Trabzonspor 1-1 Beşiktaş (Maç özeti)

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Trendyol Süper Lig 5. hafta maçında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Trabzonspor 17. dakikada Okay Yokuşlu'nun golüyle öne geçti. Beşiktaş'ın eşitlik sayısını 39. dakikada Gedson Fernandes kaydetti.
Trabzonspor, bu sezon ligde ilk golünü attı ve kalesinde ilk kez gol gördü.
Şenol Güneş ile ilk maçında Beşiktaş ile berabere kalan Trabzonspor puanını 3'e yükseltti. Bordo-mavili takımın 3 maçta galibiyeti ve mağlubiyeti bulunmuyor. Ligde ilk kez puan kaybeden Beşiktaş ise 10 puana çıktı.
TRABZONSPOR 1-1 BEŞİKTAŞ
GOL: 17' Okay Yokuşlu, 39' Gedson Fernandes
KIRMIZI KART: 13' Visca
İlk yarı sonucu: 1-1
Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı.
60. dakikada Masuaku'nun soldan ortasında Rafa Silva'nıon topukla yaptığı vuruşta kaleye giden topu Uğurcan son anda kurtardı.
Maçta ikinci yarı başladı. 10 kişi Trabzonspor'da Şenol Güneş Bardhi ve Orsic'i kenara aldı, Drguş ve Cihan Çanak oyunda.
Nefes kesen ilk yarı 1-1 bitti.
Svensson'un pasında ceza alanında topla buluşan Gedson, karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.
36. dakikada ceza alanında topla buluşan Rafa Silva'nın vuruşunda Uğurcan gole izin vermedi.
10 kişi kalan Trabzonspor 17. dakikada 1-0 öne geçti. Bardhi'nin kullandığı serbest vuruşta Okay kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.
Trabzonspor'da Edin Visca, Rafa Silva'ya yaptığı faul sonrası VAR incelemesiyle kırmızı kart gördü. Ev sahibi 10 kişi.
Papara Park'ta maç başladı! İki takıma da başarılar
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Okay, Mendy, Visca, Bardhi, Orsic, Banza.
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile.
Zorlu mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Turgut Doman olacak. Müsabakanın VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak. AVAR'da Kerem Ersoy eşlik edecek.
İki ekip, Süper Lig’de 103. kez rakip olacak. Geride kalan 102 müsabakada Beşiktaş 38, Trabzonspor ise 37 galibiyet elde etti. 27 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş’ın attığı 144 gole, Trabzonspor 118 golle karşılık verdi.
İki takım arasında Trabzon’da oynanan maçlarda ise bordo-mavililerin üstünlüğü bulunuyor. Trabzon’da oynanan 50 maçta bordo-mavili ekip 24 galibiyet aldı. Beşiktaş ise 15 kez sahadan galip ayrılırken, taraflar 11 müsabakada ise eşitliği bozamadı.
42’si Hüseyin Avni Aker Stadı’nda, 8’si yeni stadyumda oynanan lig maçlarında Trabzonspor 71, Beşiktaş ise 61 gol kaydetti.
Geçen sezonun Trabzon’da oynanan müsabakayı bordo-mavililer 3-0 kazandı.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Okay, Mendy, Visca, Bardhi, Orsic, Banza.
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
17. dakikada Bardhi'nin sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta, topa iyi yükselen Okay meşin yuvarlağı kaleci Mert'in sağından ağalarla buluşturdu. 1-0
21. dakikada Gedson Fernandes'in ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağalarda kaldı.
30. dakikada Svensson'un yerden pasında Rafa Silva'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan az farkla auta çıktı.
37. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Rafa Silva'nın vuruşunda Uğurcan Çakır, topu kornere çıkardı.
40. dakikada Svensson'un pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Fernandes'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağalarla buluştu. 1-1
45+4 dakikada Joao Mario'nun ceza sahası dışından vuruşunda Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
60. dakikada Masuaku'nun yerden pasında ceza sahası içinde Rafa Silva'nın vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
74. dakikada Masuaku'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
90. dakikada sağ çaprazdan Muçi'nin vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90+5. dakikada Muçi'nin uzak mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.