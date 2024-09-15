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Trabzonspor 1-1 Beşiktaş (Maç özeti)

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#Süper Lig#Trabzonspor#Beşiktaş
Trabzonspor 1-1 Beşiktaş (Maç özeti)
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2024 22:57

Trendyol Süper Lig 5. hafta maçında Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavili ekip uzun süre 10 kişi mücadele etti ancak galibiyet hasretini bindiremedi. Beşiktaş ise bu sezon ligde ilk kez puan kaybetti.

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Trendyol Süper Lig 5. hafta maçında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Trabzonspor 17. dakikada Okay Yokuşlu'nun golüyle öne geçti. Beşiktaş'ın eşitlik sayısını 39. dakikada Gedson Fernandes kaydetti.

Trabzonspor, bu sezon ligde ilk golünü attı ve kalesinde ilk kez gol gördü.

Şenol Güneş ile ilk maçında Beşiktaş ile berabere kalan Trabzonspor puanını 3'e yükseltti. Bordo-mavili takımın 3 maçta galibiyeti ve mağlubiyeti bulunmuyor. Ligde ilk kez puan kaybeden Beşiktaş ise 10 puana çıktı.

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TRABZONSPOR 1-1 BEŞİKTAŞ

GOL: 17' Okay Yokuşlu, 39' Gedson Fernandes

KIRMIZI KART: 13' Visca

İlk yarı sonucu: 1-1

MAÇ SONA ERDİ
MAÇ SONA ERDİ

Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı.

UĞURCAN'DAN HARİKA KURTARIŞ

60. dakikada Masuaku'nun soldan ortasında Rafa Silva'nıon topukla yaptığı vuruşta kaleye giden topu Uğurcan son anda kurtardı.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN İKİ DEĞİŞİKLİK

Maçta ikinci yarı başladı. 10 kişi Trabzonspor'da Şenol Güneş Bardhi ve Orsic'i kenara aldı, Drguş ve Cihan Çanak oyunda.

İLK YARI SONA ERDİ
İLK YARI SONA ERDİ

Nefes kesen ilk yarı 1-1 bitti.

BERABERLİK GELDİ
BERABERLİK GELDİ

Svensson'un pasında ceza alanında topla buluşan Gedson, karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.

BEŞİKTAŞ GOLE YAKLAŞTI

36. dakikada ceza alanında topla buluşan Rafa Silva'nın vuruşunda Uğurcan gole izin vermedi.

TRABZONSPOR ÖNE GEÇTİ
TRABZONSPOR ÖNE GEÇTİ

10 kişi kalan Trabzonspor 17. dakikada 1-0 öne geçti. Bardhi'nin kullandığı serbest vuruşta Okay kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.

KIRMIZI KART! TRABZONSPOR 10 KİŞİ

Trabzonspor'da Edin Visca, Rafa Silva'ya yaptığı faul sonrası VAR incelemesiyle kırmızı kart gördü. Ev sahibi 10 kişi.

DEV MAÇ BAŞLADI
DEV MAÇ BAŞLADI

Papara Park'ta maç başladı! İki takıma da başarılar

İLK 11'LER
İLK 11LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Okay, Mendy, Visca, Bardhi, Orsic, Banza.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile.

VAR'DA ÖZGÜR YANKAYA
VARDA ÖZGÜR YANKAYA

Zorlu mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Turgut Doman olacak. Müsabakanın VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak. AVAR'da Kerem Ersoy eşlik edecek.

LİGDE 103. RANDEVU
LİGDE 103. RANDEVU

İki ekip, Süper Lig’de 103. kez rakip olacak. Geride kalan 102 müsabakada Beşiktaş 38, Trabzonspor ise 37 galibiyet elde etti. 27 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş’ın attığı 144 gole, Trabzonspor 118 golle karşılık verdi.

 

İki takım arasında Trabzon’da oynanan maçlarda ise bordo-mavililerin üstünlüğü bulunuyor. Trabzon’da oynanan 50 maçta bordo-mavili ekip 24 galibiyet aldı. Beşiktaş ise 15 kez sahadan galip ayrılırken, taraflar 11 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

42’si Hüseyin Avni Aker Stadı’nda, 8’si yeni stadyumda oynanan lig maçlarında Trabzonspor 71, Beşiktaş ise 61 gol kaydetti.

Geçen sezonun Trabzon’da oynanan müsabakayı bordo-mavililer 3-0 kazandı.

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineMAÇ SONA ERDİ
timelineUĞURCAN'DAN HARİKA KURTARIŞ
timelineŞENOL GÜNEŞ'TEN İKİ DEĞİŞİKLİK
timelineİLK YARI SONA ERDİ
timelineBERABERLİK GELDİ
timelineBEŞİKTAŞ GOLE YAKLAŞTI
timelineTRABZONSPOR ÖNE GEÇTİ
timelineKIRMIZI KART! TRABZONSPOR 10 KİŞİ
timelineDEV MAÇ BAŞLADI
timelineİLK 11'LER
timelineVAR'DA ÖZGÜR YANKAYA
timelineLİGDE 103. RANDEVU

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Okay, Mendy, Visca, Bardhi, Orsic, Banza.

Haberin Devamı

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

17. dakikada Bardhi'nin sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta, topa iyi yükselen Okay meşin yuvarlağı kaleci Mert'in sağından ağalarla buluşturdu. 1-0
21. dakikada Gedson Fernandes'in ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağalarda kaldı.
30. dakikada Svensson'un yerden pasında Rafa Silva'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan az farkla auta çıktı.
37. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Rafa Silva'nın vuruşunda Uğurcan Çakır, topu kornere çıkardı.
40. dakikada Svensson'un pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Fernandes'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağalarla buluştu. 1-1
45+4 dakikada Joao Mario'nun ceza sahası dışından vuruşunda Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada Masuaku'nun yerden pasında ceza sahası içinde Rafa Silva'nın vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
74. dakikada Masuaku'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
90. dakikada sağ çaprazdan Muçi'nin vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90+5. dakikada Muçi'nin uzak mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

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#Süper Lig#Trabzonspor#Beşiktaş

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