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🔴 CANLI | TRANSFER HABERLERİ Skriniar'dan Fenerbahçelileri üzecek açıklama! Oynamak istediği takımı açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Fenerbahçe#Galatasaray
Skriniardan Fenerbahçelileri üzecek açıklama Oynamak istediği takımı açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2025 08:21

Süper Lig'de 2025-26 sezonu öncesi yaz transfer döneminde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor hız kesmeden kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor. Yaz transfer sezonunu Bayern Münih'ten Leroy Sane'yi kadrosuna katarak açan son şampiyon Galatasaray, bu transferle Avrupa'da geniş yankı uyandırmıştı. Fenerbahçe Jhon Duran transferini resmen açıklamaya hazırlanırken, Beşiktaş da önce David Jurasek'i ardından da Abraham'ı kadrosuna kattı. Trabzonspor ise Wagner Pina takviyesiyle başladığı transfer döneminde ilk büyük bombasını eski golcüsü Paul Onuachu'yu renklerine bağlayarak patlattı. Süper Lig'de yaşanan günün transfer gelişmelerini haberimizden anlık olarak aktarıyoruz...

OSIMHEN, GALATASARAY'I SEÇTİ!
OSIMHEN, GALATASARAYI SEÇTİ

Galatasaray'la kiralık sözleşmesi sona eren ve sarı-kırmızılıların bonservisini almak için büyük çaba sarf ettiği Victor Osimhen, geleceği hakkında karar verdi. İtalyan basını, Nijeryalı golcünün kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediğini duyurdu.

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PREMIER LİG DEVLERİ ORKUN'UN PEŞİNDE!
PREMIER LİG DEVLERİ ORKUNUN PEŞİNDE

Türkiye'den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın radarında olan Orkun Kökçü'ye ilgi devam ediyor.

CaughtOffside'da yer alan habere göre Liverpool, Manchester United ve Tottenham Orkun'u yakından takip ediyor. 

Arne Slot’un, Feyenoord'da birlikte çalıştığı Orkun'u kadrosunda görmeyi çok istediği ifade edildi.

Benfica'nın Orkun için 40 milyon eurodan aşağı bir teklifi değerlendirmeye almayacağı yazıldı. 

BEŞİKTAŞ, CAJUSTE TRANSFERİNDE MUTLU SONA ULAŞTI!
BEŞİKTAŞ, CAJUSTE TRANSFERİNDE MUTLU SONA ULAŞTI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş, Napoli'nin İsveçli ön liberosu Jens Cajuste'yi şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

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SKRINIAR'DAN FENERBAHÇELİLERİ ÜZECEK AÇIKLAMA!
SKRINIARDAN FENERBAHÇELİLERİ ÜZECEK AÇIKLAMA

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Fenerbahçe'de forma giyen ve sergilediği performansla sarı-lacivertli taraftarların büyük beğenisini toplayan Milan Skriniar'ın kariyerine Fenerbahçe'de devam edip etmeyeceği belirsizliğini korurken Slovak oyuncudan şok bir açıklama geldi.

 

"İTALYA HER ZAMAN KALBİMDE, LOBOTKA'YLA NAPOLI'DE OYNAMAK İSTİERİM"

Marek Hamsik için düzenlenen jübile organizasyonunda CalcioNapoli24'e konuşan Skriniar, vatandaşı Stanislav Lobotka ile birlikte Napoli'de oynamaktan memnuniyet duyacağını belirterek "Lobotka en iyi arkadaşlarımdan biri, o yüzden bakalım... Açıkçası Lobotka ile oynamak çok isterim. Benim için şu anda her şey açık. Napoli'yle ilgili çıkan haberler sadece söylenti. İtalya'da 7.5 yıl yaşadım ve özlüyorum. İtalya her zaman kalbimde" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'IN TEKLİFİNE RET!
GALATASARAYIN TEKLİFİNE RET

Juventus, Kulüpler Dünya Kupası'nda gösterdiği performansın ardından Portekizli sağ bek Alberto Costa'yı satmama kararı aldı.

