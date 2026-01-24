Süper Lig devlerinin Oulai çılgınlığı: Pazarlıklarda sona gelindi, fark 5 milyon euroya kadar indi!Güncelleme Tarihi:
Süper Lig devlerinin Oulai çılgınlığı: Pazarlıklarda sona gelindi, fark 5 milyon euroya kadar indi!Güncelleme Tarihi:
Trabzonspor'un 2024 yazında Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımından 1.8 milyon euroya satın aldığı 23 yaşındaki stoper Arseniy Batagov'a Premier Lig ekiplerinden Bournemouth talip oldu.
4+20 MİLYON EURO TEKLİF ETTİLER!
İngiliz ekibi genç savunmacı için Bordo-Mavililer’in kapısını 4 milyon Euro peşin ve 20 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu içeren resmi teklifle çaldı.
REDDEDİLDİ!
Trabzonspor cephesi ise bu rakamı yeterli bulmadı. Yönetimin, Batagov için beklentisi 30 milyon euro.
Bu durum üzerine; Bournemouth’un teklifini revize etmesi ve rakamı artırmaya sıcak baktığı kulislerde konuşuluyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü ve transferin gerçekleşme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu ifade ediliyor.
(Fanatik)
Beşiktaş'ta transferde son günlerde sıcak saatler yaşanıyor. Abraham'ı Aston Villa'ya satan Siyah-beyazlılar, sezon başı da gündemine aldığı Leverkusen forması giyen Patrik Schick için yeniden harekete geçti. Alman ekibine satış opsiyonlu kiralama teklifi sunulacak. Ayrıca golcü futbolcu için vatandaşı Cerny'nin de devrede olduğu öğrenildi.
PERFORMANSI
Çek forvet Patrick Schick, bu sezon Bayer Leverkusen formasıyla toplam 21 resmi maçta sahaya çıktı. Takımına 9 gol ve 2 asistlik değerli katkı sağlayan Schick, özellikle bitiriciliği ve hücumdaki etkinliğiyle dikkat çekiyor.
(Fanatik)
Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek için birçok yıldızla temasa geçti. Sayısız görüşme yapıldı, teklifler sunuldu ancak kimseye imza attırılamadı.
Yönetim, Crystal Palace’tan ayrılmak isteyen Mateta için girişimlere başlamıştı. İngiliz ekibi ısrarla Oosterwolde’yi isterken, temaslar sürüyor. Ancak Sarı-Lacivertliler, hemen alternatifi belirledi, Beto için Everton ile pazarlıklara başladı. İngiliz ekibi, kadroda düşünmediği Gine-Bissau’lu golcünün ayrılığına yeşil ışık yaktı.
MENAJERİ İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ
Kulüpler arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlemesi sonrası, Beto’nun menajerliğini yapan PR10 şirketinden temsilciler İstanbul’a davet edildi. Böylece oyuncu tarafıyla da resmi görüşmeler başladı.
AYRILIĞA ŞARTLI ONAY
Everton’ın, Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın olduğu ancak sona getirdiği bir forvet transferinin bitmesinin ardından oyuncuyu göndermek istediği vurgulandı. İngiliz ekibinde şu anda Beto ve Barry dışında forvet bulunmuyor.
İTALYA'DAN İLGİ VAR
27 yaşındaki golcü, Portimonense’deki çıkışı sonrası 2022’de 15 milyon Euro’ya Udinese’ye gitti. Beto, 2023’te ise 25 milyon Euro’ya Everton’a transfer oldu. Gine-Bissau’lu oyuncu bu sezon 25 resmi maçta 1030 dakika süre aldı, 3 gol attı. Beto’ya İtalyan ekipleri Roma, Napoli ve Torino’nun da ilgisi var.
(Fanatik)
Trabzonspor'un sezon başında Bastia’dan 5.5 milyon euroya transfer ettiği Chris Inao Oulai için Ertuğrul Doğan ve Dursun Özbek bir araya geldi. Doğan kapıyı 40 milyon eurodan açarken, Özbek’in teklifi 27.5 milyon euro oldu. İlk gün masadan kalkan taraflar, dün tekrar buluştu. Bu kez iki kulüp başkanı da teklifini güncellemeyi tercih etti.
FARK 5 MİLYON EUROYA KADAR İNDİ!
Özbek, 19 yaşındaki orta saha için bu kez 30 milyon euroya kadar çıktı. Doğan’ın da 35 milyon euro bandına indiği öğrenildi. Dolayısıyla aradaki fark artık 5 milyon euro.
POZİTİF SONUÇLANMASI AN MESELESİ
İki tarafa da yakın kaynaklara göre artık bu işin pozitif sonuçlanması an meselesi. Özellikle de Trabzonspor’un yakın tarihli ödemesi gereken 30 milyon euroluk tutar, bu transferin gerçekleşmesini mecbur kılacak gibi gözüküyor.
FENERBAHÇE DE DEVREDE
Yine de Galatasaray bu transfer operasyonunda yalnız değil. Türkiye’den Fenerbahçe’nin de Fildişi Sahilli futbolcu için devrede olduğu öğrenildi.
Bununla birlikte birçok Avrupa kulübü sezon başından beri Oulai’nin performansını yakından takip ediyor.
PERFORMANSI
Bu sezon Bordo-Mavili formayla 10 lig maçında 2 gol 3 asistle oynayan Oulai, genç yaşına karşın Fildişi Sahili Milli Takımı’nda da ilk 11’de görev yapıyor.
(Fanatik)