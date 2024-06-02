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Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun İstanbul yolculuğu başladı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Jose Mourinho#İstanbul
Son dakika: Fenerbahçenin yeni teknik direktörü Jose Mourinhonun İstanbul yolculuğu başladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2024 12:07

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul'a gelmek üzere yola çıktı. Öğleden sonra İstanbul'da olacak Portekizli teknik adam, saat 19:00'da başlayacak imza töreninde taraftarlarla buluşacak. Gelişmeleri canlı takip ediyoruz...

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Dün gece Şampiyonlar Ligi finali sırasında Ali Koç, Acun Ilıcalı ve Mario Branco ile görüşen Jose Mourinho'nun İstanbul yolculuğu başladı.

Mourinho'nun gelişinden tüm gelişmeleri takip ediyoruz...

UÇAKTAN İLK FOTOĞRAF GELDİ
UÇAKTAN İLK FOTOĞRAF GELDİ

İstanbul'a doğru yola çıkan Mourinho'nun uçaktan ilk fotoğrafı geldi.

19:07'DE İMZA...
19:07DE İMZA...

Taraftarlar saat 17:00’dan itibaren stada giriş yapabilecek. Mourinho’nun tam saat 19.07’de imza atması planlanıyor.

ÜLKER STADYUMU'NDA İMZA TÖRENİ
ÜLKER STADYUMUNDA İMZA TÖRENİ

Mourinho için bugün saat 19:00'da Ülker Stadyumu'nda imza töreni düzenlenecek. Portekizli teknik adam, binlerce Fenerbahçe taraftarıyla buluşacak.

SABİHA GÖKÇEN'E İNECEK
SABİHA GÖKÇENE İNECEK

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamaya göre Jose Mourinho, bugün saat 14:30 sularında Ali Koç’un özel uçağıyla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Bölümü’ne inecek.

MOU ZAMANI
MOU ZAMANI

Fenerbahçe, sabah saatlerinde 'Mou zamanı' notuyla Jose için hazırlanan görseli paylaştı. Fenerbahçe İngilizce hesabı ise 'Special One' görseli paylaştı.

"HAYDİ, YOLCULUĞUMUZA BAŞLAYALIM"
HAYDİ, YOLCULUĞUMUZA BAŞLAYALIM

Dün akşam Fenerbahçe hesaplarından taraftara seslenen Mourinho; 'Merhaba Fenerbahçeliler! Yarın (bugün) Kadıköy’de buluşuyoruz. Haydi yolculuğumuza başlayalım” dedi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineUÇAKTAN İLK FOTOĞRAF GELDİ
timeline19:07'DE İMZA...
timelineÜLKER STADYUMU'NDA İMZA TÖRENİ
timelineSABİHA GÖKÇEN'E İNECEK
timelineMOU ZAMANI
timeline"HAYDİ, YOLCULUĞUMUZA BAŞLAYALIM"
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Jose Mourinho#İstanbul

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