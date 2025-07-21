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Foot Mercato'nun haberine göre; Rennes, Przemyslaw Frankowski'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Fransa ekibi ve Galatasaray, satın alma opsiyonlu bir kiralama konusunda anlaşmaya yakın.
Trabzonspor'a transferi iptal olan Saul Niguez, Flamengo ile 3 yıllık sözleşme imzalamaya yakın( Fabrizio Romano)
Trabzonspor Kulübü, Saul Niguez transferinin iptal olduğunu açıkladı.
Bordo mavililerden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle oldu:
"Kulübümüz, bir süredir transfer görüşmelerini yürüttüğü Saul Niguez’in transferi konusunda kulübü ve oyuncuyla yazılı anlaşma sağlamış, mali detaylarda da her iki tarafın memnuniyeti esas alınarak mutabakata varmıştı.
Oyuncunun bugün itibarıyla Trabzon’a gelerek sağlık kontrolleri ve resmi imzaların atılması için tüm seyahat planlamaları da tarafımızca yerine getirilmişti. Ancak oyuncu; gelinen son aşamada ailevi sebeplerini gerekçe göstererek, kararından vazgeçtiğini tarafımıza bildirmiştir.
Bu gelişmeler doğrultusunda, Saul Niguez’in transfer süreci durdurulmuştur."
SAUL'DAN AÇIKLAMA: OLMADI ÇÜNKÜ...
Saul Niguez ise sosyal medya hesabından Trabzonspor'a transferinin iptaliyle alakalı bir açıklama yaptı:
'Kişisel bazı şeyler yüzünden yürümedi. Umarım bir gün yollarımız tekrar kesişir.
Cagliari, Semih Kılıçsoy'u kadrosuna katmak için Beşiktaş ile görüşmelerini sürdürüyor.
Görüşülen seçeneklerden biri, 12 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralama.
(La Gazzetta dello Sport)
Başakşehir ve CSKA Moskova, Özbek on numara Abbosbek Fayzullaev'in transferi için 7.5 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.
(Sport Express)
İsmi Galatasaray ve Fenerbahçe'yle anılan ve son dönemde sarı-lacivertli kulübe transfer olacağı iddiaları güçlü bir şekilde dile getirilen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu İstanbul'a geldi.
TRANSFER GÖRÜŞMELERİNDE BULUNACAK
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Hakan Çalhanoğlu gün için bazı transfer görüşmelerinde bulunacak. Ancak transferi İstanbul'da kaldığı süre içinde sonuçlanmazsa, 23 Temmuz'da Inter’in kampına katılacak ve süreci oradan takip edecek.
Jonas Svensson ile yollarını ayırarak sağ bek takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, sonuçlandırma aşamasına getirdiği Bright Osayi-Samuel ve Kyle Walker-Peters transferlerinden son anda vazgeçmişti.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Siyah-beyazlılar, Milan'ın Brezilyalı sağ beki Emerson Royal'i kadrosuna katmak için harekete geçti.
Galatasaray, incelemesi ve imzalaması için Victor Osimhen'e sözleşmeyi gönderdi.
(Di Marzio)
Fenerbahçe, Stuttgart'ın Demokratik Kongolu forveti Silas Katompa-Mvumpa ile ilgileniyor.
STUTTGART 8 MİLYON EURO İSTİYOR
Stuttgart'ın 26 yaşındaki oyuncu için 8 milyon euro bonservis beklentisi bulunuyor.
132 MAÇTA 56 GOLLÜK KATKI SAĞLADI
2019'dan bu yana terlettiği Stuttgart formasıyla bugüne dek 132 maça çıkan Silas, 35 gol atıp 21 de asist üreterek toplamda 56 gole doğrudan katkı sağladı.
(Kicker)
Galatasaray ile Manchester City arasında Ederson transferi için henüz herhangi bir anlaşma bulunmuyor. Oyuncu, kulüplerin alacağı kararı bekliyor.
(Yağız Sabuncuoğlu)
Fenerbahçe'nin İnter’de forma giyen Hakan Çalhanoğlu’na transfer teklifinde bulunduğu iddiası İtalya’da da büyük yankı yarattı. Corriere dello Sport’ta yer alan habere göre sarı lacivertliler, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisi için 20 milyon Euro önerdi.
Bu rakam İnter’in 30 milyon Euro’luk beklentisinin çok altında kaldığı için transferin gerçekleşmesine şimdilik ihtimal verilmiyor.
1 YIL DAHA SÖZLEŞMESi VAR
Diğer taraftan İnter Teknik Direktörü Christian Chivu’nun 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Hakan Çalhanoğlu’nun takımdan ayrılmasını istemediği öğrenildi.
