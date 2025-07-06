MORATA'YA VEDA HAFTASI

Geçtiğimiz sezonu Icardi, Osimhen ve Morata gibi dünya çapında ses getiren bir forvet hattıyla tamamlayan Galatasaray’ın rüya üçlüsü tam bir yaprak dökümüne uğradı.

Sarı-Kırmızılılar Osimhen’le henüz anlaşmaya varamazken, sakatlıktan dönen Icardi’nin fiziksel durumunu yakından ve büyük merakla takip ediyor. Morata ise şampiyonluk kutlamalarındaki organizasyon problemi nedeniyle çocuklarının yaşadığı korku sonrası bir türlü geri adım atmadı ve ayrılığı kafasına koydu.

COMO İLE ANLAŞTI

Okan Buruk her ne kadar kendisini alternatif forvet olarak kadroda tutmak istese de hiç kimse onu ikna edemedi. Bu süreçte İtalyan kulüplerinden Como ile anlaşan İspanyol golcünün, bu hafta içerisinde yeni takımına imza atacağı iddia edildi. Como’nun hem Milan’la hem de tecrübeli futbolcuyla anlaştığı açıklandı.

GALATASARAY TAZMİNAT İSTİYOR!

Resmi imza için Galatasaray’ın Morata ile yapacağı kontrat feshi bekleniyor. 32 yaşındaki forvetin ocak ayına kadar Sarı-Kırmızılı kulüple kiralık kontratı bulunuyor. Galatasaray cephesi bir miktar tazminat almadan bu feshi onaylamaya ise sıcak bakmıyor. Bu operasyon Cim Bom’a yaklaşık 1 milyon euro kazandırabilir.

(Fanatik)