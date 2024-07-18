Son Dakika: TFF Başkanlığına İbrahim Hacıosmanoğlu seçildi! Oy farkı...

Güncelleme Tarihi:
Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) aylardır heyecanla beklenen büyük gün sonunda geldi; TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı, bugün gerçekleştildi.
Ankara’daki JW Marriott Hotel’de saat 11.00’de başlayan toplantıda mali genel kurulun yanı sıra başkanlık seçimi de yapıldı. Seçimde 274 delege oy kullandı.
İBRAHİM HACIOSMANOĞLU SEÇİLDİ
TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu sonucunda İbrahim Hacıosmanoğlu başkan seçildi.
TFF Başkan adayı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulu listesi:
Mecnun Otyakmaz - Bayram Saral - Zehra Neşe Kavak - Lale Cender - Fuat Gökdaş - Cengiz Gökay - Zafer Bahadır Saraç - Mevlüt Aktan - Bayram Akgül - Hasan Surözü - Ceyhun Kazancı - Mustafa Temel Bozbağ - Ural Aküzüm - Bilal Aslan
Yedekler: - Murat Şahin - Hüseyin Yangın - Seymen Gençtürk - Adem Doğru - Gürkan Uğur - Fazlı Çilingir - Ediz Giray - İbrahim Özbay - Metin Akyüz - Kazım Şengöçgel - Muhammet Akçay - Esma Esin - Bilal Tuğrul - Burak Akkan
Ben bir şey kazanmadım. Türk futbolu kazandı. Cenab-ı Allah bize bu teveccühü gösteren insanlara mahçup etmesin. İlk önce kardeşliği yayacağız. Bize bir adım gelene on adım geleceğiz. Oldu bittiye getirmeyeceğiz. Amatör kulüpleri, lig temsilcileriyle oturacağız, sorunları masaya koyacağız. Futbolun sorunlarını futbolun aileleriyle beraber çözeceğiz.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulunda Mehmet Büyükekşi ile yarışan İbrahim Hacıosmanoğlu, yeniden başkanlığa seçildi. Hacıosmanoğlu 5 oy farkla seçimi önde bitirdi.
Hacıosmanoğlu 134, Büyükekşi ise 129 oy aldı.
Genel Kurul'da oy kullanma işlemi sona erdi ve 8 sandıkta oy sayımına geçildi.
Genel Kurul'da oy kullanma işlemi sona erdi ve oy sayımına geçildi.
Adayların konuşmalarının ardından sandıklar kuruldu ve oy verme işlemi başladı. Öğle saatlerinde kongreye 274 delegenin katılım gösterdiği açıklanmıştı.
İbrahim Hacıosmanoğlu: Biz 600 sene dünyayı yönetmiş bir milletin evlatlarıyız. Biz kendi evlatlarımıza güvenemiyoruz, onlara verdiğimiz paranın 10 katını yabancı hakemlere veriyoruz. Ne olacak? Adil yönetim olacak diye. Halil Umut Meler, Ankara'da yumruk yedi. Şimdi EURO 2024'teki performansını konuşuyoruz. Neden? Sayın UEFA temsilcimiz de burada. Ceferin, Meler'e 'İspanya'yı, Almanya'yı koruyun' gibi bir telkinde bulundu mu? Çıkıyorlar orada aslan gibi maç yönetiyorlar. TFF Başkanı'nın görevi de onlara o ortamı sağlamak. Ligler öncesi seminer oluyor, seminerde hakemler başkana sesleniyor. İnsani hata olabilir ya da çok sınırda bir takdir hakkınız vardır. Eğer Trabzonspor ile Diyarbakırspor oynuyorsa illa cüzi bir takdir hakkın varsa o takdir hakkını Diyarbakırspor'dan yana kullanacaksın. Güçlünün haklı olduğu değil, haklının hakim olduğu bir ortam oluşturursanız hakem arkadaşlarımız da performansını artıracaktır.
