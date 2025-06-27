Süper Lig devi transferi bitirdi Fabrizio Romano duyurdu: Belgeler hazırlandı

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Türk futbolunda son yıllarda dört büyükler arasında büyük bir transfer yaşanmadı. Uğurcan Çakır ile bu durum değişebilir. Başarılı kaleci, yıllardır kalesini koruyup kaptanlığını yaptığı ve şampiyonluk yaşadığı Trabzonspor’dan ayrılarak kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor.
Fanatik'in haberine göre yurt dışından beklediği teklifi alamayan Milli file bekçisi, kendisini çok isteyen Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardı. Uğurcan, tedavisi için önce İstanbul’a geldi, ardından tatil için gittiği Sırbistan’da kulüplerin anlaşma sağlamasını beklemeye başladı. Sarı-Lacivertliler, bu transfer için 15 milyon Euro’yu gözden çıkarmış durumda. Trabzonspor cephesi, Uğurcan’ın tutumundan memnun değil. Fırtına, yıldız file bekçisini sadece yurt dışına satmak istiyordu.
PAYLAŞIMINI SİLDİ İDDİASI
Ertuğrul Doğan son açıklamasında, “Parayı veren oyuncuyu alır” diyerek bu konuda farklı bir adım attı. Trabzonspor Yönetimi’nin her an Uğurcan Çakır’ı kadro dışı bırakma kararı alabileceği belirtildi. Öte yandan Milli file bekçisinin, 3 Temmuz süreciyle ilgili olarak 5 Ekim 2015’te yaptığı bir sosyal medya paylaşımını sildiği iddiası da Bordo-Mavililer’i fazlasıyla kızdırdı.
Miha Zajc, geçen sezonu Toulouse’ta kiralık olarak geçirdikten sonra Fenerbahçe’ye geri döndü. Mourinho’nun kadroda düşünmediği Sloven orta saha oyuncusuna Eyüpspor talip oldu.
Selçuk Şahin’in tecrübeli futbolcuyu kadrosunda görmeyi çok istediği kaydedildi. Fenerbahçe, Zajc için tüm tekliflere açık.
(Fanatik)
Yeni sezonda kadroda olması beklenmeyen Ciro Immobile için ülkesi İtalya’dan Bologna’nın yeniden harekete geçtiği öğrenildi.
Immobile’nin menajeriyle masaya oturan Bologna’nın yaptığı görüşmelerin olumlu şekilde devam ettiği bilgisine ulaşıldı. Siyah-Beyazlılar, tecrübeli golcüyü kulüpten alacaklarına karşılık bonservissiz göndermeye hazır.
Joao Mario teklife bağlı
Geçen sezon Beşiktaş’a transfer olan Joao Mario’nun durumu henüz netlik kazanmadı. Teknik direktör Ola Gunnar Solskjaer’in, 32 yaşındaki oyuncuyla ilgili kararını hazırlık maçlarına göre vereceği öne sürülüyor. Geçen sezon Siyah-Beyazlılar’da 39 maçta 7 gol atıp, 4 de asist yapan Mario’ya iyi bir teklifin gelmesi halinde ise satılacağı iddia ediliyor.
Semih ve Ersin oynamak istiyor
Siyah-Beyazlılar’da Semih Kılıçsoy ve kaleci Ersin Destanoğlu, yeni sezon öncesi düzenli ilk 11’de oynayacakları bir takıma transfer olmak istiyorlar. İki oyuncunun menajerlerinin, Beşiktaş’ta yönetimden izin aldıkları ve kulüp araştırmalarına başladıkları belirtildi. (Fanatik)
Galatasaray'ın gelecek sezon kadro planlamasında düşünmediği Alvaro Morata, Serie A ekiplerinden Como ile anlaşmaya vardı.
İspanyol golcü, İtalyan ekibine gitmek istediğini iletse de G.Saray yönetimi başarılı oyuncuyu bedelsiz vermeyi düşünmüyor.
Morata için Milan’a 6 milyon Euro kiralama bedeli veren Aslan en azından bu bedeli tahsil etme amacında. Como, G.Saray ve oyuncunun bonservis sahibi Milan arasında görüşmelerin yakın zamanda başlaması bekleniyor.
Beşiktaş, Benfica'dan David Jurasek'i kiralamak için anlaşmaya vardı.
Fabrizio Romano'nun bu sabah duyurduğu habere göre Çek sol bek, Yunanistan, İtalya ve Almanya'dan birçok kulübün ilgisini çekerken, tercihi Beşiktaş oldu. Transfer için tüm belgeler hazırlanıyor.
Trabzonspor uzun süredir transferi için uğraştığı Paul Onuachu’da mutlu sona ulaştı. Bizzat kulüp başkanı Ertuğrul Doğan’ın devrede olduğu transferde Trabzonspor uzun süre 6 milyon Euro’da diretmişti. Oyuncunun kulübü Southampton bu teklifi kabul etmeyince Fırtına teklifini 8 milyon Euro’ya çıkardı ve oyuncunun ekonomik haklarının yüzde 80’ini aldılar. İngiliz ekibi, Nijeryalı’nın bir sonraki satışından yüzde 20 pay alacak. Onuachu Trabzonspor’la üç yıllık sözleşme imzalayacak.
PAZARTESİ İMZAYA GELECEK
Bordo mavili kulüp anlaşma kapsamında, Southampton gibi Sport Republic bünyesinde yer alan Göztepe’de forma giyen Taha Altıkardeş’in tüm haklarını da İzmir ekibine devretti. Mislav Orsic’in Southampton’dan Trabzonspor’a transferi sırasında Göztepe’ye geçen 21 yaşındaki savunma oyuncusunun ekonomik değerlerinin yüzde 20’sine ve ön alım hakkına sahip olan Karadeniz ekibi tüm bu haklarından feragat etti. Onuachu pazartsi özel uçakla Trabzon’a gelecek ve imza atacak.