Süper Lig devinden fırsat transferi! Ocak ayını ısıtacak plan: Son, Icardi, Immobile, Rey Manaj | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş...

KRUNIC'TEN F.BAHÇE İTİRAFI

Rade Krunic: "Kendimi gösteremedim ve yeni sezona yeni bir başlangıç olarak bakıyordum ama başaramadım. Türkiye, bana göre bir ülke değildi. Ayrılma nedenimin Mourinho olduğunu söyleyemem. Benim yerime farklı özelliklere sahip, daha defansif bir oyuncu istedi. Türkiye’de yabancı oyuncular için sınırlı bir kontenjan var. Bu yüzden yedek kulübesinde oturmaktansa oynayacağım yere gitmenin daha iyi olacağı sonucuna karar verdim."