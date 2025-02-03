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Süper Lig'de son dakika transfer gelişmesi! Fabrizio Romano, Victor Nelsson'un yeni takımını açıkladı: 'Anlaşma sağlandı'

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Süper Lig#Galatasaray
Süper Ligde son dakika transfer gelişmesi Fabrizio Romano, Victor Nelssonun yeni takımını açıkladı: Anlaşma sağlandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 09:01

Avrupa'da kadroya oyuncu eklemek için son tarih 6 Şubat'ken Süper Lig'de transfer dönemi de 11 Şubat'ta sona eriyor. Yeni takviyeler için süre daralırken Süper Lig devleri bombaları arka arkaya patlatıyor. Fenerbahçe'nin Anderson Talisca hamlesi sonrası Galatasaray da İspanyol yıldız Alvaro Morata'yı resmen kadrosuna kattı. Kadrosunda fazlalıklardan kurtulmaya çalışan Beşiktaş ise yeni transferler için görüşmelerini sürdürüyor. Transferlerin arkası kesilmezken Süper Lig'de yaşanan son gelişmeleri haberimizde topladık.

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Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere yaşanan tüm transfer gelişmelerini anlık olarak aktarıyoruz.

ROMA, GALATASARAY İLE PRENSİPTE ANLAŞTI
ROMA, GALATASARAY İLE PRENSİPTE ANLAŞTI

Galatasaray ile AS Roma arasında yapılan görüşmelerde, Victor Nelsson’un transferi için prensip anlaşması sağlandı.

Fabrizio Romano’nun sabaha karşı aktardığı habere göre, Galatasaray ve AS Roma arasındaki görüşmelerin ardından, Nelsson’un transferi için prensip anlaşması sağlandı.

FENERBAHÇE'DE 2 GENÇ LİSTEDE
FENERBAHÇEDE 2 GENÇ LİSTEDE

Transfer listesine giren ilk isim El Hadji Malick Diouf... Slavia Prag forması giyen 20 yaşındaki oyuncu, hem sol açıkta hem de 3’lü sistemde sol kanat beki olarak görev yapabiliyor. Senegalli yıldız bu sezon 30 maçta 6 gol, 4 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Diouf’un Avrupa’dan da talipleri var. Fenerbahçe’nin, bonservis beklentisini öğrenmek için Çek ekibiyle ilk teması kısa sürede kuracağı kaydedildi. Yönetimin ilk planı, piyasa değeri yaklaşık 15 milyon Euro olan genç yıldızı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak.

İKİNCİSİ EKVADORLU YILDIZ...
Sarı-Lacivertliler’in listesindeki ikinci isim ise Keny Arroyo. 18 yaşındaki oyuncu, son yıllarda dünya futboluna Moises Caicedo ve Kendry Paez gibi isimleri armağan eden Ekvador futbolunun yeni yıldız adaylarından biri. Ülkesinde Independiente forması giyen Arroyo, genç yaşında rağmen kariyerinde 48 resmi maçta oynadı, 6 gol atarken, 8 de asist yaptı. Yıldız futbolcu 2 kez de Ekvador Milli Takımı’nın formasını giydi. Sarı-Lacivertliler, büyük bir potansiyeli olan genç oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. (Fanatik)

BEŞİKTAŞ'TA ASIL HEDEF CASEMİRO
BEŞİKTAŞTA ASIL HEDEF CASEMİRO

Kara Kartal’da Sörloth'un yanı sıra bir diğer bomba hedef ise Manchester United'ın dünyaca ünlü Brezilyalı yıldız Casemiro...

32 yaşındaki Brezilyalı ön liberoyu takıma kazandırmak için girişimlerini sürdüren Beşiktaş, bu 2 önemli yıldızı Kartal yapmak için yoğun mesai harcıyor.

GALATASARAY'DAN MORATA SONRASI BİR BOMBA DAHA
GALATASARAYDAN MORATA SONRASI BİR BOMBA DAHA

Forvet hattını güçlendiren Galatasaray, orta saha transferinde de mutlu sona çok yakın. Sarı-Kırmızılılar, eski oyuncusu Mario Lemina ile yıllık 2.5 milyon Euro karşılığında el sıkıştı. Şimdi gözler, futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Wolverhampton’a çevrildi.

Okan Buruk, Lemina'yı istiyor
Fanatik'in haberine göre, teknik direktör Okan Buruk’un ısrarla istediği Lemina, orta sahadaki dinamizmiyle takıma büyük katkı sağlaması beklenen isimlerden biri. 2019- 2020 sezonunda Galatasaray forması giyen Gabonlu yıldız, performansıyla taraftarın beğenisini kazanmıştı.

İndirim bekleniyor
Galatasaray yönetimi, Wolverhampton ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. İngiliz ekibinin 3 milyon Euro altına inmesi bekleniyor. Tarafların kısa süre içinde anlaşmaya varması bekleniyor. Lemina’nın da Galatasaray’a dönmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında yer alıyor.

TRABZONSPOR'DAN FIRSAT TRANSFERİ
TRABZONSPORDAN FIRSAT TRANSFERİ

Shakhtar’dan forvet Danylo Sikan ve kanat oyuncusu Zubkov’u renklerine bağlayan Trabzonspor’da, 11 Şubat’a kadar sürecek ara dönem hareketli geçecek gibi duruyor.

Orta saha konusunda Carrascal ismi öncelikli hedefti. Fakat Dinamo Moskova ile Trabzonspor arasında ciddi rakamsal fark bulunuyor. Ayrıca adaylardan biri Belçika’da Charleroi’de forma giyen Adem Zorgane. Fakat Avrupa’da bugün bitecek transfer dönemi sonrası fırsat transferi şeklinde yıldız isimler gündeme gelebilir. Stoperde ise genç oyuncu olarak Odense forması giyen 19 yaşındaki Slotsager beğenildi. Fakat İspanyol ekiplerinden Leganes, bu transferde daha hızlı davrandı ve işi bitirmeye çok yakın.

 

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Canlı Anlatım Özeti

timelineROMA, GALATASARAY İLE PRENSİPTE ANLAŞTI
timelineFENERBAHÇE'DE 2 GENÇ LİSTEDE
timelineBEŞİKTAŞ'TA ASIL HEDEF CASEMİRO
timelineGALATASARAY'DAN MORATA SONRASI BİR BOMBA DAHA
timelineTRABZONSPOR'DAN FIRSAT TRANSFERİ
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#Transfer#Süper Lig#Galatasaray

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