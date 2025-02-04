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Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan Bright Osayi Samuel ile ilgili önemli bir transfer gelişmesi yaşandı.
Bununla beraber sezon sonunda sarı lacivertlilerle sözleşmesi sona erecek yıldız oyuncunun geleceği belirsizliğini koruduğu bilinirken, İngiltere Premier Lig'den Nijeryalı yıldıza resmi teklif geldi.
Ada temsilcisi Fulham, transferin son gününde Fenerbahçeli Bright Osayi Samuel için resmi teklif yaptı. Fenerbahçeli yetkililer, Osayi için gelen teklifi reddetme kararı aldı. Yıldız oyuncunun sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de kalması bekleniyor.
Osayi, bu sezon 24 müsabakada yer alırken 1 asist yaptı ve 1558 dakika sahada kaldı.
Teknik Direktör Bruno Lage, Kerem'in yerine 20 yaşındaki Danimarkalı oyuncu Andreas Schjelderup'u da zaman zaman ilk 11'de oynatmaya başladı.
Kerem Aktürkoğlu'na bir kötü haber de dün gece geldi. Benfica, Braga formasıyla büyük bir çıkış yapan Bruma'yı 6 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.
Süper Lig'de daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen Portekizli oyuncu da Kerem Aktürkoğlu gibi sol kanatta görev yapıyor. Bu transferle birlikte Benfica'nın üç sol kanat oyuncusu oldu. (Fanatik)
Galatasaray, sağ bek transferini de kısa sürede bitirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda Cim Bom, gözünü İngiltere Premier Ligi'ne çevirmişti. Newcastle United'dan Kieran Trippier ve Southampton'dan Kyle Walker Peters, listedeki oyuncular...
Teknik direktör Okan Buruk, iki oyuncuyla da bir görüşme yaptı. Galatasaray'ın transferden sorumlu kurmayları, hem Trippier hem de Peters'ın kulüpleriyle pazarlıkları sürdürüyor.
SEÇİM ŞARTLARA BAĞLI
34 yaşındaki Trippier ve 27 yaşındaki Peters'ın, Galatasaray'a gelmeye sıcak baktıkları konuşuluyor. Ön plana çıkan isim şu an için Trippier olsa da hangi oyuncunun şartları daha uygun olursa, sağ bek transferi de bu yönde ilerleyecek.
İki İngiliz'den Trippier'in kontratı 2026'da, Peters'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. (Fanatik)
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için İspanyol basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş bonservisi Valencia'da bulunan ve Real Valladolid'de kiralık olarak forma giyen milli stoper Cenk Özkaçar ile ilgileniyor.
Haberde, "Valladolid, Cenk'i Valencia'ya geri göndermek istiyor. Valencia'nın Beşiktaş'tan tek talebi, oyuncunun kalan maaşının tamamının ödenmesi yönünde" ifadeleri kullanıldı.
KONTRATI 2028'DE SONA ERECEK
Sol bekte de forma giyebilen Cenk'in Valencia ile olan kontratı 2028 yılında sona erecek. Valladolid formasıyla bu sezon 5 maçta forma giyen 24 yaşındaki savunmacı skor katkısı yapamadı.