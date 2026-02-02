Süper Lig devine Sörloth transferi müjdesi! Bonservisi belli oldu

BEŞİKTAŞ'TA ROTA YENİDEN HADJAM

Beşiktaş Yönetimi’nin Liverpool ile temas halinde olduğu Konstantinos Tsimikas cephesinde sürecin olumsuz sonuçlanmasının ardından rota yeniden Jaouen Hadjam’a çevrildi. Transfer döneminin başında listenin ilk sırasında yer alan Cezayirli sol bek, Afrika Uluslar Kupası’nda yaşadığı ayak bileği sakatlığı ve ardından geçirdiği ameliyat nedeniyle bir süreliğine geri plana atılmıştı. Hadjam’ın sahalara dönüş süresinin yaklaşık 1.5 ayı bulacak olması, yönetimi temkinli davranmaya itti. Siyah-Beyazlılar, bu nedenle oyuncunun yalnızca bonservis bedeli ve yıllık ücretinin ciddi şekilde düşmesi halinde transferi yeniden masaya yatırma kararı aldı.

8 MİLYON EURO İSTEMİŞLERDİ

Bu şartlar Young Boys kulübüne iletilirken, İsviçre ekibinden gün içinde net bir geri dönüş beklendiği öğrenildi. Young Boys’un daha önce 8 milyon Euro seviyesinde bir bonservis talep ettiği, Beşiktaş’ın ise bu rakamın oldukça altında bir bedel oluşması durumunda görüşmeleri sürdüreceği ifade edildi. Öte yandan sol bek listesinde yer alan Nuno Tavares dosyası da rafa kalktı.

Fanatik