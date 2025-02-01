BEŞİKTAŞ'TAN ONUACHU İÇİN RESMİ TEKLİF

Kartal, yabancı çıkışı yaptıkça yeni transferlerini açıklamayı planlıyor. Beşiktaş’ın transfer hedefleri arasında bulunan oyunculardan biri de İngiltere Premier Lig takımlarından Southampton’da top koşturan Paul Onuachu. Başkan Serdal Adalı, 30 yaşındaki futbolcu için ilk görüşmeyi 15 gün önce gerçekleştirdi.

Fanatik'in haberine göre, mevcut kadrodan yabancı ayrılıkların başlaması sonrasında başkan Serdal Adalı, resmi teklif sürecini başlatacak. Adalı, Onuachu transferi için Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile de bir görüşme gerçekleştirecek ve daha sonrasında Southampton’ın kapısı çalınacak.

GÜNDEMDE BAYO DA VAR!

Hücum hattında Ciro Immobile’yi yedekleyecek bir santrfor arayan Beşiktaş’ın gündemine Gineli Mohamed Bayo da girdi. Fransız L’Equipe gazetesinin haberine göre; Siyah-Beyazlılar, Lille takımında forma giyen 26 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlamak için görüşmelere başladı.