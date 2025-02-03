Süper Lig'de son dakika transfer gelişmesi! Fabrizio Romano, Victor Nelsson'un yeni takımını açıkladı: 'Anlaşma sağlandı'

FENERBAHÇE'DE 2 GENÇ LİSTEDE

Transfer listesine giren ilk isim El Hadji Malick Diouf... Slavia Prag forması giyen 20 yaşındaki oyuncu, hem sol açıkta hem de 3’lü sistemde sol kanat beki olarak görev yapabiliyor. Senegalli yıldız bu sezon 30 maçta 6 gol, 4 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Diouf’un Avrupa’dan da talipleri var. Fenerbahçe’nin, bonservis beklentisini öğrenmek için Çek ekibiyle ilk teması kısa sürede kuracağı kaydedildi. Yönetimin ilk planı, piyasa değeri yaklaşık 15 milyon Euro olan genç yıldızı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak.

İKİNCİSİ EKVADORLU YILDIZ...

Sarı-Lacivertliler’in listesindeki ikinci isim ise Keny Arroyo. 18 yaşındaki oyuncu, son yıllarda dünya futboluna Moises Caicedo ve Kendry Paez gibi isimleri armağan eden Ekvador futbolunun yeni yıldız adaylarından biri. Ülkesinde Independiente forması giyen Arroyo, genç yaşında rağmen kariyerinde 48 resmi maçta oynadı, 6 gol atarken, 8 de asist yaptı. Yıldız futbolcu 2 kez de Ekvador Milli Takımı’nın formasını giydi. Sarı-Lacivertliler, büyük bir potansiyeli olan genç oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. (Fanatik)