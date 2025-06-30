BEŞİKTAŞ'TAN TAMMY ABRAHAM BOMBASI

Siyah-Beyazlı taraftarların merak ettiği forver transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İmmobile'yi Bologna'ya göndermeye hazırlanan Kara Kartal, yeni golcüsü için geri sayıma geçti.



İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş, İngiliz golcü Tammy Abraham için Roma ile 15 milyon Euro bonservis bedeli + bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı! Benfica'dan Jurasek'i resmi olarak kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar'ın gerçekleşmesi halinde Abraham ikinci transferi olacak.

Geçen sezonu AC Milan'da kiralık geçiren 27 yaşındaki forvet, anlaşmayı imzalamak için kısa süre içerisinde İstanbul'a gelecek. 11 kez İngiltere Milli Takım forması giyen golcü futbolcu, futbola Chelsea alt yapısında başladı. Tammy Abraham, kariyerinin devamında Bristol City, Swansea City, Aston Villa, Roma ve Milan formaları giydi.

Geçen sezon 45 maça çıkan İngiliz forvet, 10 gol atıp, 7 de asist yaptı.





NICO SCHIRA: 4 YILLIK SÖZLEŞME, MAAŞI 5 MİLYON EURO

Gazeteci Nico Schira ise transferin detaylarını paylaştı. Schira paylaşımında 'Tammy Abraham 2029'a kadar bir sözleşme için Besiktas ile kişisel şartlarda anlaştı. Yıllık 5 milyon euro maaş alacak. Son detaylar için Roma ile görüşülüyor. Roma, Tammy Abraham'ı satmak için acele ediyor çünkü transfer için sermayeye ihtiyaçları var.' ifadelerini kullandı.