ASTON VILLA SEMİH'İ İSTİYOR!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Beşiktaş forması giyen Semih Kılıçsoy'dan vazgeçmiyor.

Milli futbolcu ile yaz transfer döneminde de ilgilenen ancak transferi gerçekleştiremeyn İngiliz temsilcisi, transfer için bir kez daha devreye girdi.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Aston Villa, 19 yaşındaki futbolcu için ara transfer döneminde hamle yapmayı planlıyor.

Semih Kılıçsoy'u özellikle Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery'nin çok istediği belirtildi. Emery'nin hücum alternatiflerini arttırmak istediği ve Semih'i en önemli hedeflerden biri olarak gördüğü belirtildi.

İngiliz basınındaki haberde, Semih'in özelliklerine de değinildi ve genç futbolcunun hücum hattında farklı pozisyonlarda görev alabildiği vurgulandı.