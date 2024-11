Son dakika: Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, görevinden istifa etti!

OKAY KARACAN İLE YOLLAR AYRILDI

Beşiktaş, Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü Okay Karacan ile de yolların ayrıldığını duyurdu

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Okay Karacan’a Teşekkür Ederiz Kulübümüzde Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü görevinde bulunan Okay Karacan ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Okay Karacan’a Kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.