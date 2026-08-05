×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
CANLI
Akışı Yenilereload

🔴 CANLI | Trabzonspor'un yeni yıldızı Mohamed Salah, İstanbul'a geldi! Taraftarla buluşup üçlü çektirdi

Güncelleme Tarihi:
#Mohamed Salah#Trabzonspor Transferi#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2026 12:40

Trabzonspor, Mısırlı dünya yıldızı Mohamed Salah ile transfer görüşmelerine başlandığını resmen açıkladı. Salah'ı taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı. Yıldız oyuncu bu akşam da Trabzon'a geçecek. Mısırlı yıldızın Türkiye'ye gelişini ve transferindeki detayları haberimizden aktarıyoruz.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
timeline
SALAH'IN İSTANBUL'DA İLK ANLARI
Haberin Devamı
timeline
SALAH'TAN TARAFTARLA İLK ÜÇLÜ
SALAHTAN TARAFTARLA İLK ÜÇLÜ

Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah, havalimanı çıkışında taraftlarla selamlaştı. Kendisini bekleyen taraftarların yanına giden Salah, üçlü çektirdikten sonra Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın otomobiline binerek sağlık kontrolü için alandan ayrıldı.

timeline
SALAH'IN UÇAĞI İSTANBUL'A İNDİ

Trabzonspor'un yeni yıldızı Mohamed Salah'ı taşıyan uçak İstanbul'a indi.

timeline
TRABZONSPOR TARAFTARI SALAH'I BEKLİYOR

Trabzonspor'un yeni dünya yıldızı Mohamed Salah, İstanbul'a gelmek için Yunanistan'dan uçağa bindi. Yeni transferlerini karşılamak isteyen binlerce Trabzonspor taraftarı da Atatürk Havalimanı'na akın etti.

timeline
SALAH TRABZONSPOR FORMASINI GİYDİ

Trabzonspor, Mohamed Salah'ın uçakta forma giydiği anları paylaştı. Mısırlı yıldız formayı giydikten sonra Trabzonspor taraftarına ilk mesajını verdi: 'Hazır mısınız? Sizi görüyorum. Çok yakında görüşürüz. Bize her yer Trabzon!'

timeline
KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU
KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Mohamed Salah, Avrupa futbolunun son yıllardaki en istikrarlı ve başarılı oyuncuları arasında yer alıyor. Premier Lig'de 4 kez gol kralı olan Mısırlı yıldız, 2 kez asist kralı olurken, 2 kez de ligin en iyi futbolcusu seçildi. Liverpool formasıyla 3 Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Salah, UEFA Şampiyonlar Ligi, FA Cup, 3 İngiltere Lig Kupası, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları da yaşadı. İngiliz ekibinde şimdiye kadar 442 resmi karşılaşmada görev yapan yıldız futbolcu, 257 gol atıp 123 asist üreterek kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

timeline
TRABZONSPOR TARİHİNİN EN BÜYÜK TRANSFERLERİ ARASINDA
TRABZONSPOR TARİHİNİN EN BÜYÜK TRANSFERLERİ ARASINDA

Liverpool formasıyla Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupa, Federasyon Kupası ve Lig Kupası şampiyonlukları yaşayan Mohamed Salah, bireysel kariyerinde de birçok kez gol krallığı yaşayıp, yılın futbolcusu ödüllerine layık görüldü. Mısırlı yıldızın bordo-mavili formayı giyecek olması kulüp tarihinin en büyük transfer hamlelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

timeline
DÜNYA BASININDA GENİŞ YANKI UYANDIRDI
DÜNYA BASININDA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transferi başta İngiltere ve Mısır olmak üzere birçok ülkede manşetlere taşındı. Dünya futbolunun önemli isimlerinden biri olan yıldız futbolcunun Süper Lig'e gelmesi uluslararası kamuoyunda da büyük ses getirdi.

timeline
BUGÜN 12'DE İSTANBUL'DA OLACAK
BUGÜN 12DE İSTANBULDA OLACAK

Trabzonspor, Mohamed Salah'ın bugün saat 12.00’de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacağını açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada ayrıca "Oyuncunun aynı gün akşam saatlerinde Trabzon’a ulaşması planlanmaktadır. Trabzon’daki karşılama programına ilişkin saat ve diğer detaylar, gün içerisinde kulübümüzün resmi iletişim kanalları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

timeline
TRABZONSPOR, SALAH'I RESMEN AÇIKLADI
TRABZONSPOR, SALAHI RESMEN AÇIKLADI

Trabzonspor, KAP'a yaptığı açıklamada Mohamed Salah ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Mohamed Salah'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

BAKMADAN GEÇME!