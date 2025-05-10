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Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Ligde geride kalan 32 maçta 26 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 83 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde girdi. Ancak sarı-lacivertlilerin Başakşehir deplasmanında kazanmasıyla fark maç fazlasıyla 5'e indi.
Trabzonspor ise 32 karşılaşmada 12 galibiyet, 10'ar beraberlik ve yenilgi yaşadı ve topladığı 46 puanla 8. sırada yer aldı.
TFF, Trabzonspor-Galatasaray maçının VAR hakemi olarak Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Erwin Blank'ın görev yapacağını duyurdu.
AVAR'da ise Anıl Usta yer alacak.
İki takım, bugünkü müsabakadan 4 gün sonra bir kez daha karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'de bugün kozlarını paylaşacak Trabzonspor ile Galatasaray, 14 Mayıs Çarşamba günü ise Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçına çıkacak.
Galatasaray'ın Trabzonspor karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde:
Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen
Trabzonspor'un Galatasaray karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde:
Uğurcan, Malheiro, Okay, Batagov, Mustafa, Ozan, Mendy, Sikan, Zubkov, Nwakaeme, Banza
Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma tamamen dolu tribünler önünde oynanacak.
Papara Park'ta 2 bin sarı-kırmızılı taraftar da kendilerine ayrılan misafir takım tribününden takımlarına destek verecek.
Galatasaray ile Trabzonspor, bu akşam tarihlerinde 139. kez karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 51 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 138 karşılaşmanın 63'ünü Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.