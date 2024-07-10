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Süper Lig'de 2024/2025 sezonu fikstür çekimi yapıldı! Derbi haftaları belli oldu...

Güncelleme Tarihi:

#2024-2025 Süper Lig Fikstür Çekimi#Süper Lig Fikstür#Süper Lig Yeni Sezon
Süper Ligde 2024/2025 sezonu fikstür çekimi yapıldı Derbi haftaları belli oldu...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2024 13:54

2024-2025 Süper Lig fikstür çekimi canlı yayın ile futbolseverlere ulaştırıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig fikstür çekimi yanı sıra Süper Lig başlangıç- bitiş tarihlerini de açıkladı. Yeni sezonda Eyüpspor, Göztepe ve Bodrumspor da ligde mücadele edecek. 2024-2025 Süper Lig’de sezon 34 hafta sürerken 19 takımla oynanacak.

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Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü açıklandı. Futbolseverler ise özellikle derbi haftalarını ve maç programlarını öğrenebilmek için 2024-2025 Süper Lig fikstür çekimi detaylarını araştırmaya başladı. Trendyol Süper Lig’de fikstür çekimi Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Peki, 2024-2025 Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2024-2025 süper Lig ne zaman başlıyor?

ÖZKAN: 'ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ'

Fenerbahçe Sportif Direktör Yardımcısı Okan Özkan: "Sezona evde başlamak her zaman güzel. Sonrasında yine son maçımız da içerde. Bu bizim için olumlu. Herkes için hayırlı lig olsun. Maksimum puanı toplamak ve şampiyon olmak istiyoruz."

ŞAKUL: 'ÖNEMLİ OLAN ŞAMPİYON OLMAK'
ŞAKUL: ÖNEMLİ OLAN ŞAMPİYON OLMAK

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Şakul: "Yeni sezon hayırlı olsun. Fikstür çekimini camialar merakla bekler. Bunların hepsi belli, önemli olan adil ortamda, rekabetle hak edenin şampiyon olması. Samsunspor ile başlıyoruz, Bodrumspor deplasmanında kapatıyoruz. Önemli olan sahada rekabet ve şampiyon olmak. Beşiktaş'a ve Türk futboluna hayırlı olsun."

ÖZTÜRK: 'KEYİFLİ BİR LİG OLSUN'
ÖZTÜRK: KEYİFLİ BİR LİG OLSUN

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk: "İlk maçımız Hatayspor ile olacak. Hatay'ın bizim için ayrı önemi var. Dursun Özbek depremde o bölgeye ilk adım atanlardı. Galatasaray camiası o bölgeye inanılmaz destek verdi. Destekleriz devam ediyor. İlk maçı Hatay ile oynamanın sembolik etkisi büyük. Yine söylüyoruz, deprem bölgelerinde hayat hâlâ normale dönmedi. E-Ticaret üzerinden o bölgelerden alışveriş yapalım. Biliyorsunuz İstanbul'da da bir deprem bekleniyor. Tüm Galatasaraylıları ticari alışveriş dışında o bölgeye yönlendirmek isterim. Devletin gücü bir yere kadar. Keyifli bir sezon başlıyor. Avrupa'da puan alanlara teşekkür ederiz. Bu sene büyük avantajlarımız var ve inşallah ülke puanlarımız artmaya devam edecek. Türk takımları daha üst kupalarda ve üst sıralardan başlayacak. Keyifli bir lig olsun. Dünyada ve ülkede bu kadar sıkıntı varken, sporun etkisi önemli. Yöneticilerin yarattığı kaos taraftarları da etkiliyor. Bu sene iyi bir lig olsun."

DERBİ HAFTALARI

5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
6. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray
10. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
11. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe
15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
16. hafta: Trabzonspor-Galatasaray

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe - Galatasaray derbisi oynanacak.

19. HAFTA

18. HAFTA

17. HAFTA

16. HAFTA

15. HAFTA

14. HAFTA

13. HAFTA

12. HAFTA

11. HAFTA

10. HAFTA

9. HAFTA

8. HAFTA

7. HAFTA

6. HAFTA

5. HAFTA

4. HAFTA

3. HAFTA

2. HAFTA

1. HAFTA EŞLEŞMELERİ

İLK HAFTAYI KAYSERİSPOR BAY GEÇECEK

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasını BAY geçecek olan takım Kayserispor oldu.

