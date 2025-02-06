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Beşiktaş, Independiente forması giyen 18 yaşındaki kanat oyuncusu Keny Arroyo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Siyah - beyazlı kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun 8 Şubat Cumartesi günü İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinden geçeceği ve daha sonrasında imzaların atılacağı belirtildi.
Victor Nelsson ile yollarını ayıran Galatasaray, stoper bölgesini Belçika ekibi Genk'te forma giyen Carlos Cuesta ile güçlendirdi.
Sarı - kırmızılılar, Kolombiyalı savunmacı için Genk kulübüne 3 sezona yayılmış taksitler halinde toplam net 8 milyon Euro transfer bedeli ödeyecek.
Boluspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda "Avrupa listesine isim yazmak benim için zor olacak. Carlos Cuesta da, takımıyla çalışarak hazır bir şekilde buraya geldi" dedi.
Ara transfer döneminde ilk takviyesini Fenerbahçe'den Samet Akaydin'i renklerine bağlayarak yapan Rizespor'dan flaş bir hamle daha geldi.
Habertürk'ün haberine göre; Çaykur Rizespor, Hull City forması giyen Abdülkadir Ömür ile kiralık olarak anlaşmaya vardı.
25 yaşındaki orta saha oyuncusunun hafta sonu Rize'de olması bekleniyor.
Ara transferde şu ana dek 4 oyuncuyla yollarını ayıran ancak takviye yapmayan Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı.
Playspor'un haberine göre; Beşiktaş, sezon başında Çaykur Rizespor'a kiraladığı Amir Hadziahmetovic’in sözleşmesinde yer alan geri dönme maddesini kullanmak üzere Karadeniz ekibiyle görüşme gerçekleştirdi.
Çaykur Rizespor, Beşiktaş’ın isteğini kabul etti. Boşnak orta saha oyuncusu, Siyah-Beyazlı takıma geri döndü.
Victor Nelsson'u Roma'ya gönderen Galatasaray'da stoper hattını güçlendirdi.
Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Galatasaray ve Genk, Carlos Cuesta'nın transferi için 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı.
Taraftarların bu transfere sosyal medya üzerinden yoğun tepki göstermesinin ardından Galatasaray yönetiminin Carlos Cuesta'yı bu sabah gizlice İstanbul'a getirdiği ve sağlık kontrollerinin ardından Kolombiyalı stoperle 3.5 yıllık resmi sözleşmeyi imzalayacağı belirtiliyor.
Sağ kanatta oyunu çift yönlü oynayabilen bir oyuncu arayışını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.
Sports Digitale'in haberine göre; Galatasaray, Polonyalı sağ kanat oyuncusu Przemysław Frankowski'nin transferi için Lens ile görüşmelere başladı.
Fransız ekibinin 29 yaşındaki oyuncu için ilk etapta 7 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği belirtilirken, kulüpler arasındaki temasların ve pazarlıkların sürdüğü kaydedildi.
Fenerbahçe'nin Kızılyıldız'dan kadrosuna kattığı Sırp sağ bek Ognjen Mimovic'le birlikte sarı-lacivertli takımdaki yabancı sayısı 15'e yükselmişti.
Saint-Maximin'in Napoli'ye transferinin son anda gerçekleşmemesi üzerine Mimovic'i sezon sonuna kadar bir takıma kiralama fikri üzerine yoğunlaşan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı.
Playspor'un haberine göre; Fenerbahçe, Ognjen Mimovic’in kiralık transferi için Süper Lig ekibi Eyüpspor’la görüşmelere başladı.
Ara transferin son gününde büyük bir sürpriz peşinde olan Galatasaray, yine dünyaca ünlü bir ismi kadrosuna katmaya çalışıyor.
KESENİN AĞZINI AÇTI!
Son yıllarda dünyanın en iyi orta saha oyuncusu olarak gösterilen Kevin de Bruyne’yi gözüne kestiren SarıKırmızılılar, yaz döneminde Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki futbolcu için kesenin ağzını ardına kadar açtı.
İMZA PARASI İSTİYOR
Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre De Bruyne’nin şartları oldukça ağır. Tecrübeli oyuncunun sadece imza parası için 10 milyon Euro talep ettiği belirtiliyor.
TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK
Şubat ayında gerçekleşmesi imkansız gibi görünse de Galatasaray Yönetimi ara transferin son gününde De Bruyne transferi için tüm şartları zorlayacak.
MERTENS DEVREDE
Yıllarca Mertens’le birlikte Belçika Milli Takımı’nın formasını giyen yıldız oyuncunun sezon sonunda Manchester’dan ayrılıp MLS kulüplerinden birine gideceği konuşuluyordu. Mertens’in de De Bruyne’nin aklını çelmek için devreye girdiği ifade ediliyor. (Fanatik)
Borna Barisic'i La Liga ekiplerinden Leganes'a kiralayan Trabzonspor'da sol beke takviye geldi.
TRT Spor'un haberine göre; Trabzonspor, Mustafa Eskihellaç transferi için Gaziantep FK ile anlaşma sağladı.
Bordo-mavililerin bu transfer için Gaziantep FK'ya 15 milyon TL civarında bir bonservis bedeli ödeyeceği iddia ediliyor.
Kara Kartal, son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham’ın İspanyol sol beki Sergio Reguilon’a kancayı taktı.
Daha önce sırasıyla Atletico Madrid, Manchester United ve Brentford’a kiralanan 28 yaşındaki oyuncu, özellikle son macerasında başarılı görüntüsüyle dikkat çekti ve Tottenham’a geri döndü. Ancak Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham’da bulunan belirsizlik ortamı, bazı oyuncuların devre arası transfer döneminde ayrılmasına yol açtı. Regulion’un da bu isimlerden biri olabileceği konuşuluyor.
Reguilon’un sözleşmesi, Haziran ayında sona erecek ve Tottenham, onu serbest bırakması halinde maaşının yarısını ödemekten kurtulacak.
Empoli’den Saba Goglidchidze ve Valencia’dan Yarek Gasiorowski için yaptığı hamlelerden olumlu sonuç alamayan Galatasaray’ın, Anderlecht’in 19 yaşındaki savunmacısı Jan-Carlo Simic’i gündemine aldığı öne sürüldü.
Sağ bek arayışını da sürdüren Galatasaray’ın Kieran Tripper için Newcastle United’a ve Clinton Mata için Lyon’a yaptığı tekliflerin de reddedildiği öğrenildi.
Galatasaray, Kolombiya Milli Takımı’nda Davinson Sanchez ile yan yana oynayan Carlos Cuesta ve kulübü Genk ile prensipte anlaştı. Bugün İstanbul’a gelmesi beklenen 25 yaşındaki futbolcu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak.
Roma’ya kiraladığı Victor Nelsson’un yerine stoper arayan Galatasaray, Belçika’nın Genk takımında forma giyen Carlos Cuesta ile söz kesti.
Kolombiya Milli Takımı’nda Davinson Sanchez’le yan yana oynayan 25 yaşında ve 1.79 metre boyundaki Cuesta’nın bugün İstanbul’a gelerek 3.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.