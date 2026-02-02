Süper Lig devine Sörloth transferi müjdesi! Bonservisi belli oldu

Süper Lig devine Sörloth transferi müjdesi! Bonservisi belli olduGüncelleme Tarihi:
Süper Lig devine Sörloth transferi müjdesi! Bonservisi belli olduGüncelleme Tarihi:
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve transfer komitesi üyeleri Kaan Kasacı, Melih Aydoğdu ile Murat Kılıç, teknik direktör Sergen Yalçın’ın ısrarla kadrosunda görmek istediği Emmanuel Agbadou için temaslarını sıklaştırdı.
Wolverhampton, Beşiktaş’a gitmek istediğini söyleyen Fildişi Sahilli oyuncu için bonservis bedelinde indirime giderek Beşiktaş’a yeşil ışık yaktı.
Beşiktaş tarafı 11-14 milyon Euro bandındaki revize teklifiyle transferi bitirmeyi hedefliyor.
Fenerbahçe, Nkunku için de bir kez daha devreye girmeye hazırlanıyor. Milan, Mateta transferini bitirmeye çok yakın. İtalyan ekibi, bunun gerçekleşmesi halinde oyuncusuna kadroda düşünülmediğini iletecek. Daha önce Milan’da kalmak istediğini açıklayan Fransız yıldızın bu tavrından geri adım atma ihtimali yüksek.
Fanatik
Cim Bom’un, bonservisi Premier Lig ekibi Brighton’da bulunan ve bu sezon Serie A temsilcisi Roma’da kiralık olarak forma giyen Evan Ferguson’u transfer listesine aldığı öğrenildi. 21 yaşındaki İrlandalı golcü, fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve ceza sahası içindeki bitiriciliğiyle dikkat çekiyor. Galatasaray Yönetimi’nin hem Brighton hem de oyuncu cephesiyle temas kurmaya hazırlandığı ifade ediliyor.
Fanatik
Beşiktaş Yönetimi’nin Liverpool ile temas halinde olduğu Konstantinos Tsimikas cephesinde sürecin olumsuz sonuçlanmasının ardından rota yeniden Jaouen Hadjam’a çevrildi. Transfer döneminin başında listenin ilk sırasında yer alan Cezayirli sol bek, Afrika Uluslar Kupası’nda yaşadığı ayak bileği sakatlığı ve ardından geçirdiği ameliyat nedeniyle bir süreliğine geri plana atılmıştı. Hadjam’ın sahalara dönüş süresinin yaklaşık 1.5 ayı bulacak olması, yönetimi temkinli davranmaya itti. Siyah-Beyazlılar, bu nedenle oyuncunun yalnızca bonservis bedeli ve yıllık ücretinin ciddi şekilde düşmesi halinde transferi yeniden masaya yatırma kararı aldı.
8 MİLYON EURO İSTEMİŞLERDİ
Bu şartlar Young Boys kulübüne iletilirken, İsviçre ekibinden gün içinde net bir geri dönüş beklendiği öğrenildi. Young Boys’un daha önce 8 milyon Euro seviyesinde bir bonservis talep ettiği, Beşiktaş’ın ise bu rakamın oldukça altında bir bedel oluşması durumunda görüşmeleri sürdüreceği ifade edildi. Öte yandan sol bek listesinde yer alan Nuno Tavares dosyası da rafa kalktı.
Fanatik
İspanyol devi Atletico Madrid, daha önce kesin bir şekilde reddettiği Sörloth tekliflerine bu kez açık. Daha önce kapıyı 30 milyon Euro’dan açan Atletico’nun çok daha düşük rakamı kabul etmesi muhtemel. Fenerbahçe, Norveçli forvet için yeniden girişimde bulunabilir.
Fanatik