Avrupa'ya geri dönebileceği iddia edildi. Brezilyalı futbolcunun ocak ayında Fenerbahçe'ye gelebileceği bildirildi.
Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi: "Roberto Firmino, Avrupa futboluna geri dönmeye hazırlanıyor olabilir. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Liverpool'un eski oyuncusunu transfer etmek isteyen başlıca taliplerden biri olarak öne çıkıyor.
Galatasaray'da gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Roma'dan Paulo Dybala'yı gündemine alan sarı - kırmızılılar, görüşmelerde durumu ilerletmiş ve Arjantinli yıldızın menajeri, İstanbul'daki Trabzonspor maçını izlemeye gelmişti. Galatasaray'ın Dybala'ya 10 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu ifade edilirken, yıldız futbolcunun bu sözleşmeye sıcak baktığı ve sarı - kırmızılı formayı giymek istediği öne sürülmüştü.
Şu ana kadar ligde 13, Avrupa’da 5 maçta şans bulan 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan uzatma maddesinin devreye girmesi için 7 maçta daha oynaması gerekiyor. G.Saray da bu durumu göz önünde bulundurarak bonservissiz ya da minimum bonservisle oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefliyor. Roma'nın da uzatma maddesi devreye girmeden oyuncuyu elden çıkarmayı planladığı öğrenildi.
Juventus, devre arasında İtalya Milli Takım oyuncusu Sandro Tonali'yi takıma katmak istiyor. Torino ekibinde Teknik Direktör Thiago Motta, genç orta sahayı takımda görmek istediğini Juventus yönetimine bildirdi. Juventus, Marsilya'nın da ilgilendiği Nicolo Fagioli'yi elden çıkarmak istiyor fakat Tonali transferi için Fagioli'den gelecek para yeterli olmayacak. Tonali için Newcastle United tarafından istenen rakamın 55 milyon Euro olacağı tahmin edilirken Kenan Yıldız'ın satışı da gündemde. Yıldız'ın 35-40 milyon civarındaki satışı, Tonali transferi için Juve'ye kaynak sağlayacak. (Corriere dello Sport)
Kış transfer döneminde kadrosuna yeni bir stoper takviyesi yapmaya hazırlanan Hoffenheim, forma şansı bulamayan Attila Szlai'nin ayrılığına izin verdi. Szalai ile birlikte orta saha oyuncusu Florian Grillitsch de gönderilecekler listesinde yer alıyor. Macar stoperin kısa süre içinde yeniden Süper Lig'e dönebileceği konuşuluyor. (Sky DE)
Dybala ve Skriniar'ın yanı sıra Galatasaray'ın Lyon forması giyen iki yıldızın peşine düştüğü iddia edildi. Galatasaray'ın Lyon forması giyen Georges Mikautadze ve Gift Orban’ın şartlarını sorduğu, hem oyuncu hem de kulüpleriyle görüşmelere başladığı ileri sürüldü.
Fenerbahçe özellikle stoper için Mourinho’nun istediği özelliklerde, savunmaya liderlik yapacak yıldız bir isme imza attırmayı hedefliyor. Bu yönde gündeme gelen son ismin Aymeric Laporte olduğu öğrenildi. Kariyerine Suudi Arabistan’da Al-Nassr’da devam eden 30 yaşındaki savunmacı için sportif direktör Mario Branco’nun girişimlere başladığı belirtildi.(Fanatik)
Beşiktaş’ta 29 Aralık Pazar günü hangi başkan adayı göreve seçilirse seçilsin ocak ayında takımda operasyon yapılacak. Buna göre Arthur Masuaku, Joao Mario ve Jean Onana ile ara transferde kesin olarak yollar ayrılacak. Sözleşmeleri sezon sonu bitecek olan Masuaku ve Joao Mario’dan kendilerine kulüp bulmalarını istenecek. 2027’ye kadar kontratı bulunan Onana da bonservisiyle birlikte veya kiralık olarak gönderilecek. Diğer yandan devre arasında ayrılmak isteyen tüm oyunculara kolaylık gösterilecek. Suudi Arabistan’dan teklif alan Al Musrati büyük olasılıkla elden çıkarılacak.(Fanatik)