Süper Lig devinden Vlahovic kararı Bekleyin

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano santrfor transferindeki önceliğini bu sözlerle açıkladı... Karar aşamasında olan Dusan Vlahovic, Siyah-Beyazlılar’dan ek süre istemişti.
ESKİ ÖĞRENCİSİNİ İSTİYOR
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, golcü konusunda Dusan Vlahovic'in durumuna göre hareket etmek istiyor. İtalyan teknik adam eski öğrencisini kadrosunda görmeyi çok isterken kendisiyle iki kez görüşme de gerçekleştirmişti. Ancak son süreçte talipler arasında Barcelona da gösteriliyor.
FERRAN TORRES DETAYI
İspanyol basınındaki iddialara göre; Ferran Torres PSG'ye gidebilir. Bu durumda Barça'nın forvete Vlahaovic'i alabileceği ayrıca kanatlarda da oynayabilen bir oyuncu daha düşündüğü belirtildi. Sırp golcü, Barcelona konusunun netleşmesini bekliyor.
BONSERVİSİ ELİNDE
Bonservisi elinde bulunan ve Juventus'tan ayrılan Sırp forvete Beşiktaş tarafından ekonomik olarak iyi bir teklif yapılmıştı. 3 +1 yıllık sözleşmenin yanı sıra farklı bonuslar ve imza parası gibi detaylar da gündeme gelmişti.
"FIRSAT OLUŞABİLİR"
Vlahovic şu ana kadar bu rakamlara yakın bir öneri almadı. Dolayısıyla Beşiktaş hâlâ masada güçlü bir alternatif. Italiano ise futbol direktörü Önder Özen ile sürekli iletişimde. Hatta başarılı hocanın Vlahovic konusunda sabırlı olunmasını istediği ve "Beklemekte ve acele etmemekte fayda var. Vlahovic bize çok uygun bir oyuncu. İlerleyen bölümde bir fırsat oluşabilir" dediği öğrenildi.
EK SÜRE İSTEDİ
1.90 boyundaki, 26 yaşındaki yıldız son kurulan temasta, Beşiktaş Yönetimi'nden ek süre talep etmişti. Vlahovic’i bekleme fikri ön plana çıksa da Kartal’da forvet konusu oldukça sıcak... Sörloth ve Schick aşkı bitmedi, Darwin Nunez menajerler tarafından teklif edildi ayrıca Nicolas Jackson da radarda. (Fanatik)
Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan Oğuz Aydın için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre, Dünya Kupası'nda oldukça iyi bir izlenim bırakan Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Oğuz Aydın, Feyenoord, Espanyol, Hamburg ve Glasgow Rangers gibi kulüplerin radarında yer alıyor.
25 yaşındaki Oğuz Aydın için Beşiktaş'ın da ilgi gösterdiği belirtilmişti.
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Mustafa Hekimoğlu’na Gaziantep FK’nın talip olduğu öne sürüldü.
Kırmızı siyahlılar 19 yaşındaki golcü oyuncuyu kiralamak isterken Beşiktaş yönetiminin bu talebe sıcak baktığı öğrenildi. Ancak Mustafa’nın güneydoğu ekibine gitmeyi istemediği ifade edildi. Geride kalan sezonda siyah beyazlılarla 21 resmi maça çıkan Mustafa 1 kez ağları havalandırmayı başardı.
Fenerbahçe, yakın zamanda forvet hattına takviye yapmak isterken, listesindeki isimler için görüşmelere başladı.
Sarı lacivertli yönetici Cihan Kamer'in transfer listesindeki oyunculara dair Madrid'de görüşmeler yapacağının bildirilmesinin ardından, bu görüşmelerdeki isimlerden birinin Benfica'nın Yunan golcüsü Pavlidis olduğu ortaya çıktı.
PORTEKİZ BASINI YAZDI: KARŞI KONULAMAZ TEKLİF OLMALI
Portekiz'in önemli yayın organlarından A Bola'nın haberine göre Fenerbahçe'nin Pavlidis'e olan ilgisi, Benfica'nın planları ile örtüşmüyor. Benfica tekink direktörü Marco Silva, Pavlidis'i takımının kilit isimlerinden biri olarak görüyor.
