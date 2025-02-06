DE BRUYNE İÇİN MERTENS DEVREDE

Ara transferin son gününde büyük bir sürpriz peşinde olan Galatasaray, yine dünyaca ünlü bir ismi kadrosuna katmaya çalışıyor.

KESENİN AĞZINI AÇTI!

Son yıllarda dünyanın en iyi orta saha oyuncusu olarak gösterilen Kevin de Bruyne’yi gözüne kestiren SarıKırmızılılar, yaz döneminde Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki futbolcu için kesenin ağzını ardına kadar açtı.

İMZA PARASI İSTİYOR

Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre De Bruyne’nin şartları oldukça ağır. Tecrübeli oyuncunun sadece imza parası için 10 milyon Euro talep ettiği belirtiliyor.

TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK

Şubat ayında gerçekleşmesi imkansız gibi görünse de Galatasaray Yönetimi ara transferin son gününde De Bruyne transferi için tüm şartları zorlayacak.

MERTENS DEVREDE

Yıllarca Mertens’le birlikte Belçika Milli Takımı’nın formasını giyen yıldız oyuncunun sezon sonunda Manchester’dan ayrılıp MLS kulüplerinden birine gideceği konuşuluyordu. Mertens’in de De Bruyne’nin aklını çelmek için devreye girdiği ifade ediliyor. (Fanatik)