Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun İstanbul yolculuğu başladı

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Dün gece Şampiyonlar Ligi finali sırasında Ali Koç, Acun Ilıcalı ve Mario Branco ile görüşen Jose Mourinho'nun İstanbul yolculuğu başladı.
Mourinho'nun gelişinden tüm gelişmeleri takip ediyoruz...
İstanbul'a doğru yola çıkan Mourinho'nun uçaktan ilk fotoğrafı geldi.
Taraftarlar saat 17:00’dan itibaren stada giriş yapabilecek. Mourinho’nun tam saat 19.07’de imza atması planlanıyor.
Mourinho için bugün saat 19:00'da Ülker Stadyumu'nda imza töreni düzenlenecek. Portekizli teknik adam, binlerce Fenerbahçe taraftarıyla buluşacak.
Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamaya göre Jose Mourinho, bugün saat 14:30 sularında Ali Koç’un özel uçağıyla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Bölümü’ne inecek.
Fenerbahçe, sabah saatlerinde 'Mou zamanı' notuyla Jose için hazırlanan görseli paylaştı. Fenerbahçe İngilizce hesabı ise 'Special One' görseli paylaştı.
Dün akşam Fenerbahçe hesaplarından taraftara seslenen Mourinho; 'Merhaba Fenerbahçeliler! Yarın (bugün) Kadıköy’de buluşuyoruz. Haydi yolculuğumuza başlayalım” dedi.