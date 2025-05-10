Trabzonspor 0-2 Galatasaray (Süper Lig maçı özeti)

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Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında kozlarını paylaştı.
Trabzon'da oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0 girildi.
Sarı-kırmızılılar, 66. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın kaydettiği golle öne geçti. Asisti yapan isim ise Gabriel Sara oldu.
Oyuna 77. dakikada dahil olan Alvaro Morata, 84. dakikada ağları havalandırdı ve skoru belirleyen golü attı.
GALATASARAY'A 1 PUAN YETİYOR
Bu sonuçla birlikte Galatasaray'ın puanı lider Galatasaray'ın puanı 86 oldu. Sarı-kırmızılılar kalan 3 maçta en az 1 puan alması halinde şampiyonluğa ulaşacak. Trabzonspor ise 46 puanda kaldı.
Okan Buruk'un öğrencileri, gelecek hafta şampiyonluk için Kayserispor'u konuk edecek. Trabzonspor ise Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada sol çaprazdan ceza sahası içine yönelen Mustafa Eskihellaç’ın vuruşunda kaleci Fernando Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.
11. dakikada Abdülkerim Bardakcı’nın ortasında ceza sahası içinde Gabriel Sara'nın kafa vuruşunda Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kontrol etti.
12. dakikada Roland Sallai’nin pasıyla topla buluşan Victor Osimhen’in vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
39. dakikada John Lundstram'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Edin Visca'nın vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonunda devamında Mendy’nin vuruşunda kaleci Muslera, meşin yuvarlağı çıkardı.
45+2. dakikada Visca’nın ceza sahası içine ortasında burada bulunan Okay Yokuşlu’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.66. dakikada sağ taraftan kullandığı korner atışında yükselen Lemina'nın kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Pozisyonun devamında Barış Alper'in tamamlamak istediği meşin yuvarlağı Okay Yokuşlu'nun çizgi üzerinde çıkardı.
67. dakikada sol taraftan Sara'nın kullandığı köşe vuruşuna penaltı noktasında iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
83. dakikada Trabzonspor savunmasının uzaklaştıramadığı topu önünde bulab Osimhen'in şutunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kurtardı.
84. dakikada sol taraftan Eren'in ceza sahasına ortasında topla buluşan Yunus Akgün, pasını ceza yayına çıkardı. Bu noktada Morata'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2
Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmzılılara galibiyeti getiren golleri 66. dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 84. dakikada Alvaro Morata kaydetti.
Sarı-kırmızılılar, gelecek hafta Kayserispor karşısında 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
Galatasaray, 84. dakikada Alvaro Morata'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı.
77. dakikada Sara'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşuna Osimhen ön direkte yükseldi ancak top üst direğin hemen üstünden auta çıktı.
Galatasaray, Sara'nın kullandığı kornerde Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşuyla golü buldu ve 66. dakikada öne geçti.
Sara'nın 65. dakikada kullandığı köşe vuruşunda Lemina'nın kafa vuruşunda top direkten döndü.
Abdülkerim Bardakcı 55. dakikada köşe vuruşundan gelen topa kafayı vurdu, kaleci Uğurcan Çakır kurtardı.
Barış Alper Yılmaz'ın 48. dakikada yaptığı ortada Yunus Akgün gelişine vururken top üstten auta çıktı.
İlk yarısı 0-0 tamamlanan Trabzonspor-Galatasaray mücadelesinin ikinci devresi başladı.
Trabzonspor-Galatasaray maçının ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Trabzonspor'da Okay Yokuşlu'nun, 45+5. dakikada yaptığı kafa vuruşunda top direkten döndü.
Mücadelenin 44. dakikasında Fernando Muslera, Visca'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Atilla Karaoğlan, VAR tarafından pozisyonu incelemesi için davet edildi. Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyonda ofsayt kararı çıktı.
Trabzonspor'da Enis Destan sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi ve 20. dakikada yerini Sikan'a bıraktı.
