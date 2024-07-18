Son Dakika: TFF Başkanlığına İbrahim Hacıosmanoğlu seçildi! Oy farkı...

HACIOSMANOĞLU: BEYAZ BİR SAYFA AÇMAK İSTİYORUZ

İbrahim Hacıosmanoğlu: "Oy pusulalarını sordular, 'Beyaz' dedim. Türk futbolunda beyaz bir sayfa açmak istiyoruz. Aday olmaya karar verdiğim zaman ilk Mecnun Başkan'ı aradım. Daha önce bu kurulda çok iyi dost olmamıza rağmen ufak bir tartışma olmuştu aramızda. Dedim ki 'Sayın başkanım, Türk futbolunun artık barışa, huzura, kardeşliğe ihtiyacı var. Bu ufak halkayı birbirine sararak buradan başlayalım.' dedim. O da uzatılan bu eli değerli buldum dedi, ufak bir halka olarak başladık. Türk futbolunun sorunlarını biliyoruz, içinden geliyoruz. Teknik olarak benim anlatmama gerek yok. Çözümünü pratik olarak üretmemiz gerekiyor. Türk futbolunun adil ve adaletli bir yönetime ihtiyacı var en başta. Cumhurbaşkanı şöyle karışıyor böyle karışıyor diyorlar ama benim cumhurbaşkanına ne kadar yakın olduğumu herkes bilir. Bana şahsen en ufak bir faydası olmamıştır. Biz çocukken maçlar izlerdik, saha zemini evdeki halıdan daha güzel. Türkiye'nin hemen hemen her ilinde stadyumlar dolu ama biz onun içini ahlakla dolduramıyoruz. Neden? Türk futbolunu yönetecek bir irade ortada olmadığı için."