Süper Lig'de yer yerinden oynayacak! Fabrizio Romano, Talisca transferini duyurdu: İstanbul'a geliyor

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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe kayıpsız yoluna devam ediyor. 20. hafta geride kalırken ezeli rakipler hata yapmadı ve üçer puanı hanelerine yazdırdılar. Ligin kalanında daha da kızışacak şampiyonluk yarışında daha da güçlenmek isteyen kulüpler birbiri ardına transferleri açıklıyor. Beşiktaş ile Trabzonspor da ligi en iyi noktada bitirip Avrupa kupalarına katılmak için savaş veriyor.
Kış transfer dönemi devam ederken Süper Lig devleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kadro takviyelerini sürdürürken günün transfer haberlerini haberimizde derledik...
Ukrayna ekibi ise 10 milyon Euro’luk beklentisi 7.5-8 milyon Euro seviyelerine düşürdü. Ancak hâlâ kulüpler arasında fark var. Başkan Ertuğrul Doğan, Zubkov transferinde imkanları sonuna kadar zorluyor. Bu mevki için bir diğer aday; Jonathan Ikone... Fiorentina ile 5 taksit halinde 5 milyon Euro bonservis üzerinden el sıkışılmıştı. Fakat oyuncu hala kararsız.
IKONE KARAR VERECEK
MLS’ten teklifler alan Fransız yıldızı, Torino ile Paris FC de çok istiyor. Bordo-Mavililer, bu hafta oyuncu cephesiyle bir kez daha görüşecek, kararını vermesi söylenecek. Trabzonspor’da hafta içinde kanat transferinin netleşmesi planlanıyor. Listede başka alternatiflerin de olduğu öğrenildi.
KOTA TAKAİ RADARA GİRDİ
Stoper hattına genç ve satış potansiyeli yüksek bir transfer gerçekleşecek. Japonya’da Kawasaki forması giyen Kota Takai, radara girdi. 20 yaşındaki başarılı savunmacı, ülkesinin milli takımında da forma giyiyor. Kawasaki’nin, 1 yıl kontratı kalan Takai’ye yeni sözleşme teklif ettiği belirtilirken, oyuncunun pek çok talibi bulunuyor. Teknik heyetin vereceği rapora göre Trabzonspor Yönetimi bu transferde harekete geçebilir.(Fanatik)
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, Anderson Talisca ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
31 yaşındaki Brezilyalı yıldızın uçuş planlamasının yapıldığı, bugün İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi.
Foot Mercato'nun haberine göre; Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Rennes forması giyen Mikayil Faye için devreye girdi.
Sarı-lacivertlilerin 20 yaşındaki Senegalli stoperi bonservisiyle kadrosuna katmayı hedeflediği, Faye'nin de düzenli forma giyemediği için Rennes'den ayrılmak istediği belirtildi.
Teknik direktör Sampaoli'nin onay vermesi halinde, Rennes'in stoper arayışlarına başlayacağı ve yerini doldurduktan sonra Faye'nin ayrılığına onay vereceği kaydedildi.
Ahmed Kutucu transferine rağmen hem kanat hem de 10 numara pozisyonunda görev yapan üst düzey bir oyuncuyu daha kadrosuna katmak isteyen Galatasaray’da, Mikautadze defteri tamamen kapanmasa da Lyon’un uzlaşmaz tavrı nedeniyle zora girdi. Bu nedenle Sarı-Kırmızılılar, Marco Asensio için görüşmeleri hızlandırdı. PSG forması giyen 29 yaşındaki İspanyol yıldız, düzenli oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.
Asensio’nun La Liga’dan pek çok talibi var. Fransız basınına göre; Galatasaray da oyuncu için çok ciddi bir opsiyon. Yönetim, opsiyonlu kiralama formülü üzerinden PSG ile pazarlık yapıyor. Diğer yandan yıldız isim ikna edilmeye çalışılıyor.
REAL MADRİD'DEN PSG'YE...
Teknik direktör Okan Buruk, Asensio transferini çok isterken, İspanyol oyuncuyla bizzat görüşme yapması da bekleniyor. Real Madrid kariyerinin ardından sözleşmesi bittikten sonra PSG’ye transfer olan Asensio, bu sezon toplam 16 maçta oynadı fakat 755 dakika şans bulabildi. Asensio 2 gol atarken, 4 de asist yaptı. (Fanatik)