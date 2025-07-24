×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

🔴 CANLI | TRANSFER HABERLERİ Süper Lig devinden Kim Min-Jae bombası! Satın alma opsiyonlu kiralık

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Süper Lig#Galatasaray
Süper Lig devinden Kim Min-Jae bombası Satın alma opsiyonlu kiralık
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2025 08:09

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına günler kala özellikle 4 büyükler transfer için gece gündüz çalışıyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor şimdiye dek yaptıkları yıldız transferlerin yanına yenilerini eklemek için mücadelede veriyor. Süper Lig'de yaşanan günün transfer gelişmelerini anlık olarak aktarıyoruz.

FENERBAHÇE, LAURİENTE İÇİN RESMİ TEKLİF YAPACAK
FENERBAHÇE, LAURİENTE İÇİN RESMİ TEKLİF YAPACAK

Fenerbahçe, sol kanat bölgesine önemli bir takviye yapmak için girişimlerini artırdı. Sarı-Lacivertli ekip, Sassuolo’da forma giyen Armand Lauriente’yi yeniden transfer gündemine aldı.

Fanatik'in haberine göre; Mourinho’nun acil takviye talebi doğrultusunda yönetim, önümüzdeki günlerde İtalyan kulübüne resmi bir teklif yapacak. Lauriente, Sassuolo ile 2027 yılına kadar sözleşmeli olup, güncel piyasa değeri yaklaşık 15 milyon Euro olarak gösteriliyor. 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Serie A’daki performansıyla dikkat çekiyor ve hücumdaki etkinliğiyle biliniyor.

Pazarlıklar başlayacak
Fenerbahçe, oyuncunun yeteneklerinin takımın oyun sistemine büyük katkı sağlayacağını düşünüyor. Bu arada Yeşil-Siyahlı ekibin Kanarya’dan 20 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği öne sürüldü. Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda iki kulüp arasındaki pazarlıkların önümüzdeki günlerde başlamasının beklendiği gelen haberler arasında yer aldı. Yıldız oyuncunun kariyerinde 233 maçta 54 gol ve 34 asisti bulunuyor.

SÜPER LİG DEVİNDEN KİM MİN-JAE BOMBASI
SÜPER LİG DEVİNDEN KİM MİN-JAE BOMBASI

Bundesliga devi Bayern Münih'te forma giyen, adı Premier Lig ve Suudi Arabistan ekipleriyle anılan Kim Min-Jae için Süper Lig devi devreye girdi.

GALATASARAY PEŞİNDE
Victor Osimhen’in transferini bitirdikten sonra bir süre topa basacak olan Galatasaray’da sol stoper adayları arasında tanıdık bir isim var. Sarı-Kırmızılı yönetim, stoper adayı Manuel Akanji’nin yanına, Bayern Münih forması giyen Min Jae’yi de ekledi.

KİRALIK TEKLİF YAPILACAK
Galatasaray, başarılı stoperin şartlarını Bayern Münih’e sordu. Kulüp, Kim Min-Jae için transfer pazarlığına yeşil ışık yakması hâlinde taraflar masaya oturacak. Galatasaray, Osimhen transferini sonuçlandırmasıyla yüklü bir maliyetin altına girecek. Bu yüzden yönetimin kafasındaki plan satın alma opsiyonlu kiralık formülü.

FENERBAHÇE'DE FORMA GİYMİŞTİ
Transfer her ne kadar zor gözükse de Galatasaray şartlarını zorlayacak. Kim Min Jae, geçmişte Fenerbahçe formasıyla ligimizde 1 sezon top koşturmuştu. Güney Koreli, sezon sonunda da 19 milyon Euro karşılığında Napoli’nin yolunu tutmuştu. (Fanatik)

LEIPZIG, BEŞİKTAŞ'I REDDETTİ

Beşiktaş, Andre Silva'ya 4 yıllık teklif yaptı. Ancak Leipzig, Beşiktaş'ın teklifini yetersiz buldu. [A Bola]

FENERBAHÇE'DE 19 YAŞINDAKİ BERKAY GÜNDEMDE
FENERBAHÇEDE 19 YAŞINDAKİ BERKAY GÜNDEMDE

Fenerbahçe, 19 yaşındaki sol bek Berkay Karaca'yı gündemine aldı.

Schalke 04 ile sözleşmesi sona eren 19 yaşındaki sol bek Berkay Karaca’nın Fenerbahçe’nin transfer listesine girdiği iddia edildi. Yüksek potansiyelli bir oyuncu olarak gösterilen Berkay’a Süper Lig’den ve Almanya’dan başka kulüplerin de talip olduğu belirtildi

Devamını oku >
timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineFENERBAHÇE, LAURİENTE İÇİN RESMİ TEKLİF YAPACAK
timelineSÜPER LİG DEVİNDEN KİM MİN-JAE BOMBASI
timelineLEIPZIG, BEŞİKTAŞ'I REDDETTİ
timelineFENERBAHÇE'DE 19 YAŞINDAKİ BERKAY GÜNDEMDE
Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Süper Lig#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!