DÖRT BÜYÜKLERİN ARALARINDAKİ MAÇ HAFTALARI
DÖRT BÜYÜKLERİN ARALARINDAKİ MAÇ HAFTALARI

TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın: "İlk yarıda Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor arasındaki müsabakalar 5 - 6 - 10 - 11 - 15 ve 16. haftalarda olacak."

"GELİRLERİMİZ SON 1 YILDA YÜZDE 25 ARTTI"
GELİRLERİMİZ SON 1 YILDA YÜZDE 25 ARTTI

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "2021-22 sezonun sonunda 250 milyon TL olan sponsorluk gelirimizi göreve geldikten sonra 750 milyon liraya kadar ulaştırdık. Son 1 yılda gelirlerimizi yüzde 125 oranda artırdık."

BÜYÜKEKŞİ: AVRUPA'NIN EN GENÇ MİLLİ TAKIMI OLDUK
BÜYÜKEKŞİ: AVRUPANIN EN GENÇ MİLLİ TAKIMI OLDUK

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Geçmiş yıllarda olduğu gibi Süper Lig yeni sezonda da büyük bir heyecana sahne olacak 67. sezon perdelerini açacak. Bildiğiniz gibi tarihinde ilk kez eleme grubunu lider tamamlayarak EURO2024'ü lider tamamlayarak katıldık. Avrupa'nın en genç A Milli Takımı olduk. Milli takımımız bizlere büyük bir heyecan ve gurur yaşattı. Şampiyonada 16 yıldan beri özlemiş olduğu en büyük gelişimini tüm dünyaya ispat etmiş oldu.

FİKSTÜR ÇEKİMİ BAŞLADI

Trendyol Süper Lig'de 2024/25 sezonu fikstür çekimi başladı.

SÜPER LİG YENİ SEZON NE ZAMAN?
SÜPER LİG YENİ SEZON NE ZAMAN

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.

 

Sezonun ilk yarısı 20-21-22-23 Aralık'taki 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak.

 

İkinci devrenin 3-4-5-6 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacağı ligde sezon, 1 Haziran 2025 tarihinde tamamlanacak.

HANGİ KANALDA?
HANGİ KANALDA

Süper Lig fikstür çekimi beİN Sports Haber ekranlarından canlı yayınlanacak.

SEZONUN İLK DERBİSİ

Süper Lig'de yeni sezonun ilk derbisi 5. haftada Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak.

FİKSTÜR ÇEKİMİ SAAT 14.00'TE
FİKSTÜR ÇEKİMİ SAAT 14.00TE

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre fikstür çekimi, Süper Lig kulüp başkanları ve yöneticilerinin katılımıyla Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineÖZKAN: 'ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ'
timelineŞAKUL: 'ÖNEMLİ OLAN ŞAMPİYON OLMAK'
timelineÖZTÜRK: 'KEYİFLİ BİR LİG OLSUN'
timelineDERBİ HAFTALARI
timelineFENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ...
timeline19. HAFTA
timeline18. HAFTA
timeline17. HAFTA
timeline16. HAFTA
timeline15. HAFTA
timeline14. HAFTA
timeline13. HAFTA
timeline12. HAFTA
timeline11. HAFTA
timeline10. HAFTA
timeline9. HAFTA
timeline8. HAFTA
timeline7. HAFTA
timeline6. HAFTA
timeline5. HAFTA
timeline4. HAFTA
timeline3. HAFTA
timeline2. HAFTA
timeline1. HAFTA EŞLEŞMELERİ
timelineİLK HAFTAYI KAYSERİSPOR BAY GEÇECEK
timelineDÖRT BÜYÜKLERİN ARALARINDAKİ MAÇ HAFTALARI
timeline"GELİRLERİMİZ SON 1 YILDA YÜZDE 25 ARTTI"
timelineBÜYÜKEKŞİ: AVRUPA'NIN EN GENÇ MİLLİ TAKIMI OLDUK
timelineFİKSTÜR ÇEKİMİ BAŞLADI
timelineSÜPER LİG YENİ SEZON NE ZAMAN?
timelineHANGİ KANALDA?
timelineSEZONUN İLK DERBİSİ
timelineFİKSTÜR ÇEKİMİ SAAT 14.00'TE
Haberle ilgili daha fazlası:
#2024-2025 Süper Lig Fikstür Çekimi#Süper Lig Fikstür#Süper Lig Yeni Sezon

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