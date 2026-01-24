Süper Lig devlerinin Oulai çılgınlığı: Pazarlıklarda sona gelindi, fark 5 milyon euroya kadar indi!

OULAI'DE FARK 5 MİLYON EUROYA KADAR İNDİ!

Trabzonspor'un sezon başında Bastia’dan 5.5 milyon euroya transfer ettiği Chris Inao Oulai için Ertuğrul Doğan ve Dursun Özbek bir araya geldi. Doğan kapıyı 40 milyon eurodan açarken, Özbek’in teklifi 27.5 milyon euro oldu. İlk gün masadan kalkan taraflar, dün tekrar buluştu. Bu kez iki kulüp başkanı da teklifini güncellemeyi tercih etti.

Özbek, 19 yaşındaki orta saha için bu kez 30 milyon euroya kadar çıktı. Doğan’ın da 35 milyon euro bandına indiği öğrenildi. Dolayısıyla aradaki fark artık 5 milyon euro.

POZİTİF SONUÇLANMASI AN MESELESİ

İki tarafa da yakın kaynaklara göre artık bu işin pozitif sonuçlanması an meselesi. Özellikle de Trabzonspor’un yakın tarihli ödemesi gereken 30 milyon euroluk tutar, bu transferin gerçekleşmesini mecbur kılacak gibi gözüküyor.

FENERBAHÇE DE DEVREDE

Yine de Galatasaray bu transfer operasyonunda yalnız değil. Türkiye’den Fenerbahçe’nin de Fildişi Sahilli futbolcu için devrede olduğu öğrenildi.

Bununla birlikte birçok Avrupa kulübü sezon başından beri Oulai’nin performansını yakından takip ediyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Bordo-Mavili formayla 10 lig maçında 2 gol 3 asistle oynayan Oulai, genç yaşına karşın Fildişi Sahili Milli Takımı’nda da ilk 11’de görev yapıyor.

