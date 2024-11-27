Son dakika: Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, görevinden istifa etti!

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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe'ye karşı 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 4-2'lik yenilgiyle ayrılan ve galibiyet alamama serisi 4 maça çıkan Beşiktaş'ta ayrılıklar devam ediyor.

Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel’la yollar dün gece ayrılmıştı.

HASAN ARAT İSTİFA ETTİ Beşiktaş: "Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.11.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde; Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hasan ARAT'ın Yönetim Kurulu Başkanlığından ve üyeliğinden istifasının kabulüne, istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Hüseyin YÜCEL'in TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir." ADAYLIK AÇIKLAMASINI BAŞKAN YAPAR "Önemli bir maça çıkacağız yarın. Macaristan'a gideceğiz. Ülkemiz ve Beşiktaş için kazanarak dönmek istiyoruz. Beşiktaş için de güzel günlerin başlangıcı olur diye düşünüyorum. Konuştuğumuz tek konu Beşiktaş'a katkı sağlamak. Biz bunun çabasında olacağız. Hasan başkanımız çok değerlidir. Adaylıkla ilgili kendisi açıklama yapar." AYBABA İLE FRIEDEL'İ BİR TUTMAMAK GEREKİYOR Mete Vardar: Samet Aybaba ve Friedel'ı beraber değerlendirmemek lazım. Başkanımız gerekli açıklamayı yapacaktır. Samet Aybaba ile henüz bir görüşme yapmadım. Dileriz ki yapacağı açıklamalar Beşiktaşımıza katkı sağlayacak açıklamalar olur. Hem sosyal medyadan hem de KAP'a yapacağımız açıklamalar olacak. Birtakım özel kararlar aldık, umut ediyorum ki bu kararlar Beşiktaşımıza katkı sağlayacaktır. 3 Aralık'ta nasıl geldiysek aynı şekilde görevimize devam ediyoruz. VAZGEÇİRMEK İÇİN UĞRAŞ VERDİK Mete Vardar: Onur Göçmez asbaşkanımızdan kararından vazgeçmesi için uğraş verdik. Çok önemli bir değer kendisi. Bu kararından vazgeçti ve çok mutlu olduk. Işıl Hanım da çok değerli, verdiği bir karar var ama kesin bir durum yok. Onun da kalacağını umuyoruz. Samet Ağabey, Beşiktaş'ın çok önemli bir değeridir. Biz de bu konuyla ilgili değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Aynı heyecanla devam ettiğimizin bilinmesini istiyorum. ONUR GÖÇMEZ'İN İSTİFASI KABUL EDİLMEDİ Beşiktaş'ta asbaşkan Onur Göçmez de bu sabah istifa etti. Göçmez aldığı bu kararı ve istifa dilekçesini yazılı olarak kulübe gönderdi. Beşiktaş'ta yönetim kurulu toplantısı sona erdi. Asbaşkan Onur Göçmez'in istifası, başkan Hasan Arat tarafından kabul edilmedi. Göçmez, istifasını geri çekti. ZEYBEK DE İSTİFA ETTİ Öte yandan TRT Spor'un haberine göre iletişimden sorumlu yönetici Işıl Zeybek de istifasını yönetime sundu. OKAY KARACAN İLE YOLLAR AYRILDI Beşiktaş, Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü Okay Karacan ile de yolların ayrıldığını duyurdu Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Okay Karacan’a Teşekkür Ederiz Kulübümüzde Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü görevinde bulunan Okay Karacan ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Okay Karacan’a Kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. METE VARDAR'DAN İSTİFA SİNYALİ Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar da yaptığı açıklamada istifa sinyali verdi. Vardar, "Maccabi maçı bizim için çok önemli. Takımın başında Macaristan’a gideceğim. Önceliğimiz maçı kazanmak. Cuma günü geri kalan konuları konuşuruz." dedi. DÜN GECE İKİ FLAŞ AYRILIK YAŞANDI Beşiktaş, dün gece yapılan açıklamada Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel ile yolların ayrıldığını duyurmuştu. Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel’a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel’a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denilmişti. Canlı Anlatım Özeti HASAN ARAT İSTİFA ETTİ ADAYLIK AÇIKLAMASINI BAŞKAN YAPAR AYBABA İLE FRIEDEL'İ BİR TUTMAMAK GEREKİYOR VAZGEÇİRMEK İÇİN UĞRAŞ VERDİK ONUR GÖÇMEZ'İN İSTİFASI KABUL EDİLMEDİ ZEYBEK DE İSTİFA ETTİ OKAY KARACAN İLE YOLLAR AYRILDI METE VARDAR'DAN İSTİFA SİNYALİ DÜN GECE İKİ FLAŞ AYRILIK YAŞANDI

SPOR ARENA ÖZEL: BRONCKHORST'A 2 MAÇ SÜRE

Lider G.Saray’ın 13 puan gerisine düşen siyah beyazlılarda camia kötü gidişatın sorumlusu olarak teknik direktör Van Bronckhorst’u görürken yönetiminin ise Hollandalı teknik direktöre 2 maç süre verdiği öğrenildi. Kartal eğer Avrupa Ligi’nde yarın oynanacak Maccabi ve akabinde ligdeki Hatay maçlarını kayıpsız geçerse van Bronckhorst ile devam edilecek. Kötü sonuçlar devam ederse teknik direktör değişikliği için düğmeye basacak.

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1965’TEN SONRA iLKi YAŞATTI

Evinde Göztepe’ye 4-2 mağlup olan Beşiktaş, Süper Lig tarihinde 14 Şubat 1965’teki Galatasaray maçının (2-3) ardından 2. kez 2 farklı öne geçtiği bir iç saha karşılaşmasını kaybetti.