İbrahim Hacıosmanoğlu: Adalet diyoruz, bütün sorunlarımız adaletsizlikten çıkıyor. Bunu sağlamak çok zor bir şey değil ya. Başkanımız akademi kurduk, hakem yetiştirdik dedi. Nasıl yetiştiler ben anlamadım? Bizim bir atasözümüz var; balık baştan kokar! Siz irade ortaya koyabiliyor musunuz? TFF Başkanı olarak adaleti sağlamak çok zor değil ki. Biz Mecnun Başkan'la sarıldığımızda o Sivas, ben Trabzonspor formalarını çıkardık. Her takıma eşit mesafedeyiz. Bunu sağlamak çok zor bir şey değil. Bunu sağlama niyetiniz yoksa neden aday oluyorsunuz? Bunu sağlarken irade ortaya koyamazsanız, bir hafta birine, bir hafta diğerine mavi boncuk dağıtıp, onları alttan besleyecek olan alt ligleri figüran olarak tutarsanız tabii ki adaletsizlik olur.
İbrahim Hacıosmanoğlu: "Oy pusulalarını sordular, 'Beyaz' dedim. Türk futbolunda beyaz bir sayfa açmak istiyoruz. Aday olmaya karar verdiğim zaman ilk Mecnun Başkan'ı aradım. Daha önce bu kurulda çok iyi dost olmamıza rağmen ufak bir tartışma olmuştu aramızda. Dedim ki 'Sayın başkanım, Türk futbolunun artık barışa, huzura, kardeşliğe ihtiyacı var. Bu ufak halkayı birbirine sararak buradan başlayalım.' dedim. O da uzatılan bu eli değerli buldum dedi, ufak bir halka olarak başladık. Türk futbolunun sorunlarını biliyoruz, içinden geliyoruz. Teknik olarak benim anlatmama gerek yok. Çözümünü pratik olarak üretmemiz gerekiyor. Türk futbolunun adil ve adaletli bir yönetime ihtiyacı var en başta. Cumhurbaşkanı şöyle karışıyor böyle karışıyor diyorlar ama benim cumhurbaşkanına ne kadar yakın olduğumu herkes bilir. Bana şahsen en ufak bir faydası olmamıştır. Biz çocukken maçlar izlerdik, saha zemini evdeki halıdan daha güzel. Türkiye'nin hemen hemen her ilinde stadyumlar dolu ama biz onun içini ahlakla dolduramıyoruz. Neden? Türk futbolunu yönetecek bir irade ortada olmadığı için."
Mehmet Büyükekşi: Türk futbolunun geleceğini güven temelinde inşa etmek istiyorsak, sadece günü kurtaran projelere ve kaostan beslenen tartışmalara zaman harcayamayız. Bizim Türk futbol ailesi olarak güç birliği içinde hareket etmemiz ve önyargılardan arınarak hep birlikte beraber çalışmamız gerekiyor. Bunun için önümüze somut projelerle şekillenen gerçekçi bir yol haritası koymamız gerekiyor. Bu yol haritasının hepimizi heyecanlandıran son durağı hiç kuşkusuz EURO 2032 olacak. Bizler stratejik bir yaklaşımla, İtalya ile birlikte Türkiye'de ev sahipliği yapacağımız EURO 2032'de şampiyon olacak A Milli Takımımızın temellerini attık. A Milli Takımımızın ülkemizde düzenlenecek olan EURO 2032'de, Türk futboluna yeni başarılar kazanarak inşallah şampiyonluk kupasını ülkemize getirmesini umuyoruz.
Mehmet Büyükekşi: "Türk futbolunun geleceği için dostluk, kardeşlik, barış mesajlarını bu zamana kadar aralıksız verdik. Söz verdiğimiz her işi de eksiksiz yerine getirdik. Az önce çok değerli camialarımızdan birinin başkanının hakaretine maruz kaldık. Bu ifadeyi kınıyorum. Her delege eleştirebilir, bunu saygıyla karşılarız ancak üsluba dikkat edildiği sürece. Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Biz yapacağımız işleri sadece konuşarak değil, yerine getirerek yaptık."
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yönetim kurulu ve denetim kurulu oy çokluğuyla ibra edildi.
Dursun Özbek: "Bugün seçim için geldik buraya, iki aday var. Galatasaray olarak Büyükekşi'nin devam etmemesini isteyen kulüplerden biriydik. Belki bir yenilenme olur diye düşündük. Adayları dinledikten sonra oy vereceğiz. Büyükekşi'nin listesinde Galatasaray'ın desteklediği kimse yok."