Inter, Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan İranlı forvet Mehdi Taremi'nin bonservisini 8 milyon euro olarak belirledi.
PREMIER LİG KULÜPLERİ VE PORTO DA TAKİPTE
Inter'de yıllık brüt 5.5 milyon euro kazandığı belirtilen 33 yaşındaki golcü oyuncuyla Premier Lig ekiplerinden West Ham United ve Fulham'ın yanı sıra eski takımı Porto'nun da ilgilendiği kaydedildi.
(La Gazzetta dello Sport)
Hakan Çalhanoğlu Çarşamba günü Inter için sağlık kontrolünden geçecek, baldırında sakatlığı bulunuyor. Inter'in Cumartesi günü başlayacak kampı öncesi Fenerbahçe transferinin olumlu ya da olumsuz sonuçlanması bekleniyor.
(Corriere dello Sport)
Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan’ın Galatasaray’dan talebi ortaya çıktı.
Gündoğan, Manchester City’den bonservisini alıp bedelsiz olarak Galatasaray’a gelebileceğini Sarı-Kırmızılılar’a iletti. 34 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’dan ise yıllık 8 milyon Euro istedi.
GALATASARAY'DAN VETO!
Galatasaray ise bu şartlarla transferin gerçekleşmeyeceğini oyuncu tarafına iletti.
Galatasaray, deneyimli orta saha oyuncusu için 4 milyon Euro civarında yıllık ücret düşünüyor. Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk’un da onay verdiği İlkay’ın bu rakamlara düşmesi durumunda transferi gerçekleştirmek istiyor.
(Fanatik)
İspanya’nın önde gelen gazetelerinden AS’ın haberine göre Beşiktaş, Real Madrid’den ayrılan tecrübeli sağ bek Lucas Vazquez ile temasa geçti.
Haberde, Siyah-Beyazlılar’ın oyuncuya resmi teklif sunduğu ve taraflar arasında görüşmelerin başladığı bilgisi yer aldı. AS gazetesi, Lucas Vazquez’in Beşiktaş’tan gelen teklife olumlu yaklaştığını ve ailesiyle birlikte İstanbul seçeneğini değerlendireceğini yazdı.
32 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde kararını vermesi bekleniyor.
Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Victor Osimhen transferini imza aşamasına getirdi. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre sarı kırmızılılar, Nijeryalı futbolcunun kulübü Napoli ile her konuda anlaşma sağladı. G.Saray, bonservisin taksitle ödenecek kısmı için gereken teminat mektubunu ve diğer evrakları tamamlayınca imzalar atılacak ve transfer kesinleşecek.
Galatasaray ile Napoli arasındaki tarihi anlaşmanın maddeleri
1- Galatasaray, 40 milyon Euro peşin, geriye kalan 35 milyon Euro’yu 1 yıl içinde ödeyecek.
2- Osimhen’in performansına bağlı olarak Napoli Kulübü’ne 5 milyon Euro bonus verilecek.
3- Galatasaray, Osimhen’i ileride başka bir kulübe satması halinde elde edeceği kârın yüzde 10’unu Napoli’ye verecek.
4- Osimhen 2 yıl boyunca İtalya’dan bir kulübe satılamayacak.
Sağ bek arayışını sürdüren Beşiktaş’ta, Nelson Semedo ve James Justin isimleri ön plana çıktı. Son olarak forma giydiği Wolverhampton takımıyla sözleşmesi sona erdiği için bonservisi elinde olan Semedo’nun 4 milyon Euro imza parası ve yıllık 4 milyon Euro ücret talebinde bulunduğu belirtildi. Benfica’da yıldızı parlayan 31 yaşındaki oyuncu, 2017’de 35 milyon Euro’ya Barcelona’ya, 2020’de 32 milyon Euro’ya Wolverhampton’a transfer olmuştu. Portekiz Milli Takımı’nda 44 kez oynayan Semedo, geçen sezon 28 maça çıkıp 5 asist yaptı.
JAMES JUSTiN AYRILMAK iSTiYOR
Geçen sezon Premier Lig’den düşen Leicester City’de forma giyen James Justin, takımdan ayrılmak istiyor. 27 yaşındaki İngiliz futbolcunun güncel piyasa değeri 13 milyon Euro ancak sözleşmesinin bitimine 1 yıl kaldığı için daha düşük bedellere satılması bekleniyor. 2019’dan bu yana Leicester City forması giyen Justin, geçen sezon 29 maçta 4 gol, 2 asist üretti.