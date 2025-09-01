Güncelleme Tarihi:
Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Neom SC, Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a 40 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 10 pay teklif etti.
(Yağız Sabuncuoğlu)
La Liga ekiplerinden Girona, Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'i transferde bir numaralı hedef olarak belirledi.
(Mundo Deportivo)
Al-Hilal, Yusuf Akçiçek ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
(Yağız Sabuncuoğlu)
Galatasaray'ın transfer girişiminde bulunduğu Eminilio Marteniz konusunda hep kulüp hem de oyuncu cephesinden kötü haber geldi.
ASTON VİLLA BIRAKMAYA RAZI DEĞİL
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ise Galatasaray’ın transfer listesinde Emiliano Martínez üst sıralarda yer alsa da, Aston Villa oyuncusunu ancak astronomik bir teklif gelirse bırakmaya sıcak bakıyor.
Transferin bitmesine çok az bir zaman kala kulüp normal şartlarda bir satışa onay vermek istemiyor.
'MARTİNEZ REDDETTİ'
Fransız Foot Mercato ise Emiliano Martinez'in Galatasaray'ın teklifini reddettiğini duyurdu.
Defans hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin futbolcusu Alexander Djiku için harekete geçti.
DJIKU SÜRPRİZİ
Foot Mercato'nun haberine göre; Beşiktaş ve Spartak Moskova, Alexander Djiku'yu bonservisiyle transfer etmek için harekete geçti.
BRAGA VE FİORENTİNAO KİRALIK İSTİYOR
Braga ve Fiorentina ise oyuncuyu kiralık kadrosuna katmak istiyor.
Ederson'u Fenerbahçe'ye, Senne Lammens'i ise Manchester United'a kaptıran Galatasaray, kaleci transferi için yeniden harekete geçti.
Şampiyonlar Ligi kadrosunu yarın gece UEFA'ya bildirecek olan Galatasaray, Emiliano Martinez transferi için girişimlerini artırdı.
Fabrizio Romano'nun haberingöre Galatasaray, Emiliano Martinez transferi için Aston Villa ile görüşüyor.
MANU VAZGEÇTİ
Emiliano Martinez'i transfer etmek için bir süredir çaba gösteren Manchester United'ın yıldız kaleciden vazgeçtiği öğrenildi.
Son olarak Brezilyalı golcüsü Emersonn'u 3,2 milyon euro karşılığında Fransa Lig 1 ekibi Toulouse'a gönderen sarı-kırmızılılar 2 golcüyü listesine ekledi.
Sezon başında da Romulo'yu Alman ekibi Leipzig'e 20 artı 5 milyon euroya uğurlayan Göztepe, Galatasaray'dan Ahmed Kutucu ile İsviçre'nin Grasshoppers takımında top koşturan Tuğra Turhan için girişimlere başladı. İleri uca 2 takviye yapmayı planlayan Göztepe'nin iki oyuncunun yanı sıra yabancı isimlerle de görüştüğü ifade edildi.
Transferde gaza basan Fenerbahçe, kalesini de dünyaca ünlü bir isimle takviye ediyor.
KEREM VE ASENSİO İSTANBUL'DA
Dün önce Kerem Aktürkoğlu'nu resmen açıklayan Fenerbahçe, sabaha karşı Marco Asensio'yu da imza için İstanbul'a getirdi. Mourinho sonrası kadroya takviye için girişimlerini hızlandıran Fenerbahçe, bir ismi daha bitirmek üzere.
CİTY, G.SARAY'I REDDETTİ, F.BAHÇE'YE 'EVET' DEDİ!
Sarı lacivertliler, ezeli rakipleri Galatasaray’ın da talip olduğu Manchester City’nin kalecisi Ederson’un transferini imza aşamasına getirdi. İngiliz kulübü, en az 15 milyon Euro bonservis geliri beklediği 32 yaşındaki file bekçisi için 10 milyon Euro öneren Galatasaray’ın teklifini reddetti.
Beşiktaş, Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile beraber transferde yeniden gaza bastı. Siyah beyazlılar, bonservisi Wolfsburg'da bulunan Vaclav Cerny transferini resmen açıklama hazırlanıyor.
Beşiktaş Yönetimi’nin yaz transfer dönemi boyunca en çok istediği isimlerden bir tanesi Vaclav Cerny’di. Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg’un formasını giyen Çek futbolcu ile yapılan her görüşmelerde her konuda anlaşma sağlandı.