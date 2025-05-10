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Trabzonspor 0-2 Galatasaray (Süper Lig maçı özeti)

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#Trabzonspor#Galatasaray#Süper Lig
Trabzonspor 0-2 Galatasaray (Süper Lig maçı özeti)
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2025 21:02

Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, kalan 3 haftada en az 1 puan alması halinde şamiyonluğunu ilan edecek.

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Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında kozlarını paylaştı.

Trabzon'da oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0 girildi.

Sarı-kırmızılılar, 66. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın kaydettiği golle öne geçti. Asisti yapan isim ise Gabriel Sara oldu.

Oyuna 77. dakikada dahil olan Alvaro Morata, 84. dakikada ağları havalandırdı ve skoru belirleyen golü attı.

GALATASARAY'A 1 PUAN YETİYOR

Bu sonuçla birlikte Galatasaray'ın puanı lider Galatasaray'ın puanı 86 oldu. Sarı-kırmızılılar kalan 3 maçta en az 1 puan alması halinde şampiyonluğa ulaşacak. Trabzonspor ise 46 puanda kaldı.

Okan Buruk'un öğrencileri, gelecek hafta şampiyonluk için Kayserispor'u konuk edecek. Trabzonspor ise Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak.

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MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada sol çaprazdan ceza sahası içine yönelen Mustafa Eskihellaç’ın vuruşunda kaleci Fernando Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

11. dakikada Abdülkerim Bardakcı’nın ortasında ceza sahası içinde Gabriel Sara'nın kafa vuruşunda Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kontrol etti.

12. dakikada Roland Sallai’nin pasıyla topla buluşan Victor Osimhen’in vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

39. dakikada John Lundstram'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Edin Visca'nın vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonunda devamında Mendy’nin vuruşunda kaleci Muslera, meşin yuvarlağı çıkardı.

45+2. dakikada Visca’nın ceza sahası içine ortasında burada bulunan Okay Yokuşlu’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.66. dakikada sağ taraftan kullandığı korner atışında yükselen Lemina'nın kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Pozisyonun devamında Barış Alper'in tamamlamak istediği meşin yuvarlağı Okay Yokuşlu'nun çizgi üzerinde çıkardı.

67. dakikada sol taraftan Sara'nın kullandığı köşe vuruşuna penaltı noktasında iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

83. dakikada Trabzonspor savunmasının uzaklaştıramadığı topu önünde bulab Osimhen'in şutunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kurtardı.

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84. dakikada sol taraftan Eren'in ceza sahasına ortasında topla buluşan Yunus Akgün, pasını ceza yayına çıkardı. Bu noktada Morata'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2

 

3 PUAN GALATASARAY'IN!
3 PUAN GALATASARAYIN

Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmzılılara galibiyeti getiren golleri 66. dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 84. dakikada Alvaro Morata kaydetti.

Sarı-kırmızılılar, gelecek hafta Kayserispor karşısında 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

 

 

 

MORATA'DAN GOL

Galatasaray, 84. dakikada Alvaro Morata'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı.

OSIMHEN AUTA ATTI

77. dakikada Sara'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşuna Osimhen ön direkte yükseldi ancak top üst direğin hemen üstünden auta çıktı.

GALATASARAY ÖNE GEÇTİ

Galatasaray, Sara'nın kullandığı kornerde Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşuyla golü buldu ve 66. dakikada öne geçti.

GALATASARAY GOLE YAKLAŞTI

Sara'nın 65. dakikada kullandığı köşe vuruşunda Lemina'nın kafa vuruşunda top direkten döndü.

UĞURCAN GOLE İZİN VERMEDİ

Abdülkerim Bardakcı 55. dakikada köşe vuruşundan gelen topa kafayı vurdu, kaleci Uğurcan Çakır kurtardı.

YUNUS AKGÜN DEĞERLENDİREMEDİ

Barış Alper Yılmaz'ın 48. dakikada yaptığı ortada Yunus Akgün gelişine vururken top üstten auta çıktı.

İKİNCİ DEVRE BAŞLADI

İlk yarısı 0-0 tamamlanan Trabzonspor-Galatasaray mücadelesinin ikinci devresi başladı.

İLK YARI BİTTİ

Trabzonspor-Galatasaray maçının ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

DİREKTEN DÖNDÜ

Trabzonspor'da Okay Yokuşlu'nun, 45+5. dakikada yaptığı kafa vuruşunda top direkten döndü.

VAR'DAN OFSAYT KARARI

Mücadelenin 44. dakikasında Fernando Muslera, Visca'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Atilla Karaoğlan, VAR tarafından pozisyonu incelemesi için davet edildi. Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyonda ofsayt kararı çıktı.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Trabzonspor'da Enis Destan sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi ve 20. dakikada yerini Sikan'a bıraktı.

UĞURCAN ÇAKIR KURTARDI

Maçın 11. dakikasında Abdülkerim'in rakip ceza sahasına ortasında Sara'nın şutu Uğurcan Çakır'da kaldı.

MUSLERA İZİN VERMEDİ

Karşılaşmanın 6. dakikasında Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası dışından şutunda Muslera gole izin vermedi.

İLK DÜDÜK ÇALDI

Süper Lig'in 35. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray maçının ilk düdüğü çaldı.