Galatasaray'dan gelen somut teklifi reddeden Juventus, 21 yaşındaki genç savunmacı için transfer görüşmelerine kapısını kapattı.

(Corriere dello Sport)

 

GALATASARAY ARADIĞI KALECİYİ İTALYA'DA BULDU! YAPILAN TEKLİF ORTAYA ÇIKTI
GALATASARAY ARADIĞI KALECİYİ İTALYADA BULDU YAPILAN TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

Fernanda Muslera'nın ayrılığı sonrasında kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, aradığı file bekçisini İtalya'da buldu.

La Repubblica gazetesinin haberine göre; Galatasaray, Roma forması giyen Sırp kaleci Mile Svilar'a yıllık 6 milyon euro net maaş teklifinde bulundu.

 

SVILAR'IN KARARI BEKLENİYOR

Şu an için kulüpler arasında resmi bir görüşme gerçekleşmediği, Sırp kalecinin transfere yeşil ışık yakması halinde Galatasaray'ın Roma ile bonservis pazarlığına başlayacağı belirtildi.

MORATA'YA VEDA HAFTASI
MORATAYA VEDA HAFTASI

Geçtiğimiz sezonu Icardi, Osimhen ve Morata gibi dünya çapında ses getiren bir forvet hattıyla tamamlayan Galatasaray’ın rüya üçlüsü tam bir yaprak dökümüne uğradı.

Sarı-Kırmızılılar Osimhen’le henüz anlaşmaya varamazken, sakatlıktan dönen Icardi’nin fiziksel durumunu yakından ve büyük merakla takip ediyor. Morata ise şampiyonluk kutlamalarındaki organizasyon problemi nedeniyle çocuklarının yaşadığı korku sonrası bir türlü geri adım atmadı ve ayrılığı kafasına koydu.

 

COMO İLE ANLAŞTI

Okan Buruk her ne kadar kendisini alternatif forvet olarak kadroda tutmak istese de hiç kimse onu ikna edemedi. Bu süreçte İtalyan kulüplerinden Como ile anlaşan İspanyol golcünün, bu hafta içerisinde yeni takımına imza atacağı iddia edildi. Como’nun hem Milan’la hem de tecrübeli futbolcuyla anlaştığı açıklandı.

 

GALATASARAY TAZMİNAT İSTİYOR!

Resmi imza için Galatasaray’ın Morata ile yapacağı kontrat feshi bekleniyor. 32 yaşındaki forvetin ocak ayına kadar Sarı-Kırmızılı kulüple kiralık kontratı bulunuyor. Galatasaray cephesi bir miktar tazminat almadan bu feshi onaylamaya ise sıcak bakmıyor. Bu operasyon Cim Bom’a yaklaşık 1 milyon euro kazandırabilir.

(Fanatik)

TRABZONSPOR'DAN CERNY İÇİN RESMİ TEKLİF!
TRABZONSPORDAN CERNY İÇİN RESMİ TEKLİF

Geçen sezonu Rangers'ta kiralık olarak geçiren ve bonservisi Wolfsburg'ta bulunan Cerny için, İskoç basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Daily Record gazetesinin haberine göre; Türkiye'den iki takımın ilgilendiğini Cerny için Trabzonspor 7 milyon euroluk teklifte bulundu ancak Wolfsburg bu teklife henüz dönüş yapmadı.

Öte yandan Beşiktaş'ın da Cerny için başlangıç düzeyinde bir teklif yaptığı ve takımlar arasındaki görüşmelerin devam ettiği öne sürüldü.

