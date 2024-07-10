Süper Lig'de 2024/2025 sezonu fikstür çekimi yapıldı! Derbi haftaları belli oldu...

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Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü açıklandı. Futbolseverler ise özellikle derbi haftalarını ve maç programlarını öğrenebilmek için 2024-2025 Süper Lig fikstür çekimi detaylarını araştırmaya başladı. Trendyol Süper Lig’de fikstür çekimi Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Peki, 2024-2025 Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2024-2025 süper Lig ne zaman başlıyor?
Fenerbahçe Sportif Direktör Yardımcısı Okan Özkan: "Sezona evde başlamak her zaman güzel. Sonrasında yine son maçımız da içerde. Bu bizim için olumlu. Herkes için hayırlı lig olsun. Maksimum puanı toplamak ve şampiyon olmak istiyoruz."
Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Şakul: "Yeni sezon hayırlı olsun. Fikstür çekimini camialar merakla bekler. Bunların hepsi belli, önemli olan adil ortamda, rekabetle hak edenin şampiyon olması. Samsunspor ile başlıyoruz, Bodrumspor deplasmanında kapatıyoruz. Önemli olan sahada rekabet ve şampiyon olmak. Beşiktaş'a ve Türk futboluna hayırlı olsun."
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk: "İlk maçımız Hatayspor ile olacak. Hatay'ın bizim için ayrı önemi var. Dursun Özbek depremde o bölgeye ilk adım atanlardı. Galatasaray camiası o bölgeye inanılmaz destek verdi. Destekleriz devam ediyor. İlk maçı Hatay ile oynamanın sembolik etkisi büyük. Yine söylüyoruz, deprem bölgelerinde hayat hâlâ normale dönmedi. E-Ticaret üzerinden o bölgelerden alışveriş yapalım. Biliyorsunuz İstanbul'da da bir deprem bekleniyor. Tüm Galatasaraylıları ticari alışveriş dışında o bölgeye yönlendirmek isterim. Devletin gücü bir yere kadar. Keyifli bir sezon başlıyor. Avrupa'da puan alanlara teşekkür ederiz. Bu sene büyük avantajlarımız var ve inşallah ülke puanlarımız artmaya devam edecek. Türk takımları daha üst kupalarda ve üst sıralardan başlayacak. Keyifli bir lig olsun. Dünyada ve ülkede bu kadar sıkıntı varken, sporun etkisi önemli. Yöneticilerin yarattığı kaos taraftarları da etkiliyor. Bu sene iyi bir lig olsun."
5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
6. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray
10. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
11. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe
15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
16. hafta: Trabzonspor-Galatasaray
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe - Galatasaray derbisi oynanacak.
Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasını BAY geçecek olan takım Kayserispor oldu.
TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın: "İlk yarıda Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor arasındaki müsabakalar 5 - 6 - 10 - 11 - 15 ve 16. haftalarda olacak."
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "2021-22 sezonun sonunda 250 milyon TL olan sponsorluk gelirimizi göreve geldikten sonra 750 milyon liraya kadar ulaştırdık. Son 1 yılda gelirlerimizi yüzde 125 oranda artırdık."
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Geçmiş yıllarda olduğu gibi Süper Lig yeni sezonda da büyük bir heyecana sahne olacak 67. sezon perdelerini açacak. Bildiğiniz gibi tarihinde ilk kez eleme grubunu lider tamamlayarak EURO2024'ü lider tamamlayarak katıldık. Avrupa'nın en genç A Milli Takımı olduk. Milli takımımız bizlere büyük bir heyecan ve gurur yaşattı. Şampiyonada 16 yıldan beri özlemiş olduğu en büyük gelişimini tüm dünyaya ispat etmiş oldu.
Trendyol Süper Lig'de 2024/25 sezonu fikstür çekimi başladı.
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.
Sezonun ilk yarısı 20-21-22-23 Aralık'taki 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak.
İkinci devrenin 3-4-5-6 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacağı ligde sezon, 1 Haziran 2025 tarihinde tamamlanacak.
Süper Lig fikstür çekimi beİN Sports Haber ekranlarından canlı yayınlanacak.
Süper Lig'de yeni sezonun ilk derbisi 5. haftada Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre fikstür çekimi, Süper Lig kulüp başkanları ve yöneticilerinin katılımıyla Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te gerçekleştirilecek.