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Transfer döneminin kapanmasına 40 saatten az bir süre kala çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta orta saha için 2 yeni isim gündeme geldi.
Alman televizyon kanalı SPORT 1'in haberine göre; İsviçre'de Lausanne-Sport forması giyen 21 yaşındaki orta saha Alvyn Sanches, Beşiktaş'ın transfer listesinde en üst sırada yer alıyor.
Siyah-beyazlıların ayrıca Frankfurt forması giyen Dina Ebimbe ile de ilgilendiği ancak şu ana kadar herhangi bir girişimde bulunmadığı belirtiliyor.
Galatasaray, Lens’in Polonyalı savunma oyuncusu Przemyslaw Frankowski ile anlaştı.
BU AKŞAM İSTANBUL'DA
İki kulüp arasındaki görüşmelerde de anlaşma sağlanarak imzalar atıldı. Kiralık ve satın alma opsiyonu ile anlaşılan 29 yaşındaki futbolcunun akşam saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.
29 yaşındaki futbolcunun bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Polonyalı oyuncu bu sezon çıktığı 21 maçta 5 gol atarken, 2 kez de asist yaptı.
Trabzonspor’da teknik direktör Şenol Güneş’in savunmanın merkezine ısrarla takviye istemesi nedeniyle, stoperde rota genç oyunculara çevrilmişti.
Fanatik'in haberine göre; Metz'in 20 yaşındaki Senegalli stoperi Sadibu Sane'nin yanı sıra Polonya'nın Rakow takımında forma giyen Ariel Mosor gündemde.
Bordo mavili yönetimin iki oyuncu için de teklif yapması bekleniyor.
Beşiktaş, orta sahaya takviye yapmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. İtalyan basınının aktardığı bilgiye göre Siyah-Beyazlılar, Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach’ın yıldızı Florian Neuhaus için görüşmelere başladı.
Beşiktaşta transfer operasyonu Kartal müjdeli haberi bekliyor
1997 doğumlu ve merkez orta saha mevkisinde görev yapan Neuhaus, sağ ayağını etkili kullanması ve oyun kurucu özellikleriyle dikkat çekiyor. Alman futbolcunun, Borussia Mönchengladbach ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan Neuhaus, Almanya Milli Takımı formasını da 10 kez giydi ve 2 gol kaydetti.
TEMASLAR HIZLANDI
Kartal, Florian Neuhaus’un bonservisini almak yerine kiralık ve satın alma opsiyonlu bir transfer formülü üzerinde duruyor.
Mönchengladbach yönetimiyle görüşmeler sürerken, tarafların kısa sürede anlaşmaya varması bekleniyor. Alman futbolcu, 1860 Münih altyapısında yetiştikten sonra 2018 yılında Mönchengladbach’a transfer olmuştu. Siyah-Beyazlılar, orta saha takviyesini kısa sürede tamamlayarak ligin ikinci yarısında güçlü bir kadro kurmayı hedefliyor. Beşiktaş Yönetimi, transferi en kısa sürede sonuçlandırmak için kulüple temaslarını sürdürüyor. (Fanatik)
Ukrayna’dan Shaparenko ile Bondarenko’yu isteyen fakat iki oyuncuda da yüksek bonservis engeline takılan Trabzonspor, Young Boys forması giyen Ugrinic transferinde de mesafe katedemedi.
Fanatik'in haberine göre, yurt içinden gündeme gelen Jakub Kaluzinski konusunda ise teknik direktör Şenol Güneş’in kesin kararı bekleniyor.
İŞTE TÜM DETAYLAR!
Antalyaspor formasıyla bu sezon 21 lig maçında 6 asist yapan Polonyalı orta sahanın, sözleşmesinde 4 milyon Euro’ya serbest kalır maddesi var. Fakat transferin daha düşük bir bonservisle çözülme ihtimali bulunuyor. 22 yaşındaki oyuncu için Şenol Güneş’in net raporuna göre teklif yapılacak.