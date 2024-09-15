Trabzonspor 1-1 Beşiktaş (Maç özeti)

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Trendyol Süper Lig 5. hafta maçında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Trabzonspor 17. dakikada Okay Yokuşlu'nun golüyle öne geçti. Beşiktaş'ın eşitlik sayısını 39. dakikada Gedson Fernandes kaydetti.

Trabzonspor, bu sezon ligde ilk golünü attı ve kalesinde ilk kez gol gördü.

Şenol Güneş ile ilk maçında Beşiktaş ile berabere kalan Trabzonspor puanını 3'e yükseltti. Bordo-mavili takımın 3 maçta galibiyeti ve mağlubiyeti bulunmuyor. Ligde ilk kez puan kaybeden Beşiktaş ise 10 puana çıktı.

TRABZONSPOR 1-1 BEŞİKTAŞ

GOL: 17' Okay Yokuşlu, 39' Gedson Fernandes

KIRMIZI KART: 13' Visca

İlk yarı sonucu: 1-1

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Okay, Mendy, Visca, Bardhi, Orsic, Banza.

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Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)



17. dakikada Bardhi'nin sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta, topa iyi yükselen Okay meşin yuvarlağı kaleci Mert'in sağından ağalarla buluşturdu. 1-0

21. dakikada Gedson Fernandes'in ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağalarda kaldı.

30. dakikada Svensson'un yerden pasında Rafa Silva'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan az farkla auta çıktı.

37. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Rafa Silva'nın vuruşunda Uğurcan Çakır, topu kornere çıkardı.

40. dakikada Svensson'un pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Fernandes'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağalarla buluştu. 1-1

45+4 dakikada Joao Mario'nun ceza sahası dışından vuruşunda Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



60. dakikada Masuaku'nun yerden pasında ceza sahası içinde Rafa Silva'nın vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

74. dakikada Masuaku'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

90. dakikada sağ çaprazdan Muçi'nin vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+5. dakikada Muçi'nin uzak mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.