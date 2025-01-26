Süper Lig'i sallayacak transfer hamlesi! Talisca sonrası Fenerbahçe'den sürpriz, Galatasaray ve Beşiktaş...

FENERBAHÇE'DE SOL BEK HAREKATI!

Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapatması sonrası kadrosunda sol bek rotasyonunda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, Brezilyalı Cuiabano için kulübü Botafogo'ya resmi teklifte bulundu.

Brezilyalı gazeteci Matheus Medeiros'un haberine göre; Fenerbahçe, Botafogo forması giyen 22 yaşındaki sol bek oyuncusu Cuiabano için kulübüne resmi teklifini sundu.

Sarı-lacivertlilerin ilk etapta 6 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro bonus olmak üzere 8 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğu belirtilirken, kulüpler düzeyinde görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

Cuiabano'nun Botafogo'yla 2027 yılı sonuna kadar sözleşmesi olduğu hatırlatılırken, Botafogo'nun Cuiabano'ya alternatif bir sol bek bulması durumunda bu transfere onay verebileceği belirtildi.