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Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere yaşanan tüm transfer gelişmelerini anlık olarak aktarıyoruz.
Süper Lig'de ara transferde henüz bir takviye yapmayan Beşiktaş'ta kadroya dahil edilecek isimlerle ilgili çalışmalar devam ediyor. Siyah-beyazlılar birden fazla mevki için transfer planlarken bu bölgelerden biri olan stoper için sürpriz bir hamle geldi.
RMC Sport'ta yer alan haberde Beşiktaş'ın Fransa Ligue 1 takımlarından Lens'te forma giyen Jonathan Gradit'le ilgilendiği belirtildi. Haberde 32 yaşındaki futbolcunun gelen teklifleri değerlendirdiği, Lens'in ise deneyimli futbolcuyu takımda tutmak istediği kaydedildi.
Fenerbahçe'de kadro düşünülmeyen Cengiz Ünder için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Avrupa'nın 5 büyük liginde ara transfer döneminin kapanmasına saatler kala Fransa'dan Cengiz Ünder'e talip çıktı.
Foot Mercato'da yer alan habere göre, hücum hattını güçlendirmek için fırsat kollayan Lens, Cengiz Ünder ile ilgileniyor. Geceye kadar vakti kalan Lens'in transferi tamamlayıp tamamlayamayacağı merak konusu.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir ayrılık yaşanabilir.
Habertürk'ün haberine göre; Galatasaray'da Michy Batshuayi ile yollar ayrılmak üzere.
Belçikalı forvetin menajeri, oyuncunun kiralık gidebileceği kulüplerle temasa geçti. (Habertürk)
Galatasaray'ın 12 milyon euro satın alma bedeliyle Roma'ya kiraladığı Victor Nelsson, resmi imza için İtalya'da.
Danimarkalı oyuncudan yeni takımı için ilk mesaj da geldi: Forza Roma
Victor Nelsson: 'Forza Roma' https://t.co/vXxYqLiEks— Spor Arena (@sporarena) February 3, 2025
Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Fenerbahçe'den Saint-Maximin'i kadrosuna katacakları yönündeki haberlere ilişkin açıklamada bulundu.
Manna, DAZN'a yaptığı açıklamada, "Bizim için kesinlikle karmaşık bir transfer dönemiydi. Çünkü en iyi oyuncularımızdan birini Kvaratskhelia'yı satmak zorunda kaldık. Ama elimizden gelenin en iyisini yaptık. Saint-Maximin şu anda bizim oyuncularımızdan biri değil. Durum biraz karmaşık. Bekleyip göreceğiz" ifadelerini kullandı.
İtalya basınında çıkan haberlerde, Napoli'nin 4 milyon Euro kiralama bedeli karşılığında Al-Ahli'yle anlaşmaya vardığı, Saint-Maximin'in de Fenerbahçe'den ayrılarak Napoli forması giymeye hazırlandığı iddia edildi.
İtalyan kulübü, Maximin'in transferini yetiştirmesi için bu gece yarısına kadar belgeleri teslim etmek zorunda.
Galatasaray, yaz transfer döneminde de gündeme gelen Leon Goretzka için yeniden devreye girdi.
Sarı kırmızı kulüp Alman futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Bayern Münih ise Goretzka için çift haneli bonservis bedeli talep ediyor. (Habertürk)
Fabrizio Romano’nun aktardığı habere göre, Galatasaray ve AS Roma Victor Nelsson’un transferi için prensip anlaşması sağladı.
Gianluca Di Marzio'nun verdiği bilgiye göre; Nelson satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar Roma'ya kiralandı.
Danimarkalı savunmacının bugün öğleden sonra İtalya'ya giderek Roma için sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
TRT Spor'un haberine göre; Victor Nelsson'un satın alma opsiyonu 12 milyon Euro olarak belirlendi.
Transfer listesine giren ilk isim El Hadji Malick Diouf... Slavia Prag forması giyen 20 yaşındaki oyuncu, hem sol açıkta hem de 3’lü sistemde sol kanat beki olarak görev yapabiliyor. Senegalli yıldız bu sezon 30 maçta 6 gol, 4 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Diouf’un Avrupa’dan da talipleri var. Fenerbahçe’nin, bonservis beklentisini öğrenmek için Çek ekibiyle ilk teması kısa sürede kuracağı kaydedildi. Yönetimin ilk planı, piyasa değeri yaklaşık 15 milyon Euro olan genç yıldızı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak.
İKİNCİSİ EKVADORLU YILDIZ...
Sarı-Lacivertliler’in listesindeki ikinci isim ise Keny Arroyo. 18 yaşındaki oyuncu, son yıllarda dünya futboluna Moises Caicedo ve Kendry Paez gibi isimleri armağan eden Ekvador futbolunun yeni yıldız adaylarından biri. Ülkesinde Independiente forması giyen Arroyo, genç yaşında rağmen kariyerinde 48 resmi maçta oynadı, 6 gol atarken, 8 de asist yaptı. Yıldız futbolcu 2 kez de Ekvador Milli Takımı’nın formasını giydi. Sarı-Lacivertliler, büyük bir potansiyeli olan genç oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. (Fanatik)
Kara Kartal’da Sörloth'un yanı sıra bir diğer bomba hedef ise Manchester United'ın dünyaca ünlü Brezilyalı yıldız Casemiro...
32 yaşındaki Brezilyalı ön liberoyu takıma kazandırmak için girişimlerini sürdüren Beşiktaş, bu 2 önemli yıldızı Kartal yapmak için yoğun mesai harcıyor.
Forvet hattını güçlendiren Galatasaray, orta saha transferinde de mutlu sona çok yakın. Sarı-Kırmızılılar, eski oyuncusu Mario Lemina ile yıllık 2.5 milyon Euro karşılığında el sıkıştı. Şimdi gözler, futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Wolverhampton’a çevrildi.
Okan Buruk, Lemina'yı istiyor
Fanatik'in haberine göre, teknik direktör Okan Buruk’un ısrarla istediği Lemina, orta sahadaki dinamizmiyle takıma büyük katkı sağlaması beklenen isimlerden biri. 2019- 2020 sezonunda Galatasaray forması giyen Gabonlu yıldız, performansıyla taraftarın beğenisini kazanmıştı.
İndirim bekleniyor
Galatasaray yönetimi, Wolverhampton ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. İngiliz ekibinin 3 milyon Euro altına inmesi bekleniyor. Tarafların kısa süre içinde anlaşmaya varması bekleniyor. Lemina’nın da Galatasaray’a dönmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında yer alıyor.
Shakhtar’dan forvet Danylo Sikan ve kanat oyuncusu Zubkov’u renklerine bağlayan Trabzonspor’da, 11 Şubat’a kadar sürecek ara dönem hareketli geçecek gibi duruyor.
Orta saha konusunda Carrascal ismi öncelikli hedefti. Fakat Dinamo Moskova ile Trabzonspor arasında ciddi rakamsal fark bulunuyor. Ayrıca adaylardan biri Belçika’da Charleroi’de forma giyen Adem Zorgane. Fakat Avrupa’da bugün bitecek transfer dönemi sonrası fırsat transferi şeklinde yıldız isimler gündeme gelebilir. Stoperde ise genç oyuncu olarak Odense forması giyen 19 yaşındaki Slotsager beğenildi. Fakat İspanyol ekiplerinden Leganes, bu transferde daha hızlı davrandı ve işi bitirmeye çok yakın.