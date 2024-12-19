Transfer ateşi yandı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş harekete geçti: Mikautadze, Dybala, Firmino...

BEŞİKTAŞ'TA OPERASYON

Beşiktaş’ta 29 Aralık Pazar günü hangi başkan adayı göreve seçilirse seçilsin ocak ayında takımda operasyon yapılacak. Buna göre Arthur Masuaku, Joao Mario ve Jean Onana ile ara transferde kesin olarak yollar ayrılacak. Sözleşmeleri sezon sonu bitecek olan Masuaku ve Joao Mario’dan kendilerine kulüp bulmalarını istenecek. 2027’ye kadar kontratı bulunan Onana da bonservisiyle birlikte veya kiralık olarak gönderilecek. Diğer yandan devre arasında ayrılmak isteyen tüm oyunculara kolaylık gösterilecek. Suudi Arabistan’dan teklif alan Al Musrati büyük olasılıkla elden çıkarılacak.(Fanatik)