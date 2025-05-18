Son Dakika: Süper Lig'de 25. kez şampiyon Galatasaray! 5. yıldızı taktı

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Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Ligin 36. haftasında Kayserispor'u konuk eden sarı-kırmızılılar, en az 1 puan alması gerektiği karşılaşmayı 3-0'lık skorla kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.

MUSLERA PENALTIDAN ATTI

Ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu kesinleştiren Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Victor Osimhen, 29. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 89. dakikada Fernando Muslera penaltıdan kaydetti.

Asistleri yapan isimler ise Gabriel Sara ve Lucas Torreira oldu.

25. ŞAMPİYONLUK VE 5. YILDIZ

Bu sonuçla birlikte 89 puanla ligde 25. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray 5. yıldızı da taktı.

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OKAN BURUK'UN 4. ŞAMPİYONLUĞU

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde 4. kez şampiyon oldu.

Daha önce İstanbul Başakşehir'in başında 2019-2020 sezonunda şampiyonluk yaşayan Buruk, 2022-23 sezonunda da Galatasaray ile aynı başarıyı tekrarladı. Tecrübeli teknik adam üst üste aldığı 3 şampiyonlukla da 4. zaferini yaşadı.

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Futbolcu olarak 7 kez kupayı havaya kaldıran Buruk, teknik direktörlük kariyerinde ise 4. kez bu sevinci yaşadı.

YİNE YERLİ TEKNİK ADAM

Süper Lig'de geride kalan son 18 sezonda Türk teknik direktörler şampiyonluk yarışını önde göğüsledi.

Ligde 2007-2008 sezonunda Karl Heinz Feldkamp'tan devraldığı Galatasaray'ı son haftalarda şampiyonluğa taşıyan Cevat Güler'le başlayan seride, 2008-2009 sezonunu Mustafa Denizli yönetimindeki Beşiktaş, 2009-2010 sezonunu Ertuğrul Sağlam teknik direktörlüğündeki Bursaspor kazandı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Osimhen.

Kayserispor: Bilal Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal Kayra, Karimi, Bourabia, Ramazan, Cardoso, Nazon.