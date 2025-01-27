Süper Lig'de yer yerinden oynayacak! Fabrizio Romano, Talisca transferini duyurdu: İstanbul'a geliyor

TRABZONSPOR, IKONE İLE EL SIKIŞTI AMA...

Ukrayna ekibi ise 10 milyon Euro’luk beklentisi 7.5-8 milyon Euro seviyelerine düşürdü. Ancak hâlâ kulüpler arasında fark var. Başkan Ertuğrul Doğan, Zubkov transferinde imkanları sonuna kadar zorluyor. Bu mevki için bir diğer aday; Jonathan Ikone... Fiorentina ile 5 taksit halinde 5 milyon Euro bonservis üzerinden el sıkışılmıştı. Fakat oyuncu hala kararsız.

IKONE KARAR VERECEK

MLS’ten teklifler alan Fransız yıldızı, Torino ile Paris FC de çok istiyor. Bordo-Mavililer, bu hafta oyuncu cephesiyle bir kez daha görüşecek, kararını vermesi söylenecek. Trabzonspor’da hafta içinde kanat transferinin netleşmesi planlanıyor. Listede başka alternatiflerin de olduğu öğrenildi.

KOTA TAKAİ RADARA GİRDİ

Stoper hattına genç ve satış potansiyeli yüksek bir transfer gerçekleşecek. Japonya’da Kawasaki forması giyen Kota Takai, radara girdi. 20 yaşındaki başarılı savunmacı, ülkesinin milli takımında da forma giyiyor. Kawasaki’nin, 1 yıl kontratı kalan Takai’ye yeni sözleşme teklif ettiği belirtilirken, oyuncunun pek çok talibi bulunuyor. Teknik heyetin vereceği rapora göre Trabzonspor Yönetimi bu transferde harekete geçebilir.(Fanatik)