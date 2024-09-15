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TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ CANLI YAYIN KANALI 🔴|| Trabzonspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Trabzonspor#Beşiktaş
TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ CANLI YAYIN KANALI 🔴|| Trabzonspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda İlk 11ler belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2024 18:50

Trabzonspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 5. hafta karşılaşmaları kapsamında Beşiktaş Trabzonspor'un konuğu olacak. Karşılaşma öncesinde iki takımın taraftarları başta olmak üzere sporseverler merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. İlk 11'ler, maçın saati ve kanalı dahil detaylar belli oldu. Peki, Trabzonspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...

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 Trabzonspor, Süper Lig 5. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Maç öncesinde heyecan dolu geri sayım devam ederken müsabakanın saatini ve kanalını merak ediyor. İlk 11'ler, maçın saati ve kanalı dahil karşılaşmayla ilgili detaylar belli oldu. Peki, Trabzonspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte Trabzonspor Beşiktaş maçı saati ve canlı yayın kanalı...

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Okay, Mendy, Visca, Bardhi, Orsic, Banza.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile.

VAR'DA ÖZGÜR YANKAYA
VARDA ÖZGÜR YANKAYA

Zorlu mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Turgut Doman olacak. Müsabakanın VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak. AVAR'da Kerem Ersoy eşlik edecek.

LİGDE 103. RANDEVU
LİGDE 103. RANDEVU

İki ekip, Süper Lig’de 103. kez rakip olacak. Geride kalan 102 müsabakada Beşiktaş 38, Trabzonspor ise 37 galibiyet elde etti. 27 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş’ın attığı 144 gole, Trabzonspor 118 golle karşılık verdi.

 

İki takım arasında Trabzon’da oynanan maçlarda ise bordo-mavililerin üstünlüğü bulunuyor. Trabzon’da oynanan 50 maçta bordo-mavili ekip 24 galibiyet aldı. Beşiktaş ise 15 kez sahadan galip ayrılırken, taraflar 11 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

42’si Hüseyin Avni Aker Stadı’nda, 8’si yeni stadyumda oynanan lig maçlarında Trabzonspor 71, Beşiktaş ise 61 gol kaydetti.

Geçen sezonun Trabzon’da oynanan müsabakayı bordo-mavililer 3-0 kazandı.

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineİLK 11'LER
timelineVAR'DA ÖZGÜR YANKAYA
timelineLİGDE 103. RANDEVU

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Okay, Mendy, Visca, Bardhi, Orsic, Banza.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Beşiktaş maçı 15 Eylül Pazar yani bugün saat 20.00'de beIN Sports HD 1eden naklen yayınlanacak.

103. RANDEVU

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İki ekip, Süper Lig’de 103. kez rakip olacak. Geride kalan 102 müsabakada Beşiktaş 38, Trabzonspor ise 37 galibiyet elde etti. 27 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş’ın attığı 144 gole, Trabzonspor 118 golle karşılık verdi.

İki takım arasında Trabzon’da oynanan maçlarda ise bordo-mavililerin üstünlüğü bulunuyor. Trabzon’da oynanan 50 maçta bordo-mavili ekip 24 galibiyet aldı. Beşiktaş ise 15 kez sahadan galip ayrılırken, taraflar 11 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

42’si Hüseyin Avni Aker Stadı’nda, 8’si yeni stadyumda oynanan lig maçlarında Trabzonspor 71, Beşiktaş ise 61 gol kaydetti.

Geçen sezonun Trabzon’da oynanan müsabakayı bordo-mavililer 3-0 kazandı.

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#Süper Lig#Trabzonspor#Beşiktaş

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