BEŞİKTAŞ, NEUHAUS İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Beşiktaş, orta sahaya takviye yapmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. İtalyan basınının aktardığı bilgiye göre Siyah-Beyazlılar, Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach’ın yıldızı Florian Neuhaus için görüşmelere başladı.





Beşiktaşta transfer operasyonu Kartal müjdeli haberi bekliyor

1997 doğumlu ve merkez orta saha mevkisinde görev yapan Neuhaus, sağ ayağını etkili kullanması ve oyun kurucu özellikleriyle dikkat çekiyor. Alman futbolcunun, Borussia Mönchengladbach ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan Neuhaus, Almanya Milli Takımı formasını da 10 kez giydi ve 2 gol kaydetti.





TEMASLAR HIZLANDI

Kartal, Florian Neuhaus’un bonservisini almak yerine kiralık ve satın alma opsiyonlu bir transfer formülü üzerinde duruyor.





Mönchengladbach yönetimiyle görüşmeler sürerken, tarafların kısa sürede anlaşmaya varması bekleniyor. Alman futbolcu, 1860 Münih altyapısında yetiştikten sonra 2018 yılında Mönchengladbach’a transfer olmuştu. Siyah-Beyazlılar, orta saha takviyesini kısa sürede tamamlayarak ligin ikinci yarısında güçlü bir kadro kurmayı hedefliyor. Beşiktaş Yönetimi, transferi en kısa sürede sonuçlandırmak için kulüple temaslarını sürdürüyor. (Fanatik)