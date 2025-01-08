Süper Lig'in devlerinden transferde art arda flaş hamleler: Osimhen, Lindelöf, İkone ve Ebimbe...

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Trendyol Süper Lig'de 18. hafta maçları oynandı ve ikinci devre heyecanı resmen başladı. Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde liderliğini sürdürürken takipçileri ile farkı korudu.
Ligin ikinci devresinde kadrolarını güçlendirmek isteyen takımlar, transfer çalışmaları için de hamleler yapmaya başladı.
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un öne çıkan transfer iddialarını bir araya getirdik.
Trabzonspor’da gündem kanat takviyesi. Trabzonspor Fiorentina’dan ayrılacak olan İkone ve Frankfurt oyuncusu Jens Petter Hauge‘yi gündemine aldı. 2 oyuncu için araştırma yapan Bordo Mavililer transfer görüşmelerini ilerletti. Fanatik'te yer alan haberde Teknik direktör Şenol Güneş'in bu mevkii için en doğru tercihi yapmak istediği aktarıldı.
Transfer dönemine sayılı günler kala detaylı bir çalışma yürüten Galatasaray, Junior Dina Ebimbe'yi listesine ekledi. Alman basınında yer alan iddialarda sarı-kırmızılıların sezon başından sonra ocak ayı için de Edimbe konusunda Frankfurt ile temasa geçtiği kaydedildi. Aslan'ın Bundesliga kulübüne 10 milyon euroluk bir teklif yaptığı öne sürüldü. E.Frankfurt'un ilk etapta 15 milyon euro istediği ancak 10 milyon euroya kadar inmeye sıcak baktığı ifade edildi.
Transfer çalışmalarına devam eden ve ara transfer döneminde kadrosuna mutlaka bir stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'ye rotayı İtalya'ya çevirdi. İtalyan basınından Schira'nın haberine göre, Udinese, Fenerbahçe'den Jaka Bijol için gelen teklifi kabul etmedi. Bijol'u devre arası transfer döneminde kaybetmek istemeyen Udinese, bu nedenle Fenerbahçe'nin teklifini geri çevirdi.
Manchester United'ın, Napoli ile Marcus Rashford-Victor Osimhen takası gerçekleştirileceği duyurulmuştu. İngilizlerin yeni haberinde ise Manchester United'ın ısrarından vazgeçmediği ve tekrardan Osimhen için Napoli sportif direktörü Giovanni Manna ile görüşeceği ileri sürüldü.
Fenerbahçe'nin listesindeki en büyük adaylardan biri İngiltere’de Manchester United’ın gözden çıkardığı Victor Lindelöf. Yıldız isim Fenerbahçe’ye önerilirken Mourinho da eski öğrenicisine sıcak bakıyor. Ancak Kırmızı Şeytanlar’da senelik net 4.2 milyon Euro kazanan İsveçli savunmacının maaş beklentisi yönetimi düşündürüyor. (Fanatik)
Galatasaray'da sezon sonu ülkesine dönmeyi planlayan ve bu düşüncesini Teknik Direktör Okan Buruk ile yönetime ileten Muslera'ya, 'Bir sene daha kal' denilecek. Milliyet'in haberine göre, 2011'den bu yana Galatasaray'ın kalesini koruyan ve bir efsane haline gelen emektar kalecinin önümüzdeki sezon da devam etmesi kararı alındı. Teknik Direktör Buruk ile yönetimin yaptığı toplantıda, 38 yaşındaki kalecinin gelecek sezon daha kalmasının teklif edileceği öğrenildi. 14 senedir kalesini koruyan Muslera'nın ücretinde de indirime gidilmeyeceği ve önümüzdeki sezon için de 2.5 milyon euro teklif edileceği belirtildi.