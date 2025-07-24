Süper Lig devinden Kim Min-Jae bombası Satın alma opsiyonlu kiralık

FENERBAHÇE, LAURİENTE İÇİN RESMİ TEKLİF YAPACAK

Fenerbahçe, sol kanat bölgesine önemli bir takviye yapmak için girişimlerini artırdı. Sarı-Lacivertli ekip, Sassuolo’da forma giyen Armand Lauriente’yi yeniden transfer gündemine aldı.

Fanatik'in haberine göre; Mourinho’nun acil takviye talebi doğrultusunda yönetim, önümüzdeki günlerde İtalyan kulübüne resmi bir teklif yapacak. Lauriente, Sassuolo ile 2027 yılına kadar sözleşmeli olup, güncel piyasa değeri yaklaşık 15 milyon Euro olarak gösteriliyor. 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Serie A’daki performansıyla dikkat çekiyor ve hücumdaki etkinliğiyle biliniyor.

Pazarlıklar başlayacak

Fenerbahçe, oyuncunun yeteneklerinin takımın oyun sistemine büyük katkı sağlayacağını düşünüyor. Bu arada Yeşil-Siyahlı ekibin Kanarya’dan 20 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği öne sürüldü. Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda iki kulüp arasındaki pazarlıkların önümüzdeki günlerde başlamasının beklendiği gelen haberler arasında yer aldı. Yıldız oyuncunun kariyerinde 233 maçta 54 gol ve 34 asisti bulunuyor.