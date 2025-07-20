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Fernando Muslera'nın ayrılmasıyla birlikte kaleci arayışına giren Galatasaray, Mancehster City'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson için harekete geçti.
Sky Sport'un haberine göre; Galatasaray, Ederson ve menajeri ile sözlü anlaşmaya vardı.
Öte yandan haberin detaylarında Dursun Özbek ve yönetiminin Manchester City ile yapılacak görüşmeler sonucunda Ederson transferini tamamlayacaklarına inandıkları belirtildi.
Gazeteci Fabrizio Romano'nun dün yaptığı haberde ise Manchester City'nin Galatasaray'dan teklif beklediği öğrenilmişti.
Yeni sezonda kadrosunu Archie Brown, Tarık Çetin ve Jhon Duran ile güçlendiren Fenerbahçe, Bundesliga ekibi Stuttgart'ın sağ kanadını gündemine aldığı öğrenildi.
FENERBAHÇE'DEN YAKIN TAKİP
Almanya'nın köklü spor dergisi Kicker'in haberine göre; sarı - lacivertliler, Stuttgart'ın kanat oyuncusu Silas Katompa Mvumpa ile ilgileniyor.
Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Kongolu futbolcu için Alman ekibi, 8 milyon Euro bonservis talep ediyor.
SILAS'IN RAKAMLARI
Geride bıraktığımız sezonda 25 maça çıkan 1.89 boyundaki sağ kanat oyuncusu, 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
La Liga'nın yeni ekiplerinden Elche, Yusuf Demir'in transferinden vazgeçti.
İspanyol ekibi, Galatasaray'dan yıllık 1.6 milyon Euro maaş kazanan Yusuf'a 900 bin Euro önerdi. Galatasaray maaşın tamamının karşılanmasında ısrarcı olunca transfer suya düştü.
(Kicker)
Sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da büyük ses getiren Galatasaray-Osimhen flörtü artık resmiyete kavuşuyor. Günlerdir Napoli ile kıran kırana pazarlıklarda bulunan ve İtalyan kulübünün patronu De Laurentiis’in sürekli değişen talepleri nedeniyle zaman zaman gerilen görüşmelerde artık son noktaya gelindi.
Taraflar 40 milyon Euro peşin ve kalan 35 milyon Euro’nun da 2 taksit halinde 2026 yılı bitmeden ödenmesi karşılığında el sıkıştı. Banka teminatları noktasında Napoli’nin talebi karşılanırken yıldız forvetin önümüzdeki 2 yıl herhangi bir İtalyan kulübüne satılmayacağı da sözleşmeye eklendi. Osimhen’in sonraki satışından yüzde 10’luk bir pay da Napoli’ye teklif edildi.
ÖZBEK NOKTAYI KOYDU
İki kulübün yetkilileri arasında artık son prosedürler konuşulurken sözleşme masada ve ıslak imzaların atılması bekleniyor. Hem İtalyan basını hem de Osimhen’e yakın kaynaklar transferin saatler içerisinde bitebileceğini söylerken, başkan Dursun Özbek de müjdeli haberi teknik direktör Okan Buruk’a verdi.
HAFTA İÇİ GELİYOR!
Abdullah Kavukcu’nun yürüttüğü sürece dahil olan ve son noktayı koyan başkan Özbek, Galatasaray’ın hocasına “Osimhen’i hafta içinde İstanbul’a getiriyoruz” dedi. 75 milyon Euro’luk rekor bonservisle gerçekleşecek tarihi operasyon için Galatasaray’ın medya ekibi eşi benzeri görülmemiş bir duyuru hazırlığı yapıyor.
(Fanatik)
Fenerbahçe, transfer görüşmelerinde bulunduğu milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için kulübü Inter ve tecrübeli orta saha oyuncusuna teklif sunmaya hazırlanıyor.
INTER'E 20 MİLYON EURO, HAKAN'A 6 MİLYON EURODAN 3 YILLIK SÖZLEŞME
SportMediaset'in haberine göre; Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu için Inter'e kısa süre içinde 20 milyon euroluk teklif yapacak.
Sarı-lacivertlilerin 31 yaşındaki milli yıldıza da yıllık 6 milyon euro ve bonuslarla birlikte 3 senelik sözleşme önereceği belirtiliyor.
INTER 30 MİLYON EURO İSTİYOR
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Inter, Hakan Çalhanoğlu için 30 milyon euro talep ediyor.
Milli futbolcu önümüzdeki günlerde kulübüyle özel bir görüşme yaparak talep edilen bonservis bedelinin düşürülmesini ve kolaylık sağlanmasını isteyecek.
Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic'i kadrosuna katmak istiyor:
Boşnak orta saha oyuncusuna yurtdışından da bir teklif geldi.
(Yağız Sabuncuoğlu)
Beşiktaş’ta yol ayrımına gidilecek isimler Avusturya kampının ardından netlik kazanmaya başladı. Siyah beyazlılarda Al Musrati’ye gelecek teklifler değerlendirilecek.
Libyalı futbolcu, 4 hazırlık maçına da yedek kulübesinde başlarken, sadece 2 karşılaşmada 2’nci yarıda oyuna dahil oldu.
Bir diğer isim Onana. Kamerunlu futbolcu için teklif bekleniyor.
