FENERBAHÇE'NİN ESKİ FORVETİ DÖNÜYOR

2021'de Salzburg'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Mergim Berisha, 2 yıl sonra sarı-lacivertlilerden ayrılmıştı. Bonservisi Hoffenheim'da olan Alman futbolcuya Süper Lig'den sürpriz bir ekip talip oldu.

Fenerbahçe'ye 2021'de Salzburg'dan 5 milyon euro bedelle transfer olan Mergim Berisha, performansıyla hayal kırıklığı yaratmıştı. Alman futbolcu daha sonra Augsburg'un yolunu tutarken, oradan da Hoffenheim'a transfer oldu. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Kasımpaşa, Hoffenheim'da forma giyen Mergim Berisha için resmi teklif yaptı.

[Fanatik]