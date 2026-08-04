Süper Lig devinden Vlahovic kararı Bekleyin

ITALIANO'DAN VLAHOVIC KARARI: BEKLEYİN

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano santrfor transferindeki önceliğini bu sözlerle açıkladı... Karar aşamasında olan Dusan Vlahovic, Siyah-Beyazlılar’dan ek süre istemişti.

ESKİ ÖĞRENCİSİNİ İSTİYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, golcü konusunda Dusan Vlahovic'in durumuna göre hareket etmek istiyor. İtalyan teknik adam eski öğrencisini kadrosunda görmeyi çok isterken kendisiyle iki kez görüşme de gerçekleştirmişti. Ancak son süreçte talipler arasında Barcelona da gösteriliyor.

FERRAN TORRES DETAYI

İspanyol basınındaki iddialara göre; Ferran Torres PSG'ye gidebilir. Bu durumda Barça'nın forvete Vlahaovic'i alabileceği ayrıca kanatlarda da oynayabilen bir oyuncu daha düşündüğü belirtildi. Sırp golcü, Barcelona konusunun netleşmesini bekliyor.

BONSERVİSİ ELİNDE

Bonservisi elinde bulunan ve Juventus'tan ayrılan Sırp forvete Beşiktaş tarafından ekonomik olarak iyi bir teklif yapılmıştı. 3 +1 yıllık sözleşmenin yanı sıra farklı bonuslar ve imza parası gibi detaylar da gündeme gelmişti.

"FIRSAT OLUŞABİLİR"

Vlahovic şu ana kadar bu rakamlara yakın bir öneri almadı. Dolayısıyla Beşiktaş hâlâ masada güçlü bir alternatif. Italiano ise futbol direktörü Önder Özen ile sürekli iletişimde. Hatta başarılı hocanın Vlahovic konusunda sabırlı olunmasını istediği ve "Beklemekte ve acele etmemekte fayda var. Vlahovic bize çok uygun bir oyuncu. İlerleyen bölümde bir fırsat oluşabilir" dediği öğrenildi.

EK SÜRE İSTEDİ

1.90 boyundaki, 26 yaşındaki yıldız son kurulan temasta, Beşiktaş Yönetimi'nden ek süre talep etmişti. Vlahovic’i bekleme fikri ön plana çıksa da Kartal’da forvet konusu oldukça sıcak... Sörloth ve Schick aşkı bitmedi, Darwin Nunez menajerler tarafından teklif edildi ayrıca Nicolas Jackson da radarda. (Fanatik)