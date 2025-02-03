Süper Lig'de son dakika transfer gelişmesi! Fabrizio Romano, Victor Nelsson'un yeni takımını açıkladı: 'Anlaşma sağlandı'

Güncelleme Tarihi:
Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere yaşanan tüm transfer gelişmelerini anlık olarak aktarıyoruz.
Galatasaray ile AS Roma arasında yapılan görüşmelerde, Victor Nelsson’un transferi için prensip anlaşması sağlandı.
Fabrizio Romano’nun sabaha karşı aktardığı habere göre, Galatasaray ve AS Roma arasındaki görüşmelerin ardından, Nelsson’un transferi için prensip anlaşması sağlandı.
Transfer listesine giren ilk isim El Hadji Malick Diouf... Slavia Prag forması giyen 20 yaşındaki oyuncu, hem sol açıkta hem de 3’lü sistemde sol kanat beki olarak görev yapabiliyor. Senegalli yıldız bu sezon 30 maçta 6 gol, 4 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Diouf’un Avrupa’dan da talipleri var. Fenerbahçe’nin, bonservis beklentisini öğrenmek için Çek ekibiyle ilk teması kısa sürede kuracağı kaydedildi. Yönetimin ilk planı, piyasa değeri yaklaşık 15 milyon Euro olan genç yıldızı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak.
İKİNCİSİ EKVADORLU YILDIZ...
Sarı-Lacivertliler’in listesindeki ikinci isim ise Keny Arroyo. 18 yaşındaki oyuncu, son yıllarda dünya futboluna Moises Caicedo ve Kendry Paez gibi isimleri armağan eden Ekvador futbolunun yeni yıldız adaylarından biri. Ülkesinde Independiente forması giyen Arroyo, genç yaşında rağmen kariyerinde 48 resmi maçta oynadı, 6 gol atarken, 8 de asist yaptı. Yıldız futbolcu 2 kez de Ekvador Milli Takımı’nın formasını giydi. Sarı-Lacivertliler, büyük bir potansiyeli olan genç oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. (Fanatik)
Kara Kartal’da Sörloth'un yanı sıra bir diğer bomba hedef ise Manchester United'ın dünyaca ünlü Brezilyalı yıldız Casemiro...
32 yaşındaki Brezilyalı ön liberoyu takıma kazandırmak için girişimlerini sürdüren Beşiktaş, bu 2 önemli yıldızı Kartal yapmak için yoğun mesai harcıyor.
Forvet hattını güçlendiren Galatasaray, orta saha transferinde de mutlu sona çok yakın. Sarı-Kırmızılılar, eski oyuncusu Mario Lemina ile yıllık 2.5 milyon Euro karşılığında el sıkıştı. Şimdi gözler, futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Wolverhampton’a çevrildi.
Okan Buruk, Lemina'yı istiyor
Fanatik'in haberine göre, teknik direktör Okan Buruk’un ısrarla istediği Lemina, orta sahadaki dinamizmiyle takıma büyük katkı sağlaması beklenen isimlerden biri. 2019- 2020 sezonunda Galatasaray forması giyen Gabonlu yıldız, performansıyla taraftarın beğenisini kazanmıştı.
İndirim bekleniyor
Galatasaray yönetimi, Wolverhampton ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. İngiliz ekibinin 3 milyon Euro altına inmesi bekleniyor. Tarafların kısa süre içinde anlaşmaya varması bekleniyor. Lemina’nın da Galatasaray’a dönmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında yer alıyor.
Shakhtar’dan forvet Danylo Sikan ve kanat oyuncusu Zubkov’u renklerine bağlayan Trabzonspor’da, 11 Şubat’a kadar sürecek ara dönem hareketli geçecek gibi duruyor.
Orta saha konusunda Carrascal ismi öncelikli hedefti. Fakat Dinamo Moskova ile Trabzonspor arasında ciddi rakamsal fark bulunuyor. Ayrıca adaylardan biri Belçika’da Charleroi’de forma giyen Adem Zorgane. Fakat Avrupa’da bugün bitecek transfer dönemi sonrası fırsat transferi şeklinde yıldız isimler gündeme gelebilir. Stoperde ise genç oyuncu olarak Odense forması giyen 19 yaşındaki Slotsager beğenildi. Fakat İspanyol ekiplerinden Leganes, bu transferde daha hızlı davrandı ve işi bitirmeye çok yakın.