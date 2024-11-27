Son dakika: Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, görevinden istifa etti!

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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe'ye karşı 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 4-2'lik yenilgiyle ayrılan ve galibiyet alamama serisi 4 maça çıkan Beşiktaş'ta ayrılıklar devam ediyor.
Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel’la yollar dün gece ayrılmıştı.
Beşiktaş: "Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.11.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde; Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hasan ARAT'ın Yönetim Kurulu Başkanlığından ve üyeliğinden istifasının kabulüne, istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Hüseyin YÜCEL'in TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir."
"Önemli bir maça çıkacağız yarın. Macaristan'a gideceğiz. Ülkemiz ve Beşiktaş için kazanarak dönmek istiyoruz. Beşiktaş için de güzel günlerin başlangıcı olur diye düşünüyorum. Konuştuğumuz tek konu Beşiktaş'a katkı sağlamak. Biz bunun çabasında olacağız. Hasan başkanımız çok değerlidir. Adaylıkla ilgili kendisi açıklama yapar."
Mete Vardar: Samet Aybaba ve Friedel'ı beraber değerlendirmemek lazım. Başkanımız gerekli açıklamayı yapacaktır. Samet Aybaba ile henüz bir görüşme yapmadım. Dileriz ki yapacağı açıklamalar Beşiktaşımıza katkı sağlayacak açıklamalar olur. Hem sosyal medyadan hem de KAP'a yapacağımız açıklamalar olacak. Birtakım özel kararlar aldık, umut ediyorum ki bu kararlar Beşiktaşımıza katkı sağlayacaktır. 3 Aralık'ta nasıl geldiysek aynı şekilde görevimize devam ediyoruz.
Mete Vardar: Onur Göçmez asbaşkanımızdan kararından vazgeçmesi için uğraş verdik. Çok önemli bir değer kendisi. Bu kararından vazgeçti ve çok mutlu olduk. Işıl Hanım da çok değerli, verdiği bir karar var ama kesin bir durum yok. Onun da kalacağını umuyoruz. Samet Ağabey, Beşiktaş'ın çok önemli bir değeridir. Biz de bu konuyla ilgili değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Aynı heyecanla devam ettiğimizin bilinmesini istiyorum.
Beşiktaş'ta asbaşkan Onur Göçmez de bu sabah istifa etti. Göçmez aldığı bu kararı ve istifa dilekçesini yazılı olarak kulübe gönderdi.
Beşiktaş'ta yönetim kurulu toplantısı sona erdi. Asbaşkan Onur Göçmez'in istifası, başkan Hasan Arat tarafından kabul edilmedi. Göçmez, istifasını geri çekti.
Öte yandan TRT Spor'un haberine göre iletişimden sorumlu yönetici Işıl Zeybek de istifasını yönetime sundu.
Beşiktaş, Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü Okay Karacan ile de yolların ayrıldığını duyurdu
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Okay Karacan’a Teşekkür Ederiz Kulübümüzde Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü görevinde bulunan Okay Karacan ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Okay Karacan’a Kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar da yaptığı açıklamada istifa sinyali verdi. Vardar, "Maccabi maçı bizim için çok önemli. Takımın başında Macaristan’a gideceğim. Önceliğimiz maçı kazanmak. Cuma günü geri kalan konuları konuşuruz." dedi.
Beşiktaş, dün gece yapılan açıklamada Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.
Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel’a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz
Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel’a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denilmişti.
SPOR ARENA ÖZEL: BRONCKHORST'A 2 MAÇ SÜRE
Lider G.Saray’ın 13 puan gerisine düşen siyah beyazlılarda camia kötü gidişatın sorumlusu olarak teknik direktör Van Bronckhorst’u görürken yönetiminin ise Hollandalı teknik direktöre 2 maç süre verdiği öğrenildi. Kartal eğer Avrupa Ligi’nde yarın oynanacak Maccabi ve akabinde ligdeki Hatay maçlarını kayıpsız geçerse van Bronckhorst ile devam edilecek. Kötü sonuçlar devam ederse teknik direktör değişikliği için düğmeye basacak.
1965’TEN SONRA iLKi YAŞATTI
Evinde Göztepe’ye 4-2 mağlup olan Beşiktaş, Süper Lig tarihinde 14 Şubat 1965’teki Galatasaray maçının (2-3) ardından 2. kez 2 farklı öne geçtiği bir iç saha karşılaşmasını kaybetti.