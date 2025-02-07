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Transferdeki uzun süren sessizliğini Keny Arroyo ile bozan Beşiktaş'ta kadroyu yenileme çalışmaları devam ediyor.
Alman spor gazetesi BILD'in haberine göre; Beşiktaş, Borussia Dortmund'un 18 yaşındaki kanat oyuncusu Julien Duranville için satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklifinde bulundu.
Ancak Donyell Malen'i Aston Villa'ya sattıktan sonra yerini dolduramayan Dortmund, rotasyonda daha çok forma şansı bulacağına inandığı Duranville'in ayrılığına izin vermedi ve Beşiktaş'ın teklifini reddetti.
Beşiktaş'ın 11 Şubat'tan önce kadrosuna bir kanat takviyesi daha yapması bekleniyor.
Süper Lig'de ara transfer döneminin kapanmasına 4 gün kala, transfer söylentileri de arttı.
Portekiz spor gazetesi Record'un haberine göre; Fenerbahçe ve Galatasaray, Benfica forması giyen Arjantinli kanat oyuncusu Benjamin Rollheiser'ın transferi için yarışıyor.
Portekiz devinin 'uygun şartlar oluşması halinde' forma şansı bulmakta zorlanan Rollheiser'ın ayrılığına onay verebileceği belirtiliyor.
Benfica, Rollheiser'ı geçtiğimiz yıl 10 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.
Sarı-Kırmızılılar, Mario Lemina ve Carlos Cuesta transferlerinin ardından yeni hamlelere hazırlanıyor.
Sağ bek takviyesi doğrultusunda da kritik adımlar atan Sarı-Kırmızılılar, Lens forması giyen 29 yaşındaki Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowski ile pazarlık masasına oturdu.
Tecrübeli oyuncunun maaş beklentisi 2.5 milyon Euro civarında, kulübü de 6 milyon Euro bonservis istiyor. Sevilla’nın 21 yaşındaki İspanyol sağ beki Juanlu Sanchez için de görüşmeler yapılıyor.
Estadio Deportivo’da yer alan habere göre Fenerbahçe, Manchester United’da Ruben Amorim’in kadroda düşünmediği Casemiro’yu transfer etmek istiyor. Haberde, kulüplerin anlaşma zemini bulmak için görüşmelere başladığı öne sürüldü.
Ancak 14 kişilik kontenjana rağmen 15 yabancı oyuncusu bulunan ve Mimovic’i kiralamaya çalışan Fenerbahçe için bu transfer çok mantıklı görünmüyor.
Transferde günler geçiren Galatasaray'da bek arayışları sürüyor.
Sağ ve sol beke de mutlaka birer takviye yapacak olan Galatasaray, diğer mevkiler için de fırsat transferi kovalıyor.
Sağ bek için Sevilla’dan 21 yaşındaki İspanyol Juanlu Sanchez ve Lens’ten 29 yaşındaki Polonyalı Przemyslaw Frankowski ile görüşmeler sürüyor.
Sarı kırmızılı yönetim, birkaç gün içinde iki oyuncudan birinin transferini bitirmeyi hedefliyor. Sol bek Eren Elmalı için Trabzonspor ile yapılan görüşmeler ise çıkmaza girdi.
Son 2 transfer döneminde gündeme gelen ancak Dinamo Kiev'in yüksek bonservis talebi nedeniyle geri adım atılan Mykola Shaparenko yeniden radarda.
Fanatik'in haberine göre, 11 Şubat'ta bitecek ara transfer öncesi orta sahaya ofansif gücü yüksek bir isim almayı planlayan Bordo-Mavililer, Shaparenko için Dinamo Kiev ile temasta. 26 yaşındaki yıldız bu sezon Kiev formasıyla çıktığı 22 maçta 4 gol attı, 9 da asist yaptı.
Batagov'un ardından Sikan ve Zubkov'u renklerine bağlayan Trabzonspor'da, Shaparenko'nun da alınması halinde kadrodaki Ukraynalı sayısı 4'e çıkacak. Fakat kulübünü ikna etmek kolay değil.
Siyah-Beyazlılar uzun vadede hem takıma katkı sağlayacak hem de satış potansiyeli olan oyuncuların peşinde. Bu kapsamda teknik direktör Ole Gunnar’ın da onay verdiği Hoffenheim’da forma giyen Umut Tohumcu’nun peşine düşüldü.
Beşiktaş, genç yeteneği kadrosuna katmak için harekete geçti. Yönetim, Hoffenheim ile temasa geçerek Umut Tohumcu’nun transferi için görüşmeler başlattı.
Siyah-Beyazlılar’ın, 20 yaşındaki oyuncuyu uzun vadeli planlarında önemli bir parça olarak görmesi, bu transferin önemini artırıyor. Beşiktaş, hem oyuncunun yetenekleri hem de geleceği için oldukça umutlu. (Fanatik)