G.SARAY'DA EREN ELMALI ZORA GİRDİ

Transferde günler geçiren Galatasaray'da bek arayışları sürüyor.





Sağ ve sol beke de mutlaka birer takviye yapacak olan Galatasaray, diğer mevkiler için de fırsat transferi kovalıyor.





Sağ bek için Sevilla’dan 21 yaşındaki İspanyol Juanlu Sanchez ve Lens’ten 29 yaşındaki Polonyalı Przemyslaw Frankowski ile görüşmeler sürüyor.





Sarı kırmızılı yönetim, birkaç gün içinde iki oyuncudan birinin transferini bitirmeyi hedefliyor. Sol bek Eren Elmalı için Trabzonspor ile yapılan görüşmeler ise çıkmaza girdi.