Beşiktaş, Bahtiyar Zaynutdinov ile de yol ayrımına yakın. Kazak futbolcu için özellikle Rusya’dan teklif gelebileceği iddia edildi.
(TRT Spor)
TRT Spor'un haberine göreTrabzonspor, Saul Niguez ile prensip anlaşmasına vardı.
İspanyol oyuncunun son görüşmeleri gerçekleştirmek için yakın zamanda Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ise Saul Niguez, Atletico Madrid ile olan sözleşmesini feshetti ve Trabzonspor ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.
Nicolo Schira'nın haberine göre Como ve Alvaro Morata, 2028 yılına kadar sürecek sözleşme konusunda anlaşma sağladı.
Yapılan anlaşmaya göre sözleşmede bir yıllık uzatma opsiyonu da yer alıyor.
Sağ bek transferinde önce Bright Osayi-Samuel ardından Kyle Walker-Peters'la anlaşma aşamasına gelen ancak bu isimlerden son anda vazgeçen Beşiktaş, alternatifler üzerinde çalışmalara başladı ve listede ön plana çıkan isim James Justin oldu.
BİR YILLIK KONTRATI KALDI
2019’dan bu yana Leicester City formasını terleten ve kulübüyle olan sözleşmesi önümüzdeki yaz sona erecek olan 26 yaşındaki İngiliz bek için temaslar başlatıldı. Kulübüyle şu ana kadar yeni sözleşme imzalamayan Justin’in transferi için Beşiktaş, uygun bir bonservis bedeliyle bu işi bitirmeyi hedefliyor. Piyasa değeri 13 milyon euro civarında olan oyuncunun sözleşme süresinin sona ermek üzere olması ise pazarlıklarda Siyah-Beyazlılar’ın elini güçlendiriyor.
ÇİFT YÖNLÜ OYNUYOR
Geride bıraktığımız sezonda Leicester City formasıyla 29 resmi karşılaşmada görev alan Justin, 4 gol ve 2 asistlik katkı verdi. Hem sağ bek hem sol bek pozisyonlarında görev yapabilen çok yönlü oyuncu, kariyerinde İngiltere Milli Takımı’nda da 1 kez forma şansı buldu. Premier Lig tecrübesi de bulunan James Justin, 99 maçta forma giydiği İngiltere’nin en üst düzey liginde adından sıkça söz ettirdi. Hücumda da etkili Beşiktaş teknik heyeti, Justin’in hem savunma hem hücum yönünü etkili kullanabilmesi ve çift yönlü oyun tarzı nedeniyle transferini olumlu değerlendiriyor. Yönetim, bu transferi kısa sürede sonuçlandırarak yeni sezonda sağ bekte istikrarı sağlamak istiyor.
(Fanatik)
Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe, transferde çarpıcı bir adım atmaya hazırlanıyor.
Portekiz temsilcisi Benfica forması giyen Türkiye A Millî Takımı’nın sol açık mevkisindeki yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Sarı-Lacivertliler’in radarına girdi.
Portekiz basınında yer alan iddiaya göre, Fenerbahçe Yönetimi Kerem için hem satın alma opsiyonlu kiralama hem de doğrudan bonservis teklifi planlıyor.
Sarı-lacivertli idareciler, Kerem’i hem kanat çeşitliliği için önemli bir hamle hem de yerli statü avantajı açısından kritik bir kazanım olarak değerlendiriyor.
Başkan Ali Koç’un Kerem için şahsen devreye girdiği ve süreci bizzat takip edildiği iddia ediliyor.
(Fanatik)
Galatasaray’ın devre arasında 8 milyon Euro’luk bonservis maliyetiyle kadrosuna kattığı Frankowski ayrılacak. Eski kulübü Lens’in yanı sıra Rennes’den oyuncu için teklif var. Her iki Fransız ekibi de kiralık artı satın alma opsiyonuyla başarılı sağ beki istiyor.
Sarı- Kırmızılılar ise direkt bonservisiyle Polonyalı oyuncuyu göndermeyi hedefliyor. Teklifler bu beklentiye göre revize edilmezse, Frankowski kiralık gönderilecek.
(Fanatik)
Christopher Wooh için haftalar önce Rennes ile pazarlık masasına oturan ve 4 milyon euro bonservis karşılığında anlaşmaya varan Bordo-Mavililer, oyuncu cephesini ikna edememişti. İngiltere’den bazı kulüplerin gündeminde yer alan 23 yaşındaki savunmacı Premier Lig’den gelecek teklifleri görmek istediğini söylemişti. Fakat aradan geçen süreçte Wooh ile ciddi anlamda ilgilenen bir takım olmadı.
YENİ TEKLİF YAPILACAK
Gelişmeleri yakından takip eden Trabzonspor Yönetimi, Wooh’a yeni bir teklifte bulunacak. Daha önce 1.5 milyon euro civarında yıllık ücret önerisinde bulunan Karadeniz ekibi, bu rakamı biraz daha artırıp yeni bir teklif sunacak.
Wooh’un bu teklife yapacağı geri dönüşe göre transfer netleşecek. Eğer oyuncu hâlâ kararsız tavrını sürdürürse, stoper noktasında listedeki alternatif oyunculara gidilecek.
(Fanatik)