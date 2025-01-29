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Milan Skriniar, Diego Carlos ve son olarak da Anderson Talisca'yı resmen kadrosuna katan Fenerbahçe'nin üst üste imzalarıyla alev alan transfer döneminde gelişmeler durmuyor. Galatasaray ise kadrosuna kattığı Ahmed Kutucu'nun yanı sıra yeni imzalar için görüşmelerini sürdürüyor.
Beşiktaş, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile kadrosuna yeni takviyeler için uğraş verirken Ukraynalı futbolcu Sikan'ı açıklayan Trabzonspor da hareketli günler geçiriyor. Tüm bunlar yaşanırken Süper Lig'de yaşanan son transfer gelişmelerini haberimizde derledik.
Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş’in kanat transferindeki 1 numaralı hedefi olan Oleksandr Zubkov için şartları zorluyor. Shakhtar Donetsk ile uzun süredir yapılan pazarlıklarda aradaki makas 1 milyon Euro seviyelerine indi.
Ukrayna basını da kulüplerin anlaşma ihtimalinin yüksek olduğunu yazıyor. Shakhtar’ın bugün Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund ile oynayacağı son maçın ardından süreç hızlanacak.
ADIM ADIM SÜPER LİG'E
Trabzonspor Yönetimi’nin planı; hafta sonuna kadar Zubkov transferini bitirmek. Bu sezon çıktığı 20 maçta 7 gol, 6 asistlik performans ortaya koyan 28 yaşındaki Zubkov, Şampiyonlar Ligi arenasındaki 7 karşılaşmada da forma giydi ve 2 gol atıp, 1 asist yaptı. Real Madrid’e de golü bulunan Ukraynalı yıldız ile Trabzonspor arasındaki görüşmelerde ise herhangi bir problem bulunmuyor. Fırtına’nın teklifini oldukça cazip bulan Zubkov, kulüplerin anlaşmasını bekliyor.
Yeni sezonda lig şampiyonluğuna oynayacak bir kadro oluşturmak için şimdiden düğmeye basan Kara Kartal, hücum hattını da güçlendirmek istiyor.
Fanatik'te yer alan habere göre, bu doğrultuda gündeme, Almanya Bundesliga ekiplerinden Dortmund’un formasını giyen Youssoufa Moukoko’nun geldiği ortaya çıktı. Şu anda Fransa Ligue 1 ekibi Nice’de kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki Kamerun asıllı Alman futbolcuyu takibe alan idareciler, genç yetenek için sezon sonunda girişimlere başlama kararı aldı. Kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 1,79’luk oyuncu, eğer Nice’de yoluna devam etmezse teklif yapılacak.
Galatasaray'da forma şansı bulamayan ve geleceği belirsizliğini koruyan Danimarkalı stoper Victor Nelsson için sıcak bir gelişme yaşandı.
Relevo'dan Matteo Moretto'nun haberine ek yapan İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, İtalyan devi Napoli'nin Nelsson'u istediğini belirtti.
Romano ayrıca Napoli'nin listesinde iki isim daha bulunduğunu açıkladı.
Kara Kartal, sol kanat transferinde gözünü, dünya futbolunun en önemli kulüplerinden Barcelona’ya dikti! Beşiktaş’ta hedef isim, genç yıldız Ansu Fati...
Barcelona altyapısından yetişen yetenekli futbolcu, beklenen çıkışı yapamayınca geçen sezon İngiltere Premier Lig takımı Brighton’a kiralanmıştı. Barcelona, sözleşmesi Haziran 2027’de bitecek olan 22 yaşındaki oyuncuyu tekrar kiralık göndermeyi düşünüyor. Fenerbahçe de genç yıldızı takipte... Siyah-Beyazlılar’ın, başarılı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için çalışmalarda bulunduğu kaydedildi. (Fanatik)
Çalışmalarına devam eden ve son olarak Talisca'yı kadrosuna katan Fenerbahçe, bir transfer bombası daha patlatmaya hazırlanıyor.
Fanatik'in haberine göre savunmanın solu için birçok ismi listesine alan ve çalışmaları yürüten Fenerbahçe’ye Manchester United’ın Hollandalı futbolcusu Malacia önerildi. Manchester United, Hollandalı oyuncuyu 2022’de Feyenoord’dan 15 milyon Euro’ya kadrosuna katmıştı. Ancak Malacia, yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle beklenen performansı sergileyemedi. 25 yaşındaki sol bek bu sezon sahalara döndü ve 8 maçta görev yapıp 315 dakika süre aldı.
MOURINHO KARAR VERECEK
Manchester United, Lecce’nin sol beki Patrick Dorgu’yu kadrosuna katmaya hazırlandığı için Malacia’yı düzenli oynayabileceği bir takıma göndermek istiyor. Yıldız futbolcunun menajerler vasıtasıyla Fenerbahçe’ye önerildiği kaydedildi. Teknik ekiple bu durumu paylaşan yönetimin, Mourinho’dan gelecek rapora göre hareket edeceği kaydedildi.
Sacha Boey'in yerini dolduramayan Cimbom'da yönetimin sağ bek arayışları sürüyor.
İtalyan medyasından Nicolo Schira, Galatasaray’ın sağ bek transferi için Romalı Zeki Çelik’i yeniden gündemine aldığını iddia etti. Başkent ekibinin Ajax’tan Devyne Rensch’i transfer etmesinden sonra Cimbom, milli oyuncuyu opsiyonlu kiralamak için harekete geçti.
Teklifin resmileşmesi bekleniyor
İsveç basınından Sportbladet’in haberine göre de sarı kırmızılılar Hammarby forması giyen 20 yaşındaki sağ bek Hampus Skoglund’a talip oldu. Gazete, Galatasaray’ın Hammarby’ye 50 milyon İsveç Kronu (yaklaşık 4.4 milyon Euro) teklif etmeye hazır olduğunu öne sürerken teklifin resmileşmesi halinde kulübün 20 yaşındaki genç sağ bekin satışına onay vereceğini ifade etti.