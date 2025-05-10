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🔴 CANLI | Süper Lig'de dev maç: Trabzonspor'un konuğu lider Galatasaray!

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Galatasaray#Süper Lig
Süper Ligde dev maç: Trabzonsporun konuğu lider Galatasaray
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2025 12:27

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, bu akşam lider Galatasaray'ı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesindeki öncesindeki tüm detaylar ve iki takımın muhtemel 11'leri haberimizde.

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Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde geride kalan 32 maçta 26 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 83 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde girdi. Ancak sarı-lacivertlilerin Başakşehir deplasmanında kazanmasıyla fark maç fazlasıyla 5'e indi.

Trabzonspor ise 32 karşılaşmada 12 galibiyet, 10'ar beraberlik ve yenilgi yaşadı ve topladığı 46 puanla 8. sırada yer aldı.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU
VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

TFF, Trabzonspor-Galatasaray maçının VAR hakemi olarak Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Erwin Blank'ın görev yapacağını duyurdu.


AVAR'da ise Anıl Usta yer alacak.

KUPA'NIN PROVASI!
KUPANIN PROVASI

İki takım, bugünkü müsabakadan 4 gün sonra bir kez daha karşı karşıya gelecek.

 

Süper Lig'de bugün kozlarını paylaşacak Trabzonspor ile Galatasaray, 14 Mayıs Çarşamba günü ise Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçına çıkacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
GALATASARAYIN MUHTEMEL 11İ

Galatasaray'ın Trabzonspor karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde:

 

Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ
TRABZONSPORUN MUHTEMEL 11İ

Trabzonspor'un Galatasaray karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde:

 

Uğurcan, Malheiro, Okay, Batagov, Mustafa, Ozan, Mendy, Sikan, Zubkov, Nwakaeme, Banza

KAPALI GİŞE OYNANACAK!
KAPALI GİŞE OYNANACAK

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma tamamen dolu tribünler önünde oynanacak.

 

Papara Park'ta 2 bin sarı-kırmızılı taraftar da kendilerine ayrılan misafir takım tribününden takımlarına destek verecek.

GALATASARAY-TRABZONSPOR REKABETİNDE 139. RANDEVU
GALATASARAY-TRABZONSPOR REKABETİNDE 139. RANDEVU

Galatasaray ile Trabzonspor, bu akşam tarihlerinde 139. kez karşı karşıya gelecek.

 

Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 51 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 138 karşılaşmanın 63'ünü Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineVAR HAKEMİ BELLİ OLDU
timelineKUPA'NIN PROVASI!
timelineGALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
timelineTRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ
timelineKAPALI GİŞE OYNANACAK!
timelineGALATASARAY-TRABZONSPOR REKABETİNDE 139. RANDEVU
Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Galatasaray#Süper Lig

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