Portekiz ekibinin, Pavlidis'i elinden çıkarması pek olası görünmüyor. Sadece, reddedilemez bir teklif durumu değiştirebilir.
2029 yılına kadar Benfica ile sözleşmesi bulunan Pavlidis'in 100 milyon Euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor. Fenerbahçe'nin yanı sıra, Yunan forvete Barcelona dahil olmak üzere birçok kulüpten de ilgi olduğu belirtiliyor.
Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın verdiği liste doğrultusunda harekete geçen sarı-lacivertliler bir transferde mutlu sona çok yaklaştı.
SARR İLE ANLAŞMA TAMAM
Yönetimin bir süredir temasta olduğu isimlerden biri de Ismaila Sarr’dı. Hücum hattının her bölgesinde oynayan ve tam bir joker olan Senegalli yıldız ile prensip anlaşmasına varıldı.
PALACE'DAN İLK TEKLİFE RET
Sıra Crystal Palace’a geldi. İngiliz ekibi, 20 milyon Euro’luk ilk teklifi yeterli bulmadı. Bordo-Mavililer, geçen sezonki 21 gollük performansının ardından Dünya Kupası’nda da 4 maçta 4 gol ve 2 asistle oynayan Sarr için çok daha iyi bir bedel talep ediyor. İngiliz basınına göre Palace, 40 milyon Euro’nun altına inmeyebilir.
İSMAİL KARTAL ÇOK İSTİYOR
Fenerbahçe, 28 yaşındaki oyuncuyu ‘alternatif’ olarak görüyor. Ancak İsmail Kartal’ın Sarr’ı çok beğendiği ve kadroda görmeyi çok istediği kaydedildi. Yönetim, Leao ve Rashford için yaptığı girişimlerden sonuç alamazsa, Senegalli oyuncu için teklifini artırabilir. (Fanatik)
Sarı-Kırmızılılar, Burnley’den kiralanan Lesley Ugochukwu dışında yeni bir isim almadı. Taraftarların tepkisi her geçen gün büyürken, yönetim sonunda gaza bastı. Cim Bom, en önemli bölge olarak görülen ’10 numara’ için gündemine flaş bir ismi aldı: Rodrigo Mora de Carvalho...
Fanatik'in haberin göre; Portekiz’in son yıllarda yetiştirdiği en önemli genç yeteneklerden biri olan 19 yaşındaki oyuncu için Porto ile görüşmeler başladı. Galatasaray, Mora’yı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Portekiz ekibinin bonservis beklentisine göre pazarlıklar kalıcı bir transfer için de şekillenebilir.
Farioli’yle düşüşe geçti
Rodrigo Mora, 25 Eylül 2024’te henüz 17 yaşındayken Porto ile ilk resmi maçına çıktı. Genç yıldız ilk sezonunda ligde 23 maçta 10 gol, 4 asistle tüm dikkatleri üzerine çekti. 19 yaşındaki oyuncunun Porto’da büyük bir patlama yapması bekleniyordu. Ancak geçen sezon Francesco Farioli yönetiminde dakikaları azalan Mora, beklentilerin uzağında kaldı. 18 yaşındayken Portekiz Milli Takımı’na çağırılan başarılı oyuncu, geçen sezonki düşüşün ardından Dünya Kupası kadrosunda kendisine yer bulamadı.
Düzenli oynamak istiyor
Genç futbolcu, altyapısından yetiştiği Porto’da mutlu olsa da düzenli olarak 11’de forma giymek istiyor. Mora, Farioli’den beklediği şansı bulamayacak olması halinde ayrılma kararı alabilir. 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Barcelona’nın da radarında. Ancak şimdiden transfere 110 milyon Euro harcayan İspanyol devinin, orta sahadan satış yapmadan Mora konusunda bir girişimde bulunması beklenmiyor.