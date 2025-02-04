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CANLI | Süper Lig'de son dakika gelişmesi! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu'nu şok eden transfer

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#Transfer#Galatasaray#Fenerbahçe
Süper Ligde son dakika gelişmesi Benficadan Kerem Aktürkoğlunu şok eden transfer
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 13:08

Dün Avrupa'da sonra eren transfer dönemi sonrası Süper Lig'de transfer bombaları üst üste patlıyor. Şampiyonluk yarışı ve Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray ve Fenerbahçe'de kadroda gelenler ve gidenler olmaya devam ediyor. Üst üste yabancı oyuncularıyla yollarını ayıran Beşiktaş'ın ise yeni transferlerini açıklaması bekleniyor. İşte Süper Lig'de son yaşanan transfer gelişmeleri...

FULHAM OSAYI İÇİN TEKLİF YAPTI, F.BAHÇE REDDETTİ
FULHAM OSAYI İÇİN TEKLİF YAPTI, F.BAHÇE REDDETTİ

Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan Bright Osayi Samuel ile ilgili önemli bir transfer gelişmesi yaşandı.

Bununla beraber sezon sonunda sarı lacivertlilerle sözleşmesi sona erecek yıldız oyuncunun geleceği belirsizliğini koruduğu bilinirken, İngiltere Premier Lig'den Nijeryalı yıldıza resmi teklif geldi.

Ada temsilcisi Fulham, transferin son gününde Fenerbahçeli Bright Osayi Samuel için resmi teklif yaptı. Fenerbahçeli yetkililer, Osayi için gelen teklifi reddetme kararı aldı. Yıldız oyuncunun sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de kalması bekleniyor.

Osayi, bu sezon 24 müsabakada yer alırken 1 asist yaptı ve 1558 dakika sahada kaldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA BRUMA ŞOKU
KEREM AKTÜRKOĞLUNA BRUMA ŞOKU

Teknik Direktör Bruno Lage, Kerem'in yerine 20 yaşındaki Danimarkalı oyuncu Andreas Schjelderup'u da zaman zaman ilk 11'de oynatmaya başladı.

Kerem Aktürkoğlu'na bir kötü haber de dün gece geldi. Benfica, Braga formasıyla büyük bir çıkış yapan Bruma'yı 6 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.

Süper Lig'de daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen Portekizli oyuncu da Kerem Aktürkoğlu gibi sol kanatta görev yapıyor. Bu transferle birlikte Benfica'nın üç sol kanat oyuncusu oldu. (Fanatik)

GALATASARAY'DAN İKİ BOMBA DAHA
GALATASARAYDAN İKİ BOMBA DAHA

Galatasaray, sağ bek transferini de kısa sürede bitirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda Cim Bom, gözünü İngiltere Premier Ligi'ne çevirmişti. Newcastle United'dan Kieran Trippier ve Southampton'dan Kyle Walker Peters, listedeki oyuncular...

Teknik direktör Okan Buruk, iki oyuncuyla da bir görüşme yaptı. Galatasaray'ın transferden sorumlu kurmayları, hem Trippier hem de Peters'ın kulüpleriyle pazarlıkları sürdürüyor.

SEÇİM ŞARTLARA BAĞLI
34 yaşındaki Trippier ve 27 yaşındaki Peters'ın, Galatasaray'a gelmeye sıcak baktıkları konuşuluyor. Ön plana çıkan isim şu an için Trippier olsa da hangi oyuncunun şartları daha uygun olursa, sağ bek transferi de bu yönde ilerleyecek.

İki İngiliz'den Trippier'in kontratı 2026'da, Peters'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. (Fanatik)

BEŞİKTAŞ, CENK ÖZKAÇAR'I KİRALIK İSTİYOR
BEŞİKTAŞ, CENK ÖZKAÇARI KİRALIK İSTİYOR

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için İspanyol basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş bonservisi Valencia'da bulunan ve Real Valladolid'de kiralık olarak forma giyen milli stoper Cenk Özkaçar ile ilgileniyor.

Haberde, "Valladolid, Cenk'i Valencia'ya geri göndermek istiyor. Valencia'nın Beşiktaş'tan tek talebi, oyuncunun kalan maaşının tamamının ödenmesi yönünde" ifadeleri kullanıldı.

KONTRATI 2028'DE SONA ERECEK
Sol bekte de forma giyebilen Cenk'in Valencia ile olan kontratı 2028 yılında sona erecek. Valladolid formasıyla bu sezon 5 maçta forma giyen 24 yaşındaki savunmacı skor katkısı yapamadı.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineFULHAM OSAYI İÇİN TEKLİF YAPTI, F.BAHÇE REDDETTİ
timelineKEREM AKTÜRKOĞLU'NA BRUMA ŞOKU
timelineGALATASARAY'DAN İKİ BOMBA DAHA
timelineBEŞİKTAŞ, CENK ÖZKAÇAR'I KİRALIK İSTİYOR
Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Galatasaray#Fenerbahçe

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