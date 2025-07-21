TRABZON'DA ŞOK: SAUL TRANSFERİ İPTAL

Trabzonspor Kulübü, Saul Niguez transferinin iptal olduğunu açıkladı.

Bordo mavililerden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle oldu:

"Kulübümüz, bir süredir transfer görüşmelerini yürüttüğü Saul Niguez’in transferi konusunda kulübü ve oyuncuyla yazılı anlaşma sağlamış, mali detaylarda da her iki tarafın memnuniyeti esas alınarak mutabakata varmıştı.

Oyuncunun bugün itibarıyla Trabzon’a gelerek sağlık kontrolleri ve resmi imzaların atılması için tüm seyahat planlamaları da tarafımızca yerine getirilmişti. Ancak oyuncu; gelinen son aşamada ailevi sebeplerini gerekçe göstererek, kararından vazgeçtiğini tarafımıza bildirmiştir.

Bu gelişmeler doğrultusunda, Saul Niguez’in transfer süreci durdurulmuştur."

SAUL'DAN AÇIKLAMA: OLMADI ÇÜNKÜ...

Saul Niguez ise sosyal medya hesabından Trabzonspor'a transferinin iptaliyle alakalı bir açıklama yaptı:

'Kişisel bazı şeyler yüzünden yürümedi. Umarım bir gün yollarımız tekrar kesişir.