FENERBAHÇE'YE 2.02'LİK KALECİ! MOURINHO ONAY VERDİ
FENERBAHÇEYE 2.02LİK KALECİ MOURINHO ONAY VERDİ

Fenerbahçe, Torino’nun file bekçisi Vanja Milinkovic-Savic'i listeye aldı. Fenerbahçe’nin ilgilendiği Sırp kaleci Vanja Milinkovic-Savic, fiziki özellikleri ve başarısıyla dikkat çekiyor. 2.02 metre boyundaki dev eldiven, hem hava toplarında hem de bire bir pozisyonlarda etkili bir performans sergiliyor. 28 yaşındaki tecrübeli kaleci, son yıllarda Torino formasıyla gösterdiği istikrarlı performansla Avrupa kulüplerinin de radarına girmiş durumda.

Avrupa’nın farklı liglerinden birçok takımın transfer listesinde yer alan Vanja’nın piyasa değeri ise yaklaşık 16 milyon euro civarında.

 

MOURINHO ONAYI VERDİ

Sarı-Lacivertliler, bu transferde yalnız değil. Başta İtalya Serie A’dan olmak üzere Almanya Bundesliga ve İngiltere Premier Lig ekiplerinin de Sırp file bekçisiyle ilgilendiği belirtiliyor. Ancak teknik direktör Jose Mourinho’nun kadrosuna fiziken güçlü, tecrübeli ve üst düzey reflekslere sahip bir kaleci istemesi, Fenerbahçe Yönetimi’ni bu transferde ısrarcı kılıyor.

 

RESMİ TEMASLAR BAŞLAYACAK

Fenerbahçe’nin önümüzdeki günlerde Torino Kulübü’yle resmi temaslara başlaması bekleniyor. İtalyan ekibinin, oyuncuyu bırakmaya sıcak bakabileceği, ancak bonservis bedelinde pazarlık yapılması gerektiği öğrenildi. SarıLacivertli yönetim, makul bir rakamla bu transferi sonuçlandırmayı hedefliyor.

(Fanatik)

TRABZONSPOR'DA 10 NUMARAYA ELYOUNOUSSI
TRABZONSPORDA 10 NUMARAYA ELYOUNOUSSI

Fatih Tekke’nin kadrosunda görmeyi çok istediği Mohamed Elyounoussi için somut adımlar atıldı. Trabzonspor Yönetimi, hem Norveçli yıldızla hem de kulübü Kopenhag’la büyük ölçüde anlaşmaya vardı. 30 yaşındaki Elyounoussi, sağ kanat ve 10 numara pozisyonlarında görev alabiliyor. 

(Fanatik)

 

INTER KAPIYI AÇTI, GALATASARAY İLK ADIMI ATTI
INTER KAPIYI AÇTI, GALATASARAY İLK ADIMI ATTI

Galatasaray'ın kadrosunda görmek istediği Hakan Çalhanoğlu için kulübü İnter ile resmi görüşmelere başladığı öne sürüldü.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineOSIMHEN, GALATASARAY'I SEÇTİ!
timelinePREMIER LİG DEVLERİ ORKUN'UN PEŞİNDE!
timelineBEŞİKTAŞ, CAJUSTE TRANSFERİNDE MUTLU SONA ULAŞTI!
timelineSKRINIAR'DAN FENERBAHÇELİLERİ ÜZECEK AÇIKLAMA!
timelineGALATASARAY'IN TEKLİFİNE RET!
timelineGALATASARAY ARADIĞI KALECİYİ İTALYA'DA BULDU! YAPILAN TEKLİF ORTAYA ÇIKTI
timelineMORATA'YA VEDA HAFTASI
timelineTRABZONSPOR'DAN CERNY İÇİN RESMİ TEKLİF!
timelineFENERBAHÇE'YE 2.02'LİK KALECİ! MOURINHO ONAY VERDİ
timelineTRABZONSPOR'DA 10 NUMARAYA ELYOUNOUSSI
timelineINTER KAPIYI AÇTI, GALATASARAY İLK ADIMI ATTI
Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Fenerbahçe#Galatasaray

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