Maçın 11. dakikasında Abdülkerim'in rakip ceza sahasına ortasında Sara'nın şutu Uğurcan Çakır'da kaldı.
Karşılaşmanın 6. dakikasında Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası dışından şutunda Muslera gole izin vermedi.
Süper Lig'in 35. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray maçının ilk düdüğü çaldı.
"Rotasyon dedim ama ben kendi oyuncularımla oynuyorum. Her maç her oyuncu için fırsat. Kafamda ikinci maç için bazı şeyler var. Umarım bugün moral olacak şeyler olur. Bu çok önemli. Top rakipteyken sürekli hıza ihtiyacımız olacağını düşünüyorum. Bu kadro bu yüzden böyle oldu. Evimizde oynuyoruz, Trabzonspor'uz. Tek söylemem gereken, birebirleri iyi oynamalıyız. Galatasaray'ın geçiş hücumu, kendi kalemize yaklaştırmadan oynamamız lazım. Bu da kolay değil. İyi oynamamız gerekiyor. Hangi kadroyla çıkarsa çıkın Galatasaray karşısında 90 dakikada anlar lehine dönüyor. Biz Trabzonspor'uz, her Trabzonsporlu oyuncu cesur olmalı. Beklentim bu. Pes etmeden, ne çalıştıysak onu yapmalarını diliyorum"
"Yükselen bir formumuz var ama bunun için de geçen haftalarda artan puan farkı hiçbir şekilde konsantrasyonumuzu düşürmemeli. Bunu antrenmanda söyledik. Bu tür puan farkları rahatlığa yol açabilir. Rakibimiz rotasyon yapmış. Rakibimizin en büyük hedefi kupa finali, 4 gün sonra oynanacak. Bizim sadece oyuna odaklanmamız gerekiyor. Stadyum, zemin, atmosfer çok güzel. Bu oyuna doğru şekilde odaklanırsak başarılı oluruz. Yükselen performansımızı umarım yukarı çekeriz. Hedefimiz kazanmak ve önümüzdeki hafta şampiyonluğu ilan etmek. Bunun için çaba sarf etmek."
"İyi hazırlandık. Büyük bir takıma karşı oynayacağız, farkındayız. İyi hazırlık yaptık. Harika bir atmosfer var. Umarım 3 puanı alan taraf biz olacağız."
"Bugün zor bir maç olacağını biliyoruz. Hazırız, kazanmak istiyoruz. Önümüzde iki kupa var. Öncelikle bugün bu maçı kazanalım ondan sonra inşallah kupayı da kazanırız. Biz bir aileyiz. Saha içinde ve saha dışında zor durumlarda aile gibi davranıyoruz. O da enerjimizi yükseltiyor. Burası Galatasaray kardeşim! Hepimiz hepimiz için savaşırız ve en iyisini yapmaya çalışırız"
Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Okay, Batagov, Arif, Mendy, Lundstram, Visca, Cham, Mustafa, Enis Destan.
Galatasaray: Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Osimhen.
TFF, Trabzonspor-Galatasaray maçının VAR hakemi olarak Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Erwin Blank'ın görev yapacağını duyurdu.
AVAR'da ise Anıl Usta yer alacak.
İki takım, bugünkü müsabakadan 4 gün sonra bir kez daha karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'de bugün kozlarını paylaşacak Trabzonspor ile Galatasaray, 14 Mayıs Çarşamba günü ise Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçına çıkacak.
Galatasaray'ın Trabzonspor karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde:
Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen
Trabzonspor'un Galatasaray karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde:
Uğurcan, Malheiro, Okay, Batagov, Mustafa, Ozan, Mendy, Sikan, Zubkov, Nwakaeme, Banza
Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma tamamen dolu tribünler önünde oynanacak.
Papara Park'ta 2 bin sarı-kırmızılı taraftar da kendilerine ayrılan misafir takım tribününden takımlarına destek verecek.
Galatasaray ile Trabzonspor, bu akşam tarihlerinde 139. kez karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 51 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 138 karşılaşmanın 63'ünü Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.