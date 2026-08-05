Trabzonspor'un paylaşımı:— Spor Arena (@sporarena) August 5, 2026
"Tarihi an, tarihi üçlü 👑" pic.twitter.com/p7gfgNAv20
Mohamed Salah'ın Trabzon'daki ilk görüntüleri🎥 pic.twitter.com/Gi88eFnMKl— Spor Arena (@sporarena) August 5, 2026
Muhammed Salah: "Burada 25 bin kişi var, bu inanılmaz! Böyle bir şey görmedim! Her yerde başarılı oldum. Trabzonspor'da da başarılar yaşamak istiyorum." https://t.co/AeiryeMI7Y pic.twitter.com/WC7LrWLVI8— Spor Arena (@sporarena) August 5, 2026
Ertuğrul Doğan: "Dünya yıldızı nasıl karşılanır, taraftarımız herkese gösterdi." https://t.co/69bRsG5vEs pic.twitter.com/F1WRp3kfDD— Spor Arena (@sporarena) August 5, 2026
Muhammed Salah: "Bu inanılmaz ortamda olmaktan dolayı çok mutluyum. Daha önce böyle bir şey gördüğümü hatırlamıyorum." https://t.co/fBdgawbonY pic.twitter.com/FolSihbmLd— Spor Arena (@sporarena) August 5, 2026
Mohamed Salah, Trabzon'da⚡️ pic.twitter.com/fDimzdnpi6— Spor Arena (@sporarena) August 5, 2026
Trabzonspor'un Salah paylaşımı:— Spor Arena (@sporarena) August 5, 2026
🔥 #SALAHISCOMING
pic.twitter.com/vVb5PAcqrH
📢Trabzonspor:— Spor Arena (@sporarena) August 5, 2026
"Yeni transferimiz Mohamed Salah için, 6 Ağustos Perşembe (yarın) saat 19.30’da Papara Park’ta imza töreni düzenlenecektir.
Tarihe tanıklık etmek ve bu unutulmaz yolculuğun ilk adımını birlikte atmak için tüm taraftarlarımızı yeni sezon formalarıyla birlikte… pic.twitter.com/QwMpTWLZ6f
Mohamed Salah, Trabzonspor'da 10 numaralı formayı giyecek. Mısırlı yıldızın formaları, TS Club'ta satışa sunuldu.
👕 Mohamed Salah, Trabzonspor’da 🔟 numaralı formayı giyecek. pic.twitter.com/Rr9qtp9EkI— Spor Arena (@sporarena) August 5, 2026
Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah, sağlık kontrolünden geçti.
Trabzonspor, Mohamed Salah'ın bu akşam 20.00’de Trabzon Havalimanı’nda olacağını açıkladı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Havalimanına gelecek taraftarlarımızın, ulaşımda yaşanabilecek yoğunluğu önlemek amacıyla mümkün olduğunca özel araç kullanmamalarını önemle rica ediyoruz. Ayrıca, hem sağlık açısından oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hem de havalimanındaki uçuş trafiğinin aksamaması adına yoğun miktarda meşale yakılmaması büyük önem taşımaktadır. Karşılama organizasyonunun güvenli ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için göstereceğiniz anlayış ve hassasiyet adına teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah, havalimanı çıkışında taraftlarla selamlaştı. Kendisini bekleyen taraftarların yanına giden Salah, üçlü çektirdikten sonra Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın otomobiline binerek sağlık kontrolü için alandan ayrıldı.
Trabzonspor'un yeni yıldızı Mohamed Salah'ı taşıyan uçak İstanbul'a indi.
Trabzonspor'un yeni dünya yıldızı Mohamed Salah, İstanbul'a gelmek için Yunanistan'dan uçağa bindi. Yeni transferlerini karşılamak isteyen binlerce Trabzonspor taraftarı da Atatürk Havalimanı'na akın etti.
Trabzonspor, Mohamed Salah'ın uçakta forma giydiği anları paylaştı. Mısırlı yıldız formayı giydikten sonra Trabzonspor taraftarına ilk mesajını verdi: 'Hazır mısınız? Sizi görüyorum. Çok yakında görüşürüz. Bize her yer Trabzon!'
Mohamed Salah, Avrupa futbolunun son yıllardaki en istikrarlı ve başarılı oyuncuları arasında yer alıyor. Premier Lig'de 4 kez gol kralı olan Mısırlı yıldız, 2 kez asist kralı olurken, 2 kez de ligin en iyi futbolcusu seçildi. Liverpool formasıyla 3 Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Salah, UEFA Şampiyonlar Ligi, FA Cup, 3 İngiltere Lig Kupası, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları da yaşadı. İngiliz ekibinde şimdiye kadar 442 resmi karşılaşmada görev yapan yıldız futbolcu, 257 gol atıp 123 asist üreterek kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.
Liverpool formasıyla Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupa, Federasyon Kupası ve Lig Kupası şampiyonlukları yaşayan Mohamed Salah, bireysel kariyerinde de birçok kez gol krallığı yaşayıp, yılın futbolcusu ödüllerine layık görüldü. Mısırlı yıldızın bordo-mavili formayı giyecek olması kulüp tarihinin en büyük transfer hamlelerinden biri olarak değerlendiriliyor.
Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transferi başta İngiltere ve Mısır olmak üzere birçok ülkede manşetlere taşındı. Dünya futbolunun önemli isimlerinden biri olan yıldız futbolcunun Süper Lig'e gelmesi uluslararası kamuoyunda da büyük ses getirdi.
Trabzonspor, Mohamed Salah'ın bugün saat 12.00’de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacağını açıkladı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada ayrıca "Oyuncunun aynı gün akşam saatlerinde Trabzon’a ulaşması planlanmaktadır. Trabzon’daki karşılama programına ilişkin saat ve diğer detaylar, gün içerisinde kulübümüzün resmi iletişim kanalları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.
Trabzonspor, KAP'a yaptığı açıklamada Mohamed Salah ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Mohamed Salah'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.