Ali Koç: "Futbol doğru konumlandırılmadığı zaman toplumda tahribat gücü en yüksek unsurların başında gelmektedir. Ne yazık ki ülke futbolumuzun her anlamdaki yönetiliş şekli birleştirici değil, ayrıştırıcı bir unsur olarak görülmektedir. Fenerbahçe olarak bugün burada yapılacak olan seçim bizim için yok hükmündedir. 18 Temmuz seçim gününe kadar yaşananlar son derece anti demokratiktir. Çünkü milyonlarca futbolseveri temsil eden delegelerin, sizlerin, bizlerin bu iradesi gasp edilmiştir. Ne yazık ki burada 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyemiyoruz."
Ertuğrul Doğan: Mevcut yönetimle alakalı duruşumuzu, görüşümüzü birçok defa belirttik. Aynı yerdeyiz, bu işi başarabileceklerine inanmıyorum. Türk futboluna adalet getirdiklerine inanmıyorum. Adaleti sağlayabileceklerine de inanmıyorum. Düşüncemiz aynı sabit bir yönde devam ediyor. İbrahim Bey'i destekliyoruz, eski başkanımızı kararımız o yönde. Kim seçilirse seçilsin, inşallah Türk futboluna faydası olur. Bizim duruşumuz aynı şekilde devam ediyor.
Dursun Özbek: "Türk futbolu için hayırlı olur inşallah. Buna Türk futbolunun ihtiyacı var. Geçen sezon gergin bir ortamda oynandı. İnşallah bu sezon gergin ortam olmaz. Adaletin olduğu, mücadelenin yeşil sahada oynandığı bir lig olur. Artık herkes yoruldu bu gerginlikte. Bakacağız, dinleyeceğiz. Büyükekşi geçtiğimiz 2 senede, biz yönetime geldikten sonra, çok güvenli bir yönetim olmadı. Adalet hep arandı, kavga ortamında olduk. Başkanlıktan Servet Bey çekildi, niye çekildi bilmiyoruz. Kaotik bir ortam oldu." [NTV]
Mehmet Büyükekşi: "2025-26 sezonundan sonra kulüplere kendi biletlerini satma hakkı tanıdık. Ziraat Türkiye Kupası'nın yeni formatını oluşturduk ve bu formatla gelirini 3 kat artırdık. Kadınlar Süper Ligi'nin canlı yayınlanması için TRT ile anlaştık ve maçlar ilk defa ulusal bir kanalda yayınlanmaya başlandı.
TFF Başkan adayı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim listesi
Mecnun Otyakmaz - Bayram Saral - Zehra Neşe Kavak - Lale Cender - Fuat Gökdaş - Cengiz Gökay - Zafer Bahadır Saraç - Mevlüt Aktan - Bayram Akgül - Hasan Surözü - Ceyhun Kazancı - Mustafa Temel Bozbağ - Ural Aküzüm - Bilal Aslan
Yedekler: - Murat Şahin - Hüseyin Yangın - Seymen Gençtürk - Adem Doğru - Gürkan Uğur - Fazlı Çilingir - Ediz Giray - İbrahim Özbay - Metin Akyüz - Kazım Şengöçgel - Muhammet Akçay - Esma Esin - Bilal Tuğrul - Burak Akkan
TFF Başkan adayı Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesi:
Mustafa Eröğüt - Alkın Kalkavan - Yalçın Orhan - Müslüm Özmen - Hamit Altıntop - Ali Düşmez - Volkan Can - Ruşen Çetin - Haluk Kalyoncu - Ramazan Üçdan - Şafak Müderrisgil - Talat Papatya - Yunus Egemenoğlu - Veysel Bilen
Yedekler: - Fuat Guguloğlu - İbrahim Şafak Sağlam - Cengiz Erdem - Ömer Serdar - Özer Kuzu - Osman Özdemir - Habil Yazıcı - Abdullah Altınkum - Süleyman Kocasert - Rıza Kasapoğlu - Şevket Çelik - Taha Güvendi - Remzi Ay - Veysi Duyan
Milletimizi bu ortak duyguda bir araya getiren elbette Ay-Yıldızlı formaydı. Bizim hedefimizi sadece EURO 2024'e katılmak değil, başarılı futbolumuzla bu turnuvaya damga vuracak şekilde hazırlandığımızı belirtmiştim. Uzun bir aradan sonra milli coşkuyu milletimize yeniden yaşatmanın haklı gururunu tüm Türkiye olarak yaşadık. Turnuvayı takip eden tüm büyük otoriteler milli takımımızın en etkili performansı sergilediği konusunda mutlak bir görüş birliği içerisinde.
