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Kara Kartal, son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham’ın İspanyol sol beki Sergio Reguilon’a kancayı taktı.
Daha önce sırasıyla Atletico Madrid, Manchester United ve Brentford’a kiralanan 28 yaşındaki oyuncu, özellikle son macerasında başarılı görüntüsüyle dikkat çekti ve Tottenham’a geri döndü. Ancak Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham’da bulunan belirsizlik ortamı, bazı oyuncuların devre arası transfer döneminde ayrılmasına yol açtı. Regulion’un da bu isimlerden biri olabileceği konuşuluyor.
Reguilon’un sözleşmesi, Haziran ayında sona erecek ve Tottenham, onu serbest bırakması halinde maaşının yarısını ödemekten kurtulacak.
Ara transferin son gününde büyük bir sürpriz peşinde olan Galatasaray, yine dünyaca ünlü bir ismi kadrosuna katmaya çalışıyor.
KESENİN AĞZINI AÇTI!
Son yıllarda dünyanın en iyi orta saha oyuncusu olarak gösterilen Kevin de Bruyne’yi gözüne kestiren SarıKırmızılılar, yaz döneminde Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki futbolcu için kesenin ağzını ardına kadar açtı.
İMZA PARASI İSTİYOR
Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre De Bruyne’nin şartları oldukça ağır. Tecrübeli oyuncunun sadece imza parası için 10 milyon Euro talep ettiği belirtiliyor.
TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK
Şubat ayında gerçekleşmesi imkansız gibi görünse de Galatasaray Yönetimi ara transferin son gününde De Bruyne transferi için tüm şartları zorlayacak.
MERTENS DEVREDE
Yıllarca Mertens’le birlikte Belçika Milli Takımı’nın formasını giyen yıldız oyuncunun sezon sonunda Manchester’dan ayrılıp MLS kulüplerinden birine gideceği konuşuluyordu. Mertens’in de De Bruyne’nin aklını çelmek için devreye girdiği ifade ediliyor. (Fanatik)
İngiltere Championship ekiplerinden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de forma giyen ve son haftalarda maç kadrolarında yer almayan Abdülkadir Ömür ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
RİZESPOR TRANSFER İÇİN BİR ADIM ÖNDE
Süper Lig'den 2 takımın, milli futbolcu için teklif yaptığı iddia edildi. Play Spor'da yer alan habere göre; 25 yaşındaki futbolcu için Çaykur Rizespor ve Eyüpspor'un teklif yaptığı belirtildi.Haberin detayında, Karadeniz ekibinin transferde bir adım önde olduğu öğrenildi.
Empoli’den Saba Goglidchidze ve Valencia’dan Yarek Gasiorowski için yaptığı hamlelerden olumlu sonuç alamayan Galatasaray’ın, Anderlecht’in 19 yaşındaki savunmacısı Jan-Carlo Simic’i gündemine aldığı öne sürüldü.
Sağ bek arayışını da sürdüren Galatasaray’ın Kieran Tripper için Newcastle United’a ve Clinton Mata için Lyon’a yaptığı tekliflerin de reddedildiği öğrenildi.
Galatasaray, Kolombiya Milli Takımı’nda Davinson Sanchez ile yan yana oynayan Carlos Cuesta ve kulübü Genk ile prensipte anlaştı. Bugün İstanbul’a gelmesi beklenen 25 yaşındaki futbolcu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak.
Roma’ya kiraladığı Victor Nelsson’un yerine stoper arayan Galatasaray, Belçika’nın Genk takımında forma giyen Carlos Cuesta ile söz kesti.
Kolombiya Milli Takımı’nda Davinson Sanchez’le yan yana oynayan 25 yaşında ve 1.79 metre boyundaki Cuesta’nın bugün İstanbul’a gelerek 3.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.