FATİH TEKKE: İYİ OYNAMALIYIZ

"Rotasyon dedim ama ben kendi oyuncularımla oynuyorum. Her maç her oyuncu için fırsat. Kafamda ikinci maç için bazı şeyler var. Umarım bugün moral olacak şeyler olur. Bu çok önemli. Top rakipteyken sürekli hıza ihtiyacımız olacağını düşünüyorum. Bu kadro bu yüzden böyle oldu. Evimizde oynuyoruz, Trabzonspor'uz. Tek söylemem gereken, birebirleri iyi oynamalıyız. Galatasaray'ın geçiş hücumu, kendi kalemize yaklaştırmadan oynamamız lazım. Bu da kolay değil. İyi oynamamız gerekiyor. Hangi kadroyla çıkarsa çıkın Galatasaray karşısında 90 dakikada anlar lehine dönüyor. Biz Trabzonspor'uz, her Trabzonsporlu oyuncu cesur olmalı. Beklentim bu. Pes etmeden, ne çalıştıysak onu yapmalarını diliyorum"

OKAN BURUK: ODAKLANMAMIZ GEREKİYOR

"Yükselen bir formumuz var ama bunun için de geçen haftalarda artan puan farkı hiçbir şekilde konsantrasyonumuzu düşürmemeli. Bunu antrenmanda söyledik. Bu tür puan farkları rahatlığa yol açabilir. Rakibimiz rotasyon yapmış. Rakibimizin en büyük hedefi kupa finali, 4 gün sonra oynanacak. Bizim sadece oyuna odaklanmamız gerekiyor. Stadyum, zemin, atmosfer çok güzel. Bu oyuna doğru şekilde odaklanırsak başarılı oluruz. Yükselen performansımızı umarım yukarı çekeriz. Hedefimiz kazanmak ve önümüzdeki hafta şampiyonluğu ilan etmek. Bunun için çaba sarf etmek."

ZUBKOV: ATMOSFER HARİKA

"İyi hazırlandık. Büyük bir takıma karşı oynayacağız, farkındayız. İyi hazırlık yaptık. Harika bir atmosfer var. Umarım 3 puanı alan taraf biz olacağız."

KEREM DEMİRBAY: ZOR OLACAK

"Bugün zor bir maç olacağını biliyoruz. Hazırız, kazanmak istiyoruz. Önümüzde iki kupa var. Öncelikle bugün bu maçı kazanalım ondan sonra inşallah kupayı da kazanırız. Biz bir aileyiz. Saha içinde ve saha dışında zor durumlarda aile gibi davranıyoruz. O da enerjimizi yükseltiyor. Burası Galatasaray kardeşim! Hepimiz hepimiz için savaşırız ve en iyisini yapmaya çalışırız"

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Okay, Batagov, Arif, Mendy, Lundstram, Visca, Cham, Mustafa, Enis Destan.


Galatasaray: Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Osimhen.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU
VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

TFF, Trabzonspor-Galatasaray maçının VAR hakemi olarak Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Erwin Blank'ın görev yapacağını duyurdu.


AVAR'da ise Anıl Usta yer alacak.

KUPA'NIN PROVASI!
KUPANIN PROVASI

İki takım, bugünkü müsabakadan 4 gün sonra bir kez daha karşı karşıya gelecek.

 

Süper Lig'de bugün kozlarını paylaşacak Trabzonspor ile Galatasaray, 14 Mayıs Çarşamba günü ise Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçına çıkacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
GALATASARAYIN MUHTEMEL 11İ

Galatasaray'ın Trabzonspor karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde:

 

Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ
TRABZONSPORUN MUHTEMEL 11İ

Trabzonspor'un Galatasaray karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde:

 

Uğurcan, Malheiro, Okay, Batagov, Mustafa, Ozan, Mendy, Sikan, Zubkov, Nwakaeme, Banza

KAPALI GİŞE OYNANACAK!
KAPALI GİŞE OYNANACAK

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma tamamen dolu tribünler önünde oynanacak.

 

Papara Park'ta 2 bin sarı-kırmızılı taraftar da kendilerine ayrılan misafir takım tribününden takımlarına destek verecek.

GALATASARAY-TRABZONSPOR REKABETİNDE 139. RANDEVU
GALATASARAY-TRABZONSPOR REKABETİNDE 139. RANDEVU

Galatasaray ile Trabzonspor, bu akşam tarihlerinde 139. kez karşı karşıya gelecek.

 

Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 51 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 138 karşılaşmanın 63'ünü Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timeline3 PUAN GALATASARAY'IN!
timelineMORATA'DAN GOL
timelineOSIMHEN AUTA ATTI
timelineGALATASARAY ÖNE GEÇTİ
timelineGALATASARAY GOLE YAKLAŞTI
timelineUĞURCAN GOLE İZİN VERMEDİ
timelineYUNUS AKGÜN DEĞERLENDİREMEDİ
timelineİKİNCİ DEVRE BAŞLADI
timelineİLK YARI BİTTİ
timelineDİREKTEN DÖNDÜ
timelineVAR'DAN OFSAYT KARARI
timelineOYUNA DEVAM EDEMEDİ
timelineUĞURCAN ÇAKIR KURTARDI
timelineMUSLERA İZİN VERMEDİ
timelineİLK DÜDÜK ÇALDI
timelineFATİH TEKKE: İYİ OYNAMALIYIZ
timelineOKAN BURUK: ODAKLANMAMIZ GEREKİYOR
timelineZUBKOV: ATMOSFER HARİKA
timelineKEREM DEMİRBAY: ZOR OLACAK
timelineİLK 11'LER BELLİ OLDU
timelineVAR HAKEMİ BELLİ OLDU
timelineKUPA'NIN PROVASI!
timelineGALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
timelineTRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ
timelineKAPALI GİŞE OYNANACAK!
timelineGALATASARAY-TRABZONSPOR REKABETİNDE 139. RANDEVU

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#Trabzonspor#Galatasaray#Süper Lig

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