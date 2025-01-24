Güncelleme Tarihi:
Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemi hareketli geçiyor. Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderliğini sürdürürken sarı lacivertliler de takibine devam ediyor. Trabzonspor ve Beşiktaş istedikleri başlangıçları yapamazken ikinci devrede kadrolarını güçlendirmek isteyen takımlar, transfer çalışmaları için hamleler yapmaya başladı.
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yanı sıra günün öne çıkan transfer iddialarını bir araya getirdik...
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Beşiktaş forması giyen Semih Kılıçsoy'dan vazgeçmiyor.
Milli futbolcu ile yaz transfer döneminde de ilgilenen ancak transferi gerçekleştiremeyn İngiliz temsilcisi, transfer için bir kez daha devreye girdi.
İngiliz basınında yer alan habere göre, Aston Villa, 19 yaşındaki futbolcu için ara transfer döneminde hamle yapmayı planlıyor.
Semih Kılıçsoy'u özellikle Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery'nin çok istediği belirtildi. Emery'nin hücum alternatiflerini arttırmak istediği ve Semih'i en önemli hedeflerden biri olarak gördüğü belirtildi.
İngiliz basınındaki haberde, Semih'in özelliklerine de değinildi ve genç futbolcunun hücum hattında farklı pozisyonlarda görev alabildiği vurgulandı.
Suudi basını, Talisca'nın Perşembe günü kadroya alınmamasının ardından altyapı takımıyla antrenmana çıktığını yazdı.
TALISCA GEMİLERİ YAKTI!
Brezilyalı yıldızın, Al Nassr'dan 'kesin olarak' ayrılmak istediği ifade edilirken, bahsi geçen haberde İstanbul'a geliş tarihi de duyuruldu.
İSTANBUL'A GELİYOR
Anderson Talisca'nın, Fenerbahçe yönetiminden Al Nassr ile mali yönden anlaşılmasını talep edeceği ve sarı lacivertlilerle sözleşme imzalamak üzere Cuma akşam saatlerinde İstanbul'a geleceği ifade edildi.
Uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Milan Skriniar'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, bir süredir ezeli rakibinin gündeminde olan Sırp stoper Strahinja Pavlovic için görüşmelere başladı.
Fanatik'in haberine göre; Galatasaray'da transfer için alarm durumu hakim. Milan Skriniar'ın Fenerbahçe'ye gitmesi sonrası Sarı-Kırmızılılar, çarpıcı hamlelere hazırlanıyor.
WALKER GİTTİ, EMERSON RAFA KALKTI
İlk etapta Galatasaray’ın kadrosuna katmak istediği Kyle Walker Milan’a giderken, Galatasaray da Milan’dan bir diğer sağ bek Emerson Royal’i kiralamak istemişti. Ancak tam pazarlıkların devam ettiği sırada sakatlanan Brezilyalı futbolcunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağının açıklanmasıyla Sarı-Kırmızılılar bu operasyondan vazgeçti.
SKRINIAR'IN RÖVANŞI: PAVLOVIC!
Galatasaray Milan Skriniar transferinin rövanşını Fenerbahçe’den almaya kararlı. Sarı-Kırmızılılar’ın uzun süredir kiralamaya çalıştığı Skriniar’ı son anda araya giren Fenerbahçe bonservisiyle birlikte alınca Galatasaray’da ortalık karıştı. Karşı bir hamle yapmak isteyen yönetim, uzun süre ezeli rakibinin gündeminde yer alan Strahinja Pavlovic’e yöneldi.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Milan’ın sezon başında Salzburg’dan 18 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek renklerine bağladığı 23 yaşındaki solak stoperi kiralamak isteyen Sarı-Kırmızılılar, İtalyan deviyle görüşmelere başladı.
Beşiktaş, eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ın transferi için kulübü Rangers ile görüşme gerçekleştirdi.
Transfer çalışmaları devam eden Beşiktaş'ta ara transfer dönemi sona ermeden önce Arthur Masuaku'yla yolları ayırıp bir sol bek takviyesi yapılması planlanıyor.
TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, bu doğrultuda Rangers forması giyen eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ı listesine aldı. Siyah-beyazlılar, milli futbolcunun durumu hakkında Rangers ile bir görüşme gerçekleştirdi. Rangers'ın bu görüşmede 23 yaşındaki futbolcuyu kiralık değil bonservisiyle göndermek istediği belirtildi.
2.5 YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Alman futbol platformu Transfermark'ta piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösterilen Rıdvan Yılmaz'ın İskoç ekibiyle 2.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
2022 yazında 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz, bu sezon 20 maçta görev yaptı ve 1 asist kaydetti.
Kocaelispor, bonservisi Galatasaray’da olan kaleci Batuhan Şen ile prensipte anlaştığını duyurdu.
Kaleci arayışında olan Kocaelispor, en son Gaziantep FK’da kiralık olarak forma giyen Galatasaraylı kaleci Batuhan Şen ile prensipte anlaştı. Kocaelispor yaptığı açıklamada, "Galatasaray kalecisi Batuhan Şen ile görüşmemiz bitmiştir. Prensip anlaşmasına varılmıştır. Yarın sağlık kontrolü için şehrimize gelecektir" denildi.
Batuhan Şen, kiralık olarak Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Menemen FK ve 1461 Trabzon FK’nın da formalarını giydi. (Fanatik)