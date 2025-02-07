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CANLI | Süper Lig'de son dakika transfer gelişmeleri! Galatasaray'dan bir transfer daha! Lemina ile Cuesta sonrası...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Fenerbahçe
Süper Ligde son dakika transfer gelişmeleri Galatasaraydan bir transfer daha Lemina ile Cuesta sonrası...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 08:49

Transfer döneminin bitimine günler kala Süper Lig devleri çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray son olarak Lemina ve Cuesta'yı kadrosuna katarken, Fenerbahçe ise Skriniar, Diego Carlos ve Talisca transferlerini açıkladı. Beşiktaş ise dün akşam sürpriz bir ismi kadrosuna kattı. Süper Lig'de günün transfer gelişmelerini haberimizde derledik.

BEŞİKTAŞ'IN DURANVILLE GİRİŞİMİ SONUÇSUZ KALDI
BEŞİKTAŞIN DURANVILLE GİRİŞİMİ SONUÇSUZ KALDI

Transferdeki uzun süren sessizliğini Keny Arroyo ile bozan Beşiktaş'ta kadroyu yenileme çalışmaları devam ediyor.

 

Alman spor gazetesi BILD'in haberine göre; Beşiktaş, Borussia Dortmund'un 18 yaşındaki kanat oyuncusu Julien Duranville için satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklifinde bulundu.

 

Ancak Donyell Malen'i Aston Villa'ya sattıktan sonra yerini dolduramayan Dortmund, rotasyonda daha çok forma şansı bulacağına inandığı Duranville'in ayrılığına izin vermedi ve Beşiktaş'ın teklifini reddetti.

 

Beşiktaş'ın 11 Şubat'tan önce kadrosuna bir kanat takviyesi daha yapması bekleniyor.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY TRANSFERDE KARŞI KARŞIYA
FENERBAHÇE VE GALATASARAY TRANSFERDE KARŞI KARŞIYA

Süper Lig'de ara transfer döneminin kapanmasına 4 gün kala, transfer söylentileri de arttı.

 

Portekiz spor gazetesi Record'un haberine göre; Fenerbahçe ve Galatasaray, Benfica forması giyen Arjantinli kanat oyuncusu Benjamin Rollheiser'ın transferi için yarışıyor.

 

Portekiz devinin 'uygun şartlar oluşması halinde' forma şansı bulmakta zorlanan Rollheiser'ın ayrılığına onay verebileceği belirtiliyor.

 

Benfica, Rollheiser'ı geçtiğimiz yıl 10 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.

GALATASARAY'DAN SAĞ BEK HAMLESİ
GALATASARAYDAN SAĞ BEK HAMLESİ

Sarı-Kırmızılılar, Mario Lemina ve Carlos Cuesta transferlerinin ardından yeni hamlelere hazırlanıyor.


Sağ bek takviyesi doğrultusunda da kritik adımlar atan Sarı-Kırmızılılar, Lens forması giyen 29 yaşındaki Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowski ile pazarlık masasına oturdu.


Tecrübeli oyuncunun maaş beklentisi 2.5 milyon Euro civarında, kulübü de 6 milyon Euro bonservis istiyor. Sevilla’nın 21 yaşındaki İspanyol sağ beki Juanlu Sanchez için de görüşmeler yapılıyor.

FENERBAHÇE İÇİN CASEMIRO İDDİASI
FENERBAHÇE İÇİN CASEMIRO İDDİASI

Estadio Deportivo’da yer alan habere göre Fenerbahçe, Manchester United’da Ruben Amorim’in kadroda düşünmediği Casemiro’yu transfer etmek istiyor. Haberde, kulüplerin anlaşma zemini bulmak için görüşmelere başladığı öne sürüldü.


Ancak 14 kişilik kontenjana rağmen 15 yabancı oyuncusu bulunan ve Mimovic’i kiralamaya çalışan Fenerbahçe için bu transfer çok mantıklı görünmüyor.

G.SARAY'DA EREN ELMALI ZORA GİRDİ
G.SARAYDA EREN ELMALI ZORA GİRDİ

Transferde günler geçiren Galatasaray'da bek arayışları sürüyor.


Sağ ve sol beke de mutlaka birer takviye yapacak olan Galatasaray, diğer mevkiler için de fırsat transferi kovalıyor.


Sağ bek için Sevilla’dan 21 yaşındaki İspanyol Juanlu Sanchez ve Lens’ten 29 yaşındaki Polonyalı Przemyslaw Frankowski ile görüşmeler sürüyor.


Sarı kırmızılı yönetim, birkaç gün içinde iki oyuncudan birinin transferini bitirmeyi hedefliyor. Sol bek Eren Elmalı için Trabzonspor ile yapılan görüşmeler ise çıkmaza girdi.

TRABZONSPOR'DA SHAPARENKO YENİDEN GÜNDEMDE
TRABZONSPORDA SHAPARENKO YENİDEN GÜNDEMDE

Son 2 transfer döneminde gündeme gelen ancak Dinamo Kiev'in yüksek bonservis talebi nedeniyle geri adım atılan Mykola Shaparenko yeniden radarda.


Fanatik'in haberine göre, 11 Şubat'ta bitecek ara transfer öncesi orta sahaya ofansif gücü yüksek bir isim almayı planlayan Bordo-Mavililer, Shaparenko için Dinamo Kiev ile temasta. 26 yaşındaki yıldız bu sezon Kiev formasıyla çıktığı 22 maçta 4 gol attı, 9 da asist yaptı.


Batagov'un ardından Sikan ve Zubkov'u renklerine bağlayan Trabzonspor'da, Shaparenko'nun da alınması halinde kadrodaki Ukraynalı sayısı 4'e çıkacak. Fakat kulübünü ikna etmek kolay değil.

BEŞİKTAŞ'TAN UMUT TOHUMCU HAMLESİ
BEŞİKTAŞTAN UMUT TOHUMCU HAMLESİ

Siyah-Beyazlılar uzun vadede hem takıma katkı sağlayacak hem de satış potansiyeli olan oyuncuların peşinde. Bu kapsamda teknik direktör Ole Gunnar’ın da onay verdiği Hoffenheim’da forma giyen Umut Tohumcu’nun peşine düşüldü.


Beşiktaş, genç yeteneği kadrosuna katmak için harekete geçti. Yönetim, Hoffenheim ile temasa geçerek Umut Tohumcu’nun transferi için görüşmeler başlattı.


Siyah-Beyazlılar’ın, 20 yaşındaki oyuncuyu uzun vadeli planlarında önemli bir parça olarak görmesi, bu transferin önemini artırıyor. Beşiktaş, hem oyuncunun yetenekleri hem de geleceği için oldukça umutlu. (Fanatik)

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Canlı Anlatım Özeti

timelineBEŞİKTAŞ'IN DURANVILLE GİRİŞİMİ SONUÇSUZ KALDI
timelineFENERBAHÇE VE GALATASARAY TRANSFERDE KARŞI KARŞIYA
timelineGALATASARAY'DAN SAĞ BEK HAMLESİ
timelineFENERBAHÇE İÇİN CASEMIRO İDDİASI
timelineG.SARAY'DA EREN ELMALI ZORA GİRDİ
timelineTRABZONSPOR'DA SHAPARENKO YENİDEN GÜNDEMDE
timelineBEŞİKTAŞ'TAN UMUT TOHUMCU HAMLESİ
Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Galatasaray#Fenerbahçe

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