Mehmet Büyükekşi: Türk futbolunun ihtiyacı olan en önemli şeyin güven olduğunu ve marka değerini artırmak için çalışmalar yürüteceğimi açıklamıştım. Çünkü futbolun özünde sevgi ve tutku var. Futbol sahadaki rekabetin ötesine geçerek insanların bir araya gelmesine, dostluk ve kardeşliği pekiştiren bir harç görevi görüyor. Ben ve arkadaşlarım göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Türk futbolunun yol haritasını bu anlayıştan ilham alarak belirledik.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Delegelerin iradesi gasp edilmiştir. Bugün burada birini seçtirmek için delegelere baskı yapılmaktadır. Kimseyi desteklemiyoruz. Oyumuzu boş kullanacağız.
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat: Sonuçların sandıkta belirleneceği bir seçim olması en büyük dileğimizdir. Camiaya hayırlı olsun. UEFA icra kurulunda görev almış bir üyenin adaylıktan sonra çekilmesi tarihe geçecek bir şeydir. Üzücü bir durumdur. Keşke adaylığa devam etseydi. Adaylar kendi programlarını tanıttıktan sonra bir araya gelip kararımızı vereceğiz. Kararımız, delegelerin fikirleri doğrultusunda olacaktır. Her zaman demokratik seçimler istiyoruz. Uzun zaman sonra iki adaylı seçim var. Adayların çokluğu, projeleri tetikler. İki adaylı seçimin hayırlı olmasını diliyorum. Beşiktaş Kulübü, seçimdeki kararını adayların açıklamalarından sonra verecek. Üç alternatifli karar verebiliriz. Adaylar konuştuktan sonra kararımızı vereceğiz.
Genel kurula, başkan adaylarının topladıkları imzaları divana teslim etmeleri için ara verildi. 13:45'te kongre devam edecek.
Mehmet Baykan, TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın Divan Başkanı olarak ilan edildi; İbrahim Hacıosmanoğlu ve ekibi itiraz etti. Salonda kısa süreli gerginlik yaşandı. Oylama yeniden yapıldı ve el kaldıranların tek tek sayılmasının ardından yeniden Mehmet Baykan Divan Başkanı seçildi. Baykan, sayımda 146 oy aldı. Murat Sancak'a ise 84 oy çıktı.
Başkan adayları İbrahim Hacıosmanoğlu ve Mehmet Büyükekşi, seçim öncesi el sıkıştı.
Göksel Gümüşdağ: "Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu futbolun içerisinden gelen insanlar. İki başkanı dinleyeceğiz, futbol lehine bir karar verilecek. Buna inanıyorum. Önce şu bütün camiaları birleştirmemiz lazım. Kavga ve gürültü bitmeli, futbolun sorunlarına odaklanmalıyız. Geçen sene futbol çok gerildi, hepimiz farkındayız. Eskisi gibi takımlar bir arada olmalı. Marka değeri, sevgi ve kardeşlikten uzaklaştık. Önce bir araya gelmeliyiz. En büyük temel sorun bu. Finansal olarak gelirlerimizi arttırmalıyız. MHK gençleştirilmeli, orası yapılandırılmalı. Ancak en temel sorun kavgaların bitmesi." (TRT Spor)
İbrahim Hacıosmanoğlu: "Uzun zamandan beri yarışın olmadığı genel kurullar oldu. Türk milletine yakışır şekilde seçimin tamamlanmasını istiyoruz. Türk futbolunda kaosun bitmesini, barışın ve kardeşliğin gelmesini istiyoruz. Sayın Büyükekşi aday olmadan önce önemli kulüpler bir toplantıda başkan olmamı istedi. Hasan Arat da zamanında beni istedi. Ancak ben o dönem aday olmayı düşünmedim. Gelişmeler üzerine futbol ailesi yine aday olmamı istedi. Bu çarpık düzeni, kirli olan futbolu düzeltecek bir başkan adayı var. Büyükekşi'yi seçerlerse, gönülden bu işi yapan başkanlar artık bu işle uğraşmamalı. Bunu tüm başkanlara söyledim." (TRT Spor)
İbrahim Hacıosmanoğlu: "Servet Yardımcı'nın çekilmesi ve yaptığı açıklama, dünya futbol kamuoyunda bizi çok zor durumda bıraktı. Herhalde UEFA ve FIFA ilk kez başkan yardımcılarını genel kurula gözlemci olarak gönderdi. Büyükekşi'ye aziz milletimize yakışır bir şekilde kongre olmasını söyledim. UEFA ve FIFA'ya demokratik seçim olduğunu göstermemiz gerektiğini ilettim. Kazanacağımı düşünüyorum, bunu görüyorum. Tek adaylı seçim olsaydı, UEFA ve FIFA devreye girerdi. Bu anlamda Türk futboluna hizmet ettiğimi düşünüyorum." (TRT Spor)
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gerçekleştirilen toplantıya geldi.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ve Yöneticisi Hulusi Belgü, toplantıya geldi.
Rizespor'un baskılar sonucunda delege listesinden çıkardığı Ceyhun Kazancı, TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından yönetim listesine alındı.
Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu, tüm delegeleri ve kulüp başkanlarını kapıda karşılayarak ellerini sıktı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanı olması nedeniyle tüm başkanlar ile tek tek görüştü. Sorunlarını dinleyerek fikir alışverişi yaptı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat kongreye delegeleriyle birlikte geldi. İki başkan adayı ile de el sıkıştı.
Söz konusu üç adayın başkanlık seçimine girebilmesi için bugün Genel Kurul Divanı’na, delegelerin 5’te 1’inden (65 delege) alacakları ıslak imzalı destekleri sunmaları gerekiyor. Her delege bir başkan adayı için imza verebiliyor. Yeni seçilecek TFF Başkanı, Haziran 2027’ye kadar görev yapacak. Başkanlığa yeniden aday olan Mehmet Büyükekşi’nin mevcut yönetim kurulundan bazı üyelerle yollarını ayırıp yeni isimleri ekibine aldığı, rakibi İbrahim Hacıosmanoğlu’nun ise özellikle 2. ve 3. Lig’de mücadele eden Anadolu kulüplerinden oy toplamak için yoğun bir çalışma yürüttüğü öğrenildi.
TFF Başkanlığı için yarışacak olan Mehmet Büyükekşi ile İbrahim Hacıosmanoğlu’nun hangi kulüplerden oy alacağı büyük ölçüde netleşti. Galatasaray, Gaziantep, Başakşehir, Kayserispor, Konyaspor, Antalyaspor, Alanyaspor, Hatayspor’un Büyükekşi’ye, Trabzonspor, Adana Demirspor, Kasımpaşa ve Sivasspor’un ise Hacıosmanoğlu’na oy vereceği iddia edildi. Fenerbahçe, Beşiktaş, Göztepe ve Samsunspor kulüplerinin ise kararlarını bugün vereceği belirtildi.
Bugün yapılacak ilk toplantıda salt çoğunluk (161 delege) sağlanamazsa genel kurul bir gün sonra delege tam sayısının 3’te biriyle (107) toplanabilecek. İkinci oturumda da çoğunluğun olmaması halinde genel kurul 26 Temmuz Cuma günü çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek. TFF, 11 Temmuz’da yaptığı duyuruda, başkan adaylığı için mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu’nun başvurularının kabul edildiğini açıklamıştı. Ancak 10 Temmuz’da adaylığının kabul edildiğini ilan eden Yardımcı, 11 Temmuz’da sosyal medyadan bir açıklama yaparak adaylıktan çekildiğini bildirmişti.