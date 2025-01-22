. Süper Lig'de transfer bombaları arka arkaya patlıyor! Hasan Ali Kaldırım'a sürpriz talip

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Sezonun ilk yarısına oynadığı futbolla damga vuran Galatasaray, Süper Lig'de farkla lider konumda yer alıyor. Hem liderliğini sürdürmek isteyen Galatasaray hem de ligde 2. sırada olan Fenerbahçe kış transfer döneminde yapılacak takviyelerle kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Süper Lig'e çok kötü başlayan Beşiktaş ile Trabzonspor ile sezonu olabilecek en iyi noktada bitirebilmek için yoğun bir transfer dönemi geçirecekler.
Uzun zamandır transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor özelinde günün öne çıkan transfer gelişmelerini haberimizde derledik.
Trabzonspor'da sözleşmesini fesheden Enis Bardhi'nin yeni adresi netleşmeye başladı.
Play Spor'un haberine göre; Bodrum FK, Enis Bardhi transferi için oyuncu tarafıyla anlaşma sağladı. Makedon futbolcu sağlık kontrolü ve resmi sözleşme işlemleri için bugün Bodrum'da olacak.
Ole Gunnar Solskjaer'i takımın başına getiren Beşiktaş, transfer çalışmalarını hızlandırdı. siyah beyazlı ekip, Aston Villa'da forma giyen Emiliano Buendia ile yakından ilgileniyor.
SADECE BEŞİKTAŞ DEĞİL
Öte yandan 28 yaşındaki Arjantinli yıldızla Leeds United'ın da ilgilendiği belirtildi. Buendia'nın Ada ekibiyle sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor. Başarılı oyuncunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor. Bu sezon Villa'da 19 maça çıkan Buendia, 3 gol attı. Bu sezon toplam 446 dakika süre alabildi.
Trendyol Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Bodrum FK, yeni bir isim ile temasa geçti. Yeşilbeyazlı ekibin 35 yaşındaki sol bek oyuncusu Hasan Ali Kaldırım ile ilgilendiği ifade edildi. Son olarak Zürih forması giyen Jonathan Okita'yı kadrosuna katan ekibin listesinde birçok isim bulunurken, kadrosunu tecrübeli isimlerle güçlendirmek istediği kaydedildi. Şu an Kayseri forması giyen deneyimli oyuncu ile temasa geçmek için hazırlanan yönetimin sözleşmesi Haziran 2025'e kadar süren oyuncu için resmi olarak girişimlere başlayacağı öğrenildi.
Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel'in 2012- 13 sezonunda beraber oynadığı takım arkadaşıyla yeniden bir araya gelmek istediği ve Kaldırım'ın tecrübesine güvendiği belirtildi. Bu sene Kayseri ile 16 maça çıkan ve 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen oyuncuyu takıma bir an önce kazandırmak için harekete geçecek yönetimin daha sonra Cenk Tosun transferini sonuçlandırmak istediği kaydedildi. Yeşil-beyazlı ekibin Kayserispor forması giyen 35 yaşındaki sol bek oyuncusu Hasan Ali Kaldırım ile temasta olduğu ve girişimlere başlayacağı öne sürüldü