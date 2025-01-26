Süper Lig'i sallayacak transfer hamlesi! Talisca sonrası Fenerbahçe'den sürpriz, Galatasaray ve Beşiktaş...

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Süper Lig'de bir yandan 21. hafta maçları oynanırken diğer yandan da kulüplerin ara transferdeki yoğun mesaisi sürüyor. Lider Galatasaray, Ahmed Kutucu transferiyle hücum bölgesini güçlendirirken; en yakın takipçisi Fenerbahçe ise transfer dönemindeki ilk 2 hamlesini Milan Skriniar ve Diego Carlos'la savunma hattına yaptı.
Fenerbahçe'nin Fransız devi Paris Saint Germain'den transfer ettiği Milan Skriniar hakkında, bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen Slovak efsane Jan Durica açıklamalarda bulundu.
Durica'nın açıklamalarından transfere ilişkin sözler şu şekilde oldu:
'Oynadığı kulüpler; Inter, Paris Saint-Germain ve şimdi de Fenerbahçe. Milan açısından bakarsak, bu bir geri adım değil, sadece bir seviye aşağısı. Önemli olan oynamak istediğini göstermektir. Oyun pratiği çok önemli. Son aylarda milli takım dışında neredeyse hiç oynamadı. Kariyerinizin baharında yedek oturmak mantıklı olmaz. O da bu açıdan bakmış olmalı. Ayrıca, efsane bir teknik direktör olan Jose Mourinho'nun yönetiminde olacak. Mourinho onu seçmiş, bu da büyük bir artı.'
'Skrtel de Fenerbahçe'de oynadı. Dolayısıyla ihtiyaç duyulduğunda başarılı olması kaçınılmaz. Futbol söz konusu olduğunda Türkiye ligi gerçekten zorlu. Hızlı ve kaliteli yabancılar var. Taraftarlar kelimenin tam anlamıyla çılgınlar. Milan, performansı ve insanlığıyla onları büyüleyecek ve onu sevecekler. Türkler iyi yüreklidir. Karakteri ve insani özellikleri severler.'
Fenerbahçe, sezon başında yıldız kanat oyncusu Allan Saint-Maximin'i yıllık 8 milyon Euro maaşla kiralamıştı.
Sarı lacivertlilerde oldukça etkili performanslar da gösteren Maximin, son zamanlarda Portekizli teknik adamın taktiğine uymamaya başlamıştı.
Bu gidişata bir son vermek isteyen yıldız oyuncu da Fenerbahçe cephesi de, ayrılık konusunda sözlü mutabakata varmış durumda. St Maximin'in ayrılığının sadece resmiyete dökülmesi gerekiyor.
PREMIER LİG DEVİNE GİDEBİLİR
Konuya ilişkin transfer haberini kaleme alan Suudi basını ise, Maximin için 2 alternatifi yazdı. Buna göre Maximin ile Crystal Palace ve Manchester United ilgileniyor. Yıldız oyuncunun, Fenerbahçe ile yollarını ayırmasının ardından bu iki takımdan birine gitme olasılığı çok yüksek.
Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapatması sonrası kadrosunda sol bek rotasyonunda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, Brezilyalı Cuiabano için kulübü Botafogo'ya resmi teklifte bulundu.
Brezilyalı gazeteci Matheus Medeiros'un haberine göre; Fenerbahçe, Botafogo forması giyen 22 yaşındaki sol bek oyuncusu Cuiabano için kulübüne resmi teklifini sundu.
Sarı-lacivertlilerin ilk etapta 6 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro bonus olmak üzere 8 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğu belirtilirken, kulüpler düzeyinde görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.
Cuiabano'nun Botafogo'yla 2027 yılı sonuna kadar sözleşmesi olduğu hatırlatılırken, Botafogo'nun Cuiabano'ya alternatif bir sol bek bulması durumunda bu transfere onay verebileceği belirtildi.
Ara transfer dönemi için yoğun mesai harcayan Beşiktaş, Paul Onachu’nun ardından yolu Trabzonspor’dan geçmiş bir başka başarılı golcüyü daha gündemine aldı.
Kartal, sezon başında 32 milyon Euro bonservisle Atletico Madrid'e transfer olan Alexander Sörloth'u kiralamak istiyor.
Atletico Madrid’in kiralama formülüne ikna olması halinde Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Solskjaer’in, vatandaşı olan futbolcuyla konuşup Siyah-Beyazlılar’a gelmesi için kendisini ikna etmesi bekleniyor. (Fanatik)
Trabzonspor, ara transfer dönemi başlamadan savunmanın merkezine net ve tecrübeli bir stoper almak istiyordu. Fakat Stefan Savic’in geri dönmesinin ardından Bordo-Mavililer, daha genç ve satış potansiyeli yüksek olan bir savunmacıyı takıma kazandırmayı hedefliyor.
Listedeki isimlerden biri; Denis Popov. Dinamo Kiev forması giyen 25 yaşındaki stoperin sözleşmesi gelecek sezon sonu bitecek.
Şenol Güneş ve ekibinin sıcak baktığı Popov için temaslar başladı. Trabzonspor, farklı isimlerle de görüşmelerini devam ettirirken, Popov’un bonservis maliyetine göre süreç netleşecek.
Popov transfer edilmesi halinde, Batagov ve Danylo Sikan’ın ardından Trabzonspor’un kadrosundaki 3. Ukraynalı futbolcu olacak. (Fanatik)
Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen isimlerin başında gelen Jean Onana ile yolları ayırmak için çalışmalar sürüyor.
Hem orta alandaki kalabalık hem de yabancı kontenjanı nedeniyle gönderilmek istenen Kamerunlu futbolcuya Fransa'dan iki kulüp talip oldu.
25 yaşındaki futbolcu için Nantes ve Angers temas kurarken Beşiktaş yönetimi, kısa süre içinde bu ayrılığı gerçekleştirme niyetinde.
Siyah-beyazlılar, Onana ile yolları ayırıp yeni transferler için yer açmayı hedefliyor. (Habertürk)
Ligin ikinci devresinde yeni teknik direktörü Solskjaer ile çıkış yakalamak isteyen Beşiktaş henüz transferdeki sessizliğini korurken, Norveçli teknik adamın vereceği rapor sonrasında Siyah-beyazlıların bu dönemde en az 3 transfer yapması bekleniyor. Danylo Sikan ile ilk transferini yapan Trabzonspor'un da 11 Şubat'a kadar en az 2 yeni ismi kadrosuna katması bekleniyor.
Süper Lig'de "Dört Büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un özelinde günün öne çıkan transfer gelişmelerini haberimizde derledik.