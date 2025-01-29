FENERBAHÇE'DE MALACIA ÖNERİSİ

Çalışmalarına devam eden ve son olarak Talisca'yı kadrosuna katan Fenerbahçe, bir transfer bombası daha patlatmaya hazırlanıyor.

Fanatik'in haberine göre savunmanın solu için birçok ismi listesine alan ve çalışmaları yürüten Fenerbahçe’ye Manchester United’ın Hollandalı futbolcusu Malacia önerildi. Manchester United, Hollandalı oyuncuyu 2022’de Feyenoord’dan 15 milyon Euro’ya kadrosuna katmıştı. Ancak Malacia, yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle beklenen performansı sergileyemedi. 25 yaşındaki sol bek bu sezon sahalara döndü ve 8 maçta görev yapıp 315 dakika süre aldı.

MOURINHO KARAR VERECEK

Manchester United, Lecce’nin sol beki Patrick Dorgu’yu kadrosuna katmaya hazırlandığı için Malacia’yı düzenli oynayabileceği bir takıma göndermek istiyor. Yıldız futbolcunun menajerler vasıtasıyla Fenerbahçe’ye önerildiği kaydedildi. Teknik ekiple bu durumu paylaşan yönetimin, Mourinho’dan gelecek rapora göre hareket edeceği kaydedildi.