Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ı isteyen Suudi Arabistan ekibi NEOM teklifini yükseltti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; NEOM SC, Barış Alper Yılmaz için teklifini 30+5 milyon euroya çıkarttı. Suudi ekibi, Barış Alper'e rekor bir sözleşme teklif etti.
Galatasaray ile oyuncu tarafı görüşmelerde bulunuyor ancak sarı kırmızılılar geri adım atmıyor ve teklifi reddetmeyi düşünüyor.
Bir ara adı Galatasaray’la da anılan İtalyan kaleci Donnarumma’nın transferi için PSG ile Manchester City arasındaki görüşmeler sürüyor. İngiliz basınına göre City, yıldız file bekçisiyle anlaşmaya vardı. 40-45 milyon Euro’luk bir bonservis bedeliyle de iki kulüp mutabakat sağlamak üzere. Manchester City, Donnarumma transferini resmiyete kavuşturduğu anda, artık Ederson’un transferine izin verebilecek. Galatasaray cephesi de dört gözle bu müjdeyi bekliyor. SarıKırmızılılar, Brezilyalı eldivenle senelik 7 milyon Euro’ya anlaştı. Bonservis için de 10 milyon Euro civarında bir bedel düşünülüyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Ederson’un durumuyla ilgili, “Ederson transferi bizim elimizde değil. Kulübüyle sözleşmesi var. Donnarumma şeyi var tabii ki... Ticari boyutuna transferlerin başkanımız karar veriyor” derken, listelerinde 7-8 kaleci olduğunu söyledi ve ekledi: “Galatasaray bu sene elit oyunculara gitmeyi tercih etti. Çok yetenekli bir oyuncuya da gidebilirsiniz. Kaleci antrenörlerimizin de görüşü çok önemli. Kaleci transferi belki üç gün, belki bir hafta, belki de on gün sonra gerçekleşecek.”
Victor Osimhen ve Leroy Sane’den sonra Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne yakışır bir transfer bombası daha patlatmak üzere. Sarı-Kırmızılılar, Manchester City’nin savunma oyuncusu Manuel Akanji’yi renklerine bağlamaya çok yaklaştı.
15 milyon Euro'ya el sıkışıldı
Galatasaraylı yöneticiler, dün İngiltere’ye geçerek Manchester City yetkilileriyle masaya oturdu. İtalyan ve İngiliz haber kaynaklarından alınan bilgilere göre Galatasaray ve City, yaklaşık 15 milyon Euro karşılığında el sıkıştı. Sarı-Kırmızılılar’ın 24 saatlik bir zaman dilimi içerisinde Akanji’ye de resmi teklifini sunacağı belirtiliyor.
‘Bir şey bilmiyorum’
Transferin bu hafta itibarıyla olumlu sonuçlanmasına artık neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Ancak dün anlaşma haberleri ortaya çıktıktan sonra yapılan bir paylaşım, kafaları karıştırmış durumda. Transfer piyasasının nabzını tutan dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Galatasaray ile Manchester City’nin anlaşmaya vardığını duyurduktan sonra, Manuel Akanji Instagram’da yer alan bu gönderinin altına yorum bırakarak, “Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum” diye yazdı.
İstanbul’da anlaştılar
Romano ise bu gönderiyi kısa süre sonra silip, tekrar bir paylaşım yaptı ve Galatasaray’ın oyuncuyla 24 saat içerisinde bir anlaşmaya varacağını ifade etti. Sarı-Kırmızılı kulübe yakın kaynaklar ise Akanji’nin yaptığı yorumun tersine İsviçreli savunmacının temsilcisinin İstanbul’a geldiğini, burada tarafların el sıkıştığını, Galatasaraylı yöneticilerin de bu mutabakat üzerine İngiltere’ye çıkarma yaptığını dile getiriyor.
Beşiktaş, Japon hücum orta saha oyuncusu Keito Nakamura için Reims’e 15 milyon Euroluk teklifte bulundu.
Wilfried Singo, Galatasaray’a transfer olmayı reddetti.
Edson Alvarez, Fenerbahçe’ye transfer oluyor. Sarı lacivertliler, satın alma opsiyonlu kiralama konusunda oyuncunun kulübü ile anlaşmaya vardı.
Meksikalı oyuncu bugün sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul’a gelecek.
