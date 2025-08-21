EDERSON İÇİN O BEKLENİYOR

Bir ara adı Galatasaray’la da anılan İtalyan kaleci Donnarumma’nın transferi için PSG ile Manchester City arasındaki görüşmeler sürüyor. İngiliz basınına göre City, yıldız file bekçisiyle anlaşmaya vardı. 40-45 milyon Euro’luk bir bonservis bedeliyle de iki kulüp mutabakat sağlamak üzere. Manchester City, Donnarumma transferini resmiyete kavuşturduğu anda, artık Ederson’un transferine izin verebilecek. Galatasaray cephesi de dört gözle bu müjdeyi bekliyor. SarıKırmızılılar, Brezilyalı eldivenle senelik 7 milyon Euro’ya anlaştı. Bonservis için de 10 milyon Euro civarında bir bedel düşünülüyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Ederson’un durumuyla ilgili, “Ederson transferi bizim elimizde değil. Kulübüyle sözleşmesi var. Donnarumma şeyi var tabii ki... Ticari boyutuna transferlerin başkanımız karar veriyor” derken, listelerinde 7-8 kaleci olduğunu söyledi ve ekledi: “Galatasaray bu sene elit oyunculara gitmeyi tercih etti. Çok yetenekli bir oyuncuya da gidebilirsiniz. Kaleci antrenörlerimizin de görüşü çok önemli. Kaleci transferi belki üç gün, belki bir hafta, belki de on gün sonra gerçekleşecek.”

[Fanatik]