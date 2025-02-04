GALATASARAY'DAN İKİ BOMBA DAHA

Galatasaray, sağ bek transferini de kısa sürede bitirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda Cim Bom, gözünü İngiltere Premier Ligi'ne çevirmişti. Newcastle United'dan Kieran Trippier ve Southampton'dan Kyle Walker Peters, listedeki oyuncular...

Teknik direktör Okan Buruk, iki oyuncuyla da bir görüşme yaptı. Galatasaray'ın transferden sorumlu kurmayları, hem Trippier hem de Peters'ın kulüpleriyle pazarlıkları sürdürüyor.

SEÇİM ŞARTLARA BAĞLI

34 yaşındaki Trippier ve 27 yaşındaki Peters'ın, Galatasaray'a gelmeye sıcak baktıkları konuşuluyor. Ön plana çıkan isim şu an için Trippier olsa da hangi oyuncunun şartları daha uygun olursa, sağ bek transferi de bu yönde ilerleyecek.

İki İngiliz'den Trippier'in kontratı 2026'da, Peters'